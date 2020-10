Santiago 15 de octubre 2020

por Ninoska Henriquez A

Por un Chile libre y Soberano

APRUEBO NUEVA CONSTITUCION Y CONVENCION CONSTITUCIONAL

No al Tratado de libre comercio TPP-11

El proyecto de ley más controversial que nos lleva a un punto de inflexión como país, es el tratado Integral y progresista de Asocian transpacífica de sigla CPTPP o más conocido como TPP11 que se caracteriza por ser un tratado de libre comercio de última generación cuya relevancia está en la profundización de la relación comercial con 11 países. Chile, Australia, Brunei, Canadá, México, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam.

Cabe destacar que dentro de este acuerdo comercial Chile es el único país que ya cuenta con acuerdos comerciales con todos los países aquí nombrados, miembros de este nuevo pacto, por tanto, el TPP11 generaría nulos o mínimos beneficios para nuestro país.

En definitiva, la suscripción de Chile al TPP11, ha provocado rechazo a nivel Nacional desde los territorios y las diferentes organizaciones de nuestra sociedad civil, y las organizaciones que conforman la Plataforma Chile mejor sin TLCs, que han entregado diferentes minutas en diferentes comisiones de nuestro parlamento denunciando las AMENAZAS que presenta el tratado TPP11 a nuestra soberanía nacional; en salud y medicamentos, derechos labores, los derechos de nuestros pueblos originarios, al medio ambiente ,la agricultura, alimentación y las semillas y en general las normas democráticas fundamentales.

Por lo cual la votación en el congreso fue postergada y discutida dado que dentro del texto y de la agenda en cuestión están pendientes las cláusulas suspendidas que son una amenaza y que permite empoderar a las empresas relacionadas con propiedad intelectual y protección de patentes, y otras como el capítulo sobre la Resolución de Controversias entre Estado e inversionistas extranjero.

En relación a la Resolución de Controversias, si Chile llega a firmar este nefasto tratado TPP11, y si se convierte en ley, pasaría a tener que ser respaldado por todos los poderes del Estado, por consiguiente, esto se convierte en una amenaza dado que, en caso que Chile incumpliera el tratado y fuera culpado por competencia desleal, esto facultaría a las Empresas Transnacionales a demandar al Estado de Chile sancionándolo a pagar una indemnización millonaria en dólares ante losTribunales Internacionales al ver perjudicado las Transnacionales sus inversiones, alegando expropiación indirecta, dado que dicha Empresa Transnacional considera que fueron afectada sus expectativas de ganancia. Se define como expropiación Indirecta; cualquier interferencia de una política pública o regulación en las “expectativas razonables” de una inversión (Anexo 9-B ).

En cuanto a los Tribunales Internacionales de Arbitraje, estos tipos de fallos protegen y favorecen a las Empresas Transnacionales de inversionistas en contra de los Estados impidiendo así, que los países demandados que quieran mejorar sus políticas públicas sociales y medio ambientales no puedan desarrollar nuevas herramientas para mejorar el bienestar y calidad de vida de sus habitantes.

En cuanto estas Empresas Transnacionales debemos señalar que estas, ejercen una dominación y poder económica se mueven por el interés propio de lucrar, su interés es sacar ventajas en países pobres que presentan 1) Derechos sociales y laborales bajos. 2) Sistemas judiciales vulnerables y débiles. 3) Explotación fácil y barata de recursos naturales y energía, favoreciendo las inversiones extractivistas 4) Con normas ambientales, laborales y financieras permisivas.5) Impuestos bajos e incluso algunos países con impuestos nulos.

Por ende estas Empresas de Inversiones Extranjeras ( Transnacionales) actúan en varios ámbitos de nuestras vidas, su lógica de crecimiento no obedece a las necesidades del desarrollo de los países y menos pensando en la vida de los ciudadanos , más bien, sus políticas generan concentración económica de riquezas bajo la impunidad en materia de violación a los derechos humanos , laborales y también ambientales, todo esto bajo la venia de gobiernos defensores de políticas neoliberales que entregan la soberanía de sus países a Empresas Transnacionales, interviniendo en los servicios públicos – privada y/o de privatización; Ejemplo Chile, con la privatización de los servicios del agua y alcantarillado aún vigentes, ha Transformado así, a los ciudadanos, en fieles consumidores del sistema económico mientras sus derechos fundamentales como la salud, alimentación , educación y el mismo derecho al agua son vendidos, sus carencias y/o necesidades quedan invisibilizados transformando al pueblo en meros consumidores.

