Chile – Minera Escondida no descarta cerrar operaciones tras 35 días de huelga

Luego de que el Sindicato N°1 quemara la carta con la última propuesta de la Minera Escondida para deponer la movilización, la cuprífera no descarta tomar medidas más drásticas.

Según El Mercurio de Antofagasta, el representante de la compañía, Marcelo Castillo, aseguró que de no tener éxito la propuesta de reactivación, podrían utilizar el “lock out” o “cierre patronal”.

“Si no tenemos acceso a nuestros puntos de operación, si continúan los bloqueos de manera violenta y no podemos generar un ambiente seguro de trabajo y no podemos ejercer el reemplazo, entonces el lock out sí es una alternativa viable de escalamiento, si es que no podemos desarrollar nuestro negocio”, dijo.

Esto, se conoce el día que la movilización de los trabajadores cumple 35 días.

Cabe destacar que el “lock out” permite a la firma cerrar total o parcialmente su empresa por el tiempo que estime conveniente.