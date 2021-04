El levantamiento del gueto de Varsovia, 1943

Hace sesenta años tuvo lugar una de las luchas más heroicas contra el fascismo. Cincuenta mil judíos de Varsovia se resistieron a su liquidación final por el ejército nazi. Armados con cócteles molotov, granadas y algunas pistolas, el levantamiento duró varias semanas. Cómo y por qué se produjo el levantamiento, y el efecto que tuvo posteriormente en la forma de pensar de muchos judíos israelíes, hacen que sea un acontecimiento de aniversario importante para ser estudiado por los socialistas de hoy. (*)

JON DALE escribe.

Al estallar la Segunda Guerra Mundial había tres millones de judíos en Polonia. Entre trescientos y cuatrocientos mil vivían en Varsovia, un tercio de la población de la ciudad. Aunque los judíos vivían en Polonia desde el año 1200, había una larga historia de antisemitismo y discriminación, que aumentó durante la década de 1930. La mayoría vivía en la pobreza, trabajando en pequeños talleres familiares.

Los nazis invadieron Polonia el 1 de septiembre de 1939, una semana después de la firma del pacto Stalin-Hitler. Dieciséis días después, Stalin ordenó al ejército soviético que invadiera el país. El 1 de octubre, Varsovia había caído en manos del ejército alemán. En pocos días se establecieron colas de pan separadas para judíos y polacos. Los nazis se basaron en las divisiones y prejuicios preexistentes para mantener a la población dividida. Himmler escribió más tarde a Hitler “… tenemos el mayor interés en no unir a la población del Este sino, por el contrario, en dividirla en tantas partes y escisiones como sea posible”. (25 de mayo de 1940)

La mayoría de las personalidades públicas abandonaron Polonia al estallar la guerra. Entre la población que quedó atrás se creó un estado de pánico y caos. Inmediatamente se produjeron actos de terror crueles y aleatorios, ya que se golpeó a los judíos, se les acorraló para realizar trabajos forzados y se les ordenó que entregaran todos los objetos de valor. A partir de noviembre, todos los judíos mayores de diez años debían llevar la estrella de David en los brazaletes.

El castigo por infringir las normas era a menudo la muerte. Sin embargo, obedecerlas todas no era garantía de escapar a la ejecución. Se aplicaba una ley no escrita de responsabilidad colectiva. A principios de noviembre, 53 hombres de un bloque de apartamentos fueron fusilados después de que uno de los inquilinos golpeara a un policía polaco. Un miedo paralizante se apoderó de la comunidad, aumentando a medida que los judíos de las zonas circundantes eran obligados a entrar. El 30% de la población de la ciudad estaba hacinada en el 5% de su superficie. Los alimentos y el agua estaban restringidos, por lo que la malnutrición y las enfermedades se extendieron. En enero de 1940 se prohibió a los judíos vivir fuera de la “zona amenazada por el tifus”.

Poco a poco, las organizaciones políticas reanudaron su actividad, sobre todo de ayuda mutua. Se crearon comedores para los miembros del partido y sus familias, que también los utilizaron como lugares de reunión y centros educativos y culturales. El primer acto de resistencia se produjo en la Semana Santa de 1940. Los nazis pagaron a bandas de matones polacos para que organizaran un pogromo y atacaran violentamente a los que podían agarrar. Al cabo de tres días, las milicias judías del Labour Bund llevaron a cabo contraataques y se produjeron cuatro grandes batallas callejeras. Aunque todos los demás grupos y partidos políticos se opusieron a esta acción, temiendo mayores represalias, por un momento los planes de los nazis se vieron frenados.

El gueto de Varsovia se estableció en noviembre de 1940. Se construyó en días un muro de once millas, de entre tres y cuatro metros de altura y rematado con cristales rotos y alambre de espino. Ciento trece mil residentes no judíos fueron expulsados y 138.000 judíos forzados a entrar. No se permitió a ningún judío salir de la zona, aparte de unos pocos empleados en industrias relacionadas con la guerra. La comunicación con el mundo exterior sólo podía realizarse a través de medios ilegales y peligrosos.

