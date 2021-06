CGT Chile: Ojalá el resultado final de esta contienda entregue al pueblo peruano algo mejor que lo que hasta ahora ha tenido

PULSO SINDICAL DIARIO DE LA CGT CHILE 09 DE JUNIO DE 2021

*****

“.. Nunca se quejó del frío, nunca se quejó del sueño, el pobre siente su paso y lo sigue como ciego..” canta Ismael Serrano

*****

1.- Mientras escribimos estas líneas aún no se determina quién es el nuevo presidente del Perú. Una reñida elección donde inicialmente tomó la delantera Fujimori pero rápidamente la pilló Castillo y de ahí en adelante se ha mantenido la tendencia, aunque todavía no está definido quién será el próximo presidente del Perú. No tenemos tantos elementos como para hacer una gran lectura sobre estas elecciones, pero si tenemos claro que aquí y en otros países donde el pueblo toma protagonismo, si tal protagonismo no se le puede acallar por la vía de la discriminación y la censura, se comienza a hablar de los riesgos del socialismo y toda esa vaina tan típica de los poderosos, que busca asustar, y muchas veces lo consigue, a la población. No obstante, podemos entregar algunos juicios basados en las informaciones provenientes del país hermano, además de hacernos alguna pregunta. Keiko Fujimori tenía un partido político en 2011 que se llamaba Fuerza 2011, instrumento que le sirvió para gestionar donaciones ilícitas para sus campañas presidenciales ese año y luego el año 2016. Recibió “por debajo” ayuda de la empresa brasileña Odebrecht y está en juicio por ello, incluso estuvo 8 meses privada de libertad. ¿Cómo puede ser candidato a un cargo tan importante, alguien que está siendo investigado por corrupción?

Con estos datos, resulta difícil entender que haya millones de peruanos que la hayan votado como la figura que puede dirigir a su país. Hay algo ahí que no está bien, pero nosotros tenemos a Piñera así es que no tenemos mucho más que decir sobre esto. Su contrincante es un profesor y dirigente sindical, que no es, ni pretende ser, Fidel, Chavez, Allende ni Evo. Un luchador peruano de nombre Pedro Castillo, que ha presentado a sus compatriotas un programa de gobierno en el que se destaca la propuesta de una asamblea constituyente para cambiar la Constitución de Fujimori, nacionalización de las riquezas propias y rebaja de su sueldo así como de los ministros y congresistas. Esperamos que sea investido como presidente, para que aplique su programa. Ojalá el resultado final de esta contienda entregue al pueblo peruano algo mejor que lo que hasta ahora ha tenido.

2.- El Mercurio (B6 del 5 de junio) ha publicado las primeras declaraciones de la nueva presidenta de la CUT, y en la bajada de página se lee “Hay una apuesta, que tiene que ver con hacer un sindicalismo no tan politizado”. Al respecto vamos a decir, primero que no le creemos mucho al Mercurio, pero tampoco estamos de acuerdo con la señora Silva si esas son sus declaraciones.

Nosotros apostamos a politizar mucho más al movimiento sindical, anhelando que todos se asuman como miembros de la clase trabajadora y tengan claro que su adversario es el capital. Esperamos que todos aquellos sindicalistas que asumen militancia tengan la capacidad de trabajar “despartidizando” la organización, porque es la dependencia y obediencia a lo que determina el partido, lo que tiene al movimiento sindical en crisis desde hace muchos años.

*****

Nuestra fuerza la Unidad

Nuestra meta la Victoria



MANUEL AHUMADA LILLO

Secretario CGT CHILE

Me gusta esto: Me gusta Cargando...