Si este Tratado TPP11 entrara en vigencia ahora, crearía serias consecuencias en nuestro país, sobre todo bajo la actual Constitución Política del 80 que nos rige, que fue creada bajo la dictadura de Pinochet, que representa una política ideológica neoliberal, que limita y debilita la capacidad y acción regulatoria del Estado, por lo que permitiría aumentar la protección legal de las Empresas Transnacionales.

Bajo este contexto y en relación a las demandas exigidas en el estallido social, analizaremos La ley que fue aprobada en el Congreso para posibilitar el plebiscito en el tal llamado Acuerdo Por la Paz y Nueva Constitución en la que firmaron y aprobaron algunos de los partidos políticos que da origen a un acuerdo político viciado e inconstitucional , cuyo Art. 135 Disposiciones Especiales, fue creada con el fin de mantener el actual modelo neoliberal, y respetar las sentencias judiciales firmadas y ejecutoriadas , así mismo otorgando a los Tratados de libre Comercio, como el Tratado TPP11 el mismo rango constitucional que el Art. 5 inciso 2 de la Constitución le confiere a los Tratados sobre DDHH ratificados por chile y que se encuentran vigentes, arrogándose el congreso la facultad de proteger la inversión de las empresas Transnacionales.

En relación con este punto, debemos señalar que, en cuanto a nuestros legisladores estos tienen solo la potestad constitucional para reformar la Constitución respecto de aquellas materias en las que se les ha dado atribuciones para ser reformadas, pero NO en relación con la soberanía.



No podemos permitir que Chile sea presionado y entregar su soberanía a Transnacionales

Por tanto, denunciamos el subterfugio implementado por los partidos de derecha : Partido Unión Demócrata Independiente (UDI), Partido Renovación Nacional ( RN) ,Partido Evopolis ,Partido Republicanos, que impusieron como única salida para firmar el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, y poder llevar a efecto este plebiscito, y presionaron para que se suscribiera el contenido del Art.135, que como resultado es inconstitucional ,dado que, el Congreso de Chile como órgano del Estado, se atribuyó una autoridad que no tiene: 1) El Congreso no esta facultad para determinar los contenidos, ni tampoco la facultad de modificar el texto Constitucional, 2) El congreso no puede determinar o dictar que el texto de Nueva Constitución que se someta a plebiscito deba respetar los tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, todo esto en cubierto por partidos de derecha que defienden una Constitución del 80, que no vela ni garantiza la vida de nosotras/os los Chilenos .

El art 135 y 16 Razones por lo que nos oponemos al Tratado de Libre Comercio CPTPP más conocido como TPP-11 y los nulos beneficios para Chile. ( solo nombraremos algunas).

Soberanía Nacional : Permite a una empresa transnacional demandar al Estado de Chile por realizar regulaciones públicas que afecten sus expectativas de inversión. ( Anexo 9-B ).

Empresas Públicas: El TPP11 restringe la capacidad de Chile, para formar, proteger o fortalecer sus empresas estatales e implementar políticas sociales . Con un Estado débil como el de Chile más el TPP11, las Empresas Transnacionales tienen mayor poder de extraer nuestras riquezas naturales, y demandar al Estado si no cumple el tratado.

Medicamentos : Las farmacéuticas prolongaran sus periodos de monopolio y aumentaran los precios de los medicamentos, porque Chile no podrá otorgar registros sanitarios a medicamentos genéricos, si hay cualquier litigió sobre las patentes relacionadas con los medicamentos, las farmacéuticas podrán iniciar litigios para impedir las autorizaciones de genéricos (art 18.53). .

Agricultura : el TPP11 amenaza nuestra soberanía alimentaria y nuestras políticas agrícolas, labores de pesca y agrarias. Bajo el tratado TPP11 será un delito plantar, guardar e intercambiar semillas y nuestros agricultores se verán sometidos a comprar a las empresas autorizadas como Bayer Monsanto, que ya se instaló en Chile y construyo la mayor fábrica de semillas. Quedaremos expuestos no solo a los cultivos transgénicos, sino a la inmensa carga de plaguicidas utilizados y entre la gama de químicos tóxicos se encuentran los plaguicidas cancerígenos utilizados en los cultivos .

Derechos Laborales y jubilación : El TPP11 amenaza y restringe severamente los derechos laborales de los Trabajadores que están reconocidos en la Declaración de la Organización Internacional de Trabajadores (OIT) de 1998, derechos fundamentales como ; libertad de asociación y sindicalización y derecho de negociación colectiva, a la huelga, la jubilación , entre muchos otros.

Recursos Naturales : El TPP-11 profundiza el monopolio de los recursos naturales del país a manos extranjeras, el 28 % d CODELCO que aún le pertenece al Estado se vería afectado y de deberá privatizar