Otros miles, sin hogar y sin dinero, fueron trasladados desde ciudades y pueblos más pequeños. Familias enteras ocupaban el espacio para dormir de una sola, ya que el gueto se convirtió en un campo de concentración. Se produjo una hambruna masiva, el total de muertes mensuales entre enero y agosto de 1941 pasó de 450 a 5.600, muchos murieron en las calles.

Organización judía

A PESAR DEL HORROR DIARIO, algunos aspectos de la vida comunitaria continuaron. Se crearon escuelas, se organizaron actos religiosos y culturales y se celebraron debates políticos. El Bund celebró su 44º aniversario en octubre de 1941, con la participación de 2.000 personas en pequeñas reuniones simultáneas en apartamentos privados. Su Consejo Sindical Central registró a 30.000 antiguos miembros del sindicato. Se restablece la Organización de Estudiantes Escolares Socialistas, que pronto cuenta con algunos cientos de miembros. También existe una organización infantil socialista.

Se publican periódicos clandestinos: se registran 47 títulos, aunque los nombres de los colaboradores se cambian a menudo por seguridad. Alrededor de dos tercios eran publicaciones juveniles. Se imprimían hasta 500 ejemplares con maquinaria primitiva y con gran esfuerzo físico. Se pasaban de mano en mano y se calcula que 20 personas leían cada ejemplar. También se enviaban de contrabando a otros guetos y a la resistencia polaca, con gran riesgo para los mensajeros.

A principios de 1941 se filtraron en el gueto las primeras historias de asesinatos masivos de judíos, con informes de que 80.000 habían sido gaseados en camiones en Chelmno. En octubre de 1941 se informó de fusilamientos masivos en Vilna. Sin embargo, la mayoría se negó a creer estas historias o pensó que se trataba de acciones de tropas embriagadas por la victoria, y no del exterminio organizado de toda la población judía.

En enero de 1942 se creó el Partido Obrero Polaco (PPR) en el sector polaco de Varsovia, un renacimiento del Partido Comunista que había sido disuelto por orden de Stalin en 1938. Sin embargo, no consiguió avanzar mucho entre los trabajadores polacos, ya que no podían olvidar la trascendental traición del Pacto Stalin-Hitler.

El PPR se dirigió al gueto, esperando una mejor respuesta. En marzo de 1942 formó el Bloque Antifascista con dos organizaciones sionistas de izquierda. Otros movimientos se unieron, aunque no el Bund. Se organizaron pequeños escuadrones de combate en los que participaron unas 500 personas, en su mayoría jóvenes. Se fabricaron algunos cócteles molotov y granadas simples y se introdujo de contrabando un único revólver.

El PPR quería que estos escuadrones se unieran a los combatientes partisanos en los bosques, como parte del esfuerzo de guerra soviético. Las organizaciones judías querían defender el gueto, sobrestimando el apoyo del PPR por parte del ejército soviético y entre la población polaca. Estos desacuerdos aumentaron y no se habían resuelto cuando, el 30 de mayo, tres dirigentes del PPR fueron detenidos. Ante el temor de que los datos de los activistas fueran extraídos mediante tortura (aunque los detenidos fueron a parar a la muerte sin revelar sus contactos), el Bloque se desintegró en junio. El PPR nunca se recuperó de este revés.

Los asesinatos aleatorios por parte de las tropas nazis aumentaron. El 18 de abril, 60 judíos destacados fueron sacados de sus apartamentos y fusilados en la calle. Los nazis afirmaron que se trataba de una represalia por la publicación de periódicos clandestinos, una advertencia de que cualquier evidencia de oposición provocaría un baño de sangre. Estaban eliminando a quienes creían que podían convertirse en un foco de resistencia.

