Chile – SOBRE ROSSI Y EL PUÑAL

Alberto Mayol Miranda

En segundo lugar, es curioso que desde la política se repare escasamente en el inexplicable retorno de Rossi a una evaluación médica cuando había sido dado de alta, es decir, su radical esfuerzo por internarse en una clínica privada, a pesar que en el hospital no lo consideraron necesario. Esto, en el contexto de un hombre que es médico, resulta incomprensible (a menos que Rossi piense que la clínica privada es mejor que el hospital público). En tercer lugar, las concisas frases del fiscal que revelan que no ha descartado la tesis de Hugo Gutiérrez del autoatentado. En este contexto, que la Presidenta y toda clase de autoridades den por sentado que el hecho existe solo revela una agenda lamentable y patética en medio de la ilegitimidad reinante: el esfuerzo de usar recursos baratos para construir una política heroica cuando es evidente que solo impera en ella, hoy por hoy, la mediocridad.

El verbo ‘apuñalar’ no tiene muchas acepciones más que la evidente: penetrar con un puñal un cuerpo. Pelar una manzana con un puñal no califica para apuñalar. Por tanto, el uso indiscriminado del concepto, describiendo un hecho de dudoso origen y definitivamente falto a la verdad en sus consecuencias (lo que parece haber son heridas del tipo ‘rasguños’), es un error que puede costar caro. Y puede costar caro porque una sociedad donde un ataque de violencia política ocurre abre un repertorio y genera el aumento de los hechos, eso es sabido mundialmente. Por eso, si queremos realmente dar cuenta del episodio Rossi como la gran tragedia del retorno de la violencia política, los actores políticos deben garantizarse que es una tragedia y no una comedia.