Chile – Nabila Rifo demandará al Estado chileno en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

[resumen.cl] Luego del fallo de la Corte Suprema, que rebajó la pena del agresor de Nabila Rifo, Mauricio Ortega, la mujer decidió que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para impugnar la acción del máximo tribunal del país.

La semana pasada, en un grosero fallo que sorprendió a gran parte del país, la Suprema señaló que había una rebaja de 8 años en la condena e Mauricio Ortega, agresor de Nabila Rifo, ya que el delito no calificaba como femicidio frustrado para la gruesa mayoría de la Corte, dejando el crimen bajo la calificación de “lesiones simplemente graves”, quedando Ortega con una condena (por este cargo específico) de 4 años, acortándose así el período anteriormente establecido de 12 años. La rebaja se dio en un fallo dividido, en el que el Ministro Milton Juica aportó el voto de Minoría señalando, respecto de Ortega, que se “establece como hecho cierto y acreditado que el agresor obró con ‘intencionalidad homicida’ es decir, con animus necandi y, por ende, con dolo de matar”. Razones que no fueron suficientes para el resto de los integrantes.

Rifo señaló durante esta jornada a Radio ADN que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para demandar al Estado de Chile y que de paso “me van a apoyar los diputados, mi abogado, toda la gente que me conoce y la Presidenta y todo porque es una injusticia lo que pasó ¿Cómo pueden decir que él no me iba a matar?”

Agregó que “La Corte Suprema tiene puras personas adultas que viven de la época de cuando la mujer era sumisa y todo. Y ahora ya no es así ya”