Los nazis habían designado un Consejo Judío para que actuara como su agencia administrativa. Aunque su líder exigió que cesaran las publicaciones ilegales, fue ignorado y los periódicos siguieron apareciendo. Pero la mayoría de los residentes del gueto, que luchaban contra el hambre, las enfermedades y el hacinamiento, sentían que estaban siendo castigados por las actividades de unos pocos.

Exterminio masivo sistemático

El 22 de julio de 1942 se abrió una NUEVA FASE de la corta existencia del gueto. A sesenta kilómetros de distancia, en Treblinka, se había construido un campo de exterminio con cámaras de gas y una conexión ferroviaria. El Consejo Judío recibió la orden de suministrar 6.000 personas al día para su “reasentamiento”, que luego fueron hacinadas en camiones de ganado y “deportadas”. La policía judía llevó a cabo la mayor parte de las redadas. Los que trabajaban en industrias esenciales para la guerra y sus familiares directos estaban exentos.

Pocos creían que la deportación significaba la muerte. Un cartel nazi ofrecía tres kilos de pan y un kilo de mermelada a quienes se presentaran entre el 29 y el 31 de julio. Esto alimentó los rumores de que iban a ir a campos de trabajo: “¿Por qué alimentar a los que van a morir?”. Aparecieron cartas, supuestamente escritas por los “evacuados”, describiendo mejores condiciones. Se aferraban a cualquier esperanza de que la supervivencia fuera posible.

Para averiguar la verdad, un miembro del Bund, ayudado por un trabajador ferroviario socialista, siguió en secreto la ruta de los trenes. Descubrió que el destino era Treblinka y se encontró con dos fugitivos que habían escapado y describieron los espeluznantes detalles. La información se publicó en el periódico Bund, pero aún así la mayoría se negó a creerla.

Doscientas veinticinco personas fueron fusiladas en los tres meses anteriores a la redada, frente a 6.687 en los tres meses siguientes, lo que indica que se produjeron muchos actos individuales de resistencia. Pero la resistencia organizada estaba casi paralizada.

El segundo día de la redada se celebró una reunión de delegados de todas las organizaciones políticas clandestinas. El Bund y algunas juventudes sionistas de izquierda propusieron la resistencia, aunque no hubiera armas. Pero la mayoría pensaba que tal acción sería considerada una provocación y que si se entregaba el número necesario de judíos el resto estaría a salvo. Algunos argumentaban que la resistencia era inútil y que la fe en Dios y los milagros salvarían al menos a algunos. Al final de la primera semana, las organizaciones juveniles socialistas sionistas y del Bund formaron un Comité de Acciones, pero no pudieron montar ninguna acción. En una situación extremadamente peligrosa, sólo duró unos días. Se realizaron audaces intentos, a veces exitosos, para rescatar a los individuos que habían sido acorralados. En la agitación y el pánico, muchos miembros de organizaciones políticas fueron arrastrados a los camiones de ganado, debilitando aún más la resistencia.

El gobierno derechista polaco en el exilio no hizo ningún comentario ni pidió ayuda a la resistencia polaca. No se alentó a los judíos ni se les ofreció ayuda para ocultarlos si escapaban. Cinco pistolas y seis granadas de mano fueron introducidas de contrabando por la resistencia comunista durante la primera semana de agosto. Se intentó asesinar al comandante de la odiada policía judía, hiriéndolo. Las armas fueron descubiertas el 3 de septiembre de 1942, cuando varios de los principales activistas juveniles fueron capturados o asesinados.

