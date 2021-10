Antisociales atacaron con palos a dos estudiantes de la UdeC tras marcha conmemorativa del Estallido Social

Resumen 19 de oct. de 2021

[resumen.cl] Fueron miles de personas las que se movilizaron este lunes en todo Chile, conmemorando un nuevo aniversario del Estallido Social y como es de costumbre, pequeños grupos de antisociales ligados a la extrema derecha, atacaron a manifestantes en Concepción cuando la marcha ya había concluido y por su puesto, en superioridad numérica.

Un cobarde ataque sufrieron ayer dos manifestantes penquistas en plaza Perú, en el marco de una nueva conmemoración del Estallido Social. Un grupo de antisociales los golpearon con palos para luego salir corriendo del lugar, tras haber arrancado, además, un lienzo que exigía la libertad de los doce investigados por el Caso UdeC.

Ambos estudiantes de la Universidad de Concepción se encuentran estables y en reposo. Los dos recibieron contusiones producto de golpes de palos, uno de ellos tiene dos puntos y el otro 20, por los cortes en la cabeza provocados tras el ataque.

Estos reducidos grupos de antisociales, suelen a tacar en superioridad numérica a manifestantes que ya se han desprendido de las marchas, o cuando estas concluyen. Cabe recordar el cobarde ataque a puñaladas que protagonizaron algunos antisociales santiaguinos, contra un grupo de mujeres que protestaba en el marco del mayo feminista.

En Concepción, la cobardía del ataque fue similar y golpearon entre sietes antisociales con palos en la cabeza, a dos estudiantes que se encontraban en plaza Perú luego de la marcha.

Joaquín Garcés, uno de los estudiantes de la UdeC agredidos por estos antisociales, relató que, «eran cuatro los que estaban rompiendo el lienzo, pero nos atacaron siete. Yo simplemente los fui a encarar con palabras y empezó una lluvia de piedras de parte de ellos, ellos partieron con la violencia física».

El estudiante agredido acotó que, «yo los seguí y como vieron que no iba a retroceder, se abalanzaron contra nosotros. Se me acercan dos y me pegaron con un palo en la cabeza, me doy vuelta y veo que le están sacando la cresta a mi amigo entre tres mas».

Luego de atacar a los estudiantes, este grupúsculo arrancó hacia el interior de la UdeC, específicamente hacia la laguna de los patos, huyendo entre los cerros y gritando consignas en apoyo a José Antonio Kast. Debido a que el ataque fue perpetrado en inmediaciones de la universidad, los agredidos exigirán al rector Carlos Saavedra las grabaciones de las cámaras de seguridad para continuar concretar una denuncia.

Sobre este punto, el estudiante agredido hizo hincapié en que, «si fueron capaces de entregar las grabaciones para criminalizar la protesta y meter presos políticos, por último, para defendernos a nosotros igual como estudiantes. Queremos ver si la universidad adopta o no una postura al respecto. Fueron fascistas cobardes y armados».

