Aniversario – “Tachito” Somoza es derrocado en Nicaragua

Luego abandonaría el país, debido al asedio de la guerrilla, pero días antes se reunió con su hermano José y otros jefes militares de la guardia en el búnker del mandatario nicaragüense, donde les informó que ellos pasaban a retiro porque habrían cumplido más de 30 años de servicio en la guardia nacional.

José, quien fungía como jefe director de la Guardia Nacional, dejaba dicho cargo. Era la primera vez que sucedía desde la creación de la guardia, en 1927

Esa fuerza militar habría sido controlada por la familia Somoza durante muchos años de la dictadura. El puesto vacante sería ocupado por el coronel Levy Sánchez, quien habría realizado preparativos para la conformación del nuevo estado mayor de las fuerzas armadas, formado por el coronel Federico Mejía, jefe de Estado Mayor; coronel Rigoberto Ugarte, oficial ayudante G-1; coronel Carlos Eger, jefe de la oficina de seguridad G-2; coronel Alberto Moreno, jefe de operaciones G-3; teniente coronel José A. Matus, jefe de abastos G-4, y el coronel Félix Sánchez, jefe de leyes y relaciones G-5.

Somoza informó en ese entonces que el relevo se debía a un intento por rejuvenecer la Guardia Nacional, pero la realidad era otra, pues en casi toda Nicaragua se producían cruentos combates entre el Ejército y los Sandinistas, liderados por Edén Pastora.

Mientras se agudizaba el conflicto armado, los Somoza y otros militares que dejaron el poder fueron vistos cuando sacaban documentos y otros objetos personales de sus respectivas oficinas, para luego abandonar el país junto a otros miembros de la Guardia Nacional.

A muchos oficiales que se quedaron al cambio de mando les causó extrañeza, debido a que en la reunión fueron invitado los oficiales que sustituirían a los militares que abandonaron ese día las filas castrenses.

En el frente de batalla, ese 17 de julio, peleaba el coronel Anastasio Jesús Somoza Portocarrero, de 26 años, hijo mayor del presidente de Nicaragua, y quien comandaba las fuerzas del comando sur y combatía contra la guerrilla sandinista del FSLN, cerca de la frontera con Costa Rica.

Al enterarse de que su padre había abandonado el poder, decide huir de Nicaragua, pues la victoria de los sandinista era inminente, debido a que ya habían tomado varias ciudades nicaragüenses.

Anastasio Somoza gobernó del 1 de mayo de 1967 a julio de 1979.

Somoza dijo que estaba dispuesto a renunciar a la Presidencia para evitar un baño de sangre, y además había sido aislado por los gobiernos amigos.

También desmintió sobre su viaje a Guatemala el cual, se decía, había sido para pedir asistencia al Consejo de Defensa Centroamericana para que lo apoyara en su lucha contra el FSLN.

Somoza admitió en julio que los sandinistas tenían en su poder el 80 por ciento del territorio.

Nicaragüenses huyen

El 14 de julio de 1979 Prensa Libre informó sobre los enfrentamientos armados y los constantes bombardeos en Managua, la capital nicaragüense, que quedó casi destruida.

Muchas de las calles estaban adoquinadas, pero los sandinistas arrancaron todas las baldosas para hacer trincheras. Esto mismo sucedía en las distintas carreteras y puentes del país, lo cual dejaba aisladas varias ciudades nicaragüenses debido a los sabotajes de efectivos guerrilleros.

Todo ello dificultó el éxodo de pobladores que buscaban refugio en países vecinos. Entretanto, los automovilistas que pretendían llegar a El Salvador, Costa Rica o Guatemala eran objeto de constantes requisas e interrogatorios por parte del ejército nicaragüense o los sandinistas.

Entre los muchos testimonios figura el de Amillara Reina, quien dijo que sus esfuerzos por salir vía aérea del país habían sido en vano, debido a que no contaba con dólares americanos, necesarios para la compra de boletos. Intentó salir por vía terrestre a bordo de su automóvil, pero la gasolina que pudo conseguir apenas le alcanzó para recorrer 125 km.

La Cruz Roja Internacional colocó varios campamentos para dar refugio a los nicaragüenses que huían de la guerra. Mientras esto sucedía, los automovilistas hacían largas colas para abandonar la ciudad tomadas por la guerrilla. Cientos de capitalinos huían para no quedar en medio del fuego cruzado, y decenas de edificios eran saqueados.

El de 16 de julio 1979, Washington informó que aceptaba la retirada de Somoza “al estilo Nixon”. Con dicho plan, el gobernante de Nicaragua podría incluso dirigirse por última vez al país por televisión nacional, realizar una ceremonia de transferencia de poder y finalmente abordar un avión para exiliarse en un país de su elección.

Somoza tenía que comprender que su alejamiento era inevitable, no solo para detener la sangrienta lucha, sino también porque no contaba con amigos en el extranjero y su ejército podía ser derrotado en cualquier momento por los rebeldes. Observadores dijeron que el plan fracasaría si Somoza Debayle era lo bastante irracional como para no aceptar la realidad y decidía encerrarse en su “búnker” hasta el sangriento final.

El 18 de julio 1979 medio siglo de dinastía de los Somoza concluyó en Nicaragua con la partida de Anastasio Somoza Debayle, “luego de conocerse la partida de ”Tachito” como era conocido en Nicaragua, lo cual dejaba la puerta abierta para el establecimiento de un gobierno de la guerrilla sandinista. Ese mismo día Somoza presentó su renuncia por escrito al parlamento nicaragüense, el cual inmediatamente la aceptó.

Francisco Lacayo quedó como sucesor interino.

Hechos alrededor de Somoza