De la desesperación a la resistencia

LAS REDADAS CONTINUARON hasta septiembre, momento en el que sólo quedaban 60.000 personas en el gueto. Durante la pausa que siguió, el estado de ánimo de los supervivientes cambió rápidamente. Muchos de los que quedaron eran trabajadores jóvenes de las grandes fábricas. El miedo a que la resistencia provocara represalias nazis contra ancianos y niños indefensos ya no era válido, pues quedaban muy pocos. A menudo sólo quedaba una persona de una familia. La esperanza de sobrevivir había sido sustituida por la expectativa de la muerte: ¿se encontraría mansamente en Treblinka o luchando en el gueto? La desesperación se convirtió en determinación.

En una reunión hacia el final de la redada, un superviviente escribió: “Hubo un gran alboroto, gritando al camarada que quería posponer el último acto posible. Si no salimos a la calle inmediatamente, mañana no tendremos fuerzas para hacerlo… la discusión era acalorada, el ambiente tórrido. Pero poco a poco empezaron a oírse voces más templadas. Se plantearon sugerencias concretas. Fue una noche fatídica para los restos de la Organización Judía de Lucha (ZOB). Se votó y se resolvió armarnos de valor y reconstruir la fuerza judía armada. Nuestras fuerzas restantes se dedicarían a ese fin. No se escatimarían esfuerzos. El destino de enero y abril de 1943 quedó sellado esa noche”.

La ZOB surgió en los primeros días de las redadas, a partir de miembros de movimientos juveniles sionistas de izquierda. Hasta octubre permaneció en gran medida aislada e impotente. Con el nuevo estado de ánimo adquirió un nuevo carácter. Otras organizaciones se unieron, incluyendo el Bund y el PPR. Las organizaciones juveniles sionistas de derechas formaron su propia Unión Judía de Lucha (ZZW).

Había una larga historia de rivalidad entre el Bund, que defendía una Polonia socialista con la emancipación de los judíos como minoría nacional, y los movimientos sionistas de izquierdas, que defendían un Estado judío socialista en Palestina. Ahora, los miembros restantes de estas organizaciones reconocieron que era necesario un frente unido.

Grupos de cinco o siete personas de la misma organización formaron unidades de combate. Se nombró un comandante conjunto, Mordechai Anielewicz, un joven de 23 años que había estado organizando movimientos juveniles a tiempo completo desde antes de la guerra.

Con el tiempo, la ZOB llegó a tener entre 450 y 500 miembros, mujeres y hombres, cuidadosamente investigados para evitar posibles informadores. La mayoría tenía menos de 25 años, y el más joven tenía trece. Comenzó una campaña desesperada para adquirir armas. En diciembre de 1942, recibió su primer envío del Ejército Nacional Polaco (vinculado al gobierno polaco en el exilio): diez pistolas, cuatro de las cuales no funcionaban. Se introdujeron más de contrabando, pero el total siguió siendo lamentablemente pequeño.

Los asesinatos del comandante de la policía judía y de otros que habían causado sufrimiento a sus compañeros judíos aumentaron la popularidad de la ZOB y empezaron a inculcar la idea de que la resistencia era posible. Se planificó una nueva acción contra la policía judía.

Sin embargo, el 18 de enero de 1943, el gueto fue rodeado de nuevo y comenzó la segunda oleada de liquidaciones masivas. Aunque les pilló por sorpresa, los judíos se defendieron esta vez. Los miembros del ZOB se unieron a los que eran conducidos a los trenes. A una señal atacaron a los SS, matando a varios y permitiendo que los judíos huyeran. Se produjeron cuatro grandes batallas callejeras, pero la mayoría de los combatientes callejeros fueron asesinados, por lo que recurrieron a los ataques de guerrilla desde las casas de los apartamentos. Mientras tanto, la mayoría de los residentes se negaron a presentarse a la redada, escondiéndose en sótanos y áticos.

Después de cuatro días la redada se detuvo. Se había producido un cambio psicológico. Los nazis no habían encontrado resistencia popular hasta entonces. Un residente escribió el 20 de enero que “gracias a la resistencia, durante la ‘Aktion’ de hoy no hubo ni un solo caso en que los asesinos buscaran a la gente en los sótanos; simplemