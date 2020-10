CARABINERO QUE PILLARON EN CASA DE FISCAL CHONG, DICE QUE ANDABA BUSCANDO “UN TALLER MECÁNICO”

360 Noticias

El teniente coronel de carabineros Freddy Vergara que fue sorprendido frente a la casa de la fiscal Ximena Chong, que investiga la causa del lanzamiento de un adolecente de 16 años al río Mapocho, afirmó que andaba buscando un taller mecánico.

Al carabinero se le hizo un control de identidad durante la mañana de este miércoles por parte de la Policía de Investigaciones, en la casa de la fiscal Ximena Chong, jefa de Alta Complejidad Centro Norte.

El Coronel Vergara justifico su presencia en la casa de la fiscal con un argumento ridículo, indicó “Soy el teniente coronel Freddy Vergara. En relación a los hechos en los cuales me vi involucrado hoy, sin querer: Yo vivo en Ñuñoa y trabajo en Independencia y utilizo todos los días la misma vía“… “hoy día al desplazarme me percaté que mi motocicleta particular tenía un desperfecto y traté de desviarme para regresar a un taller mecánico. Me metí por una calle que desconocía cuál era su sentido de tránsito. En ningún momento me detuve y el sentido de las calles me obligaron a volver hacia mi ruta original de trayecto”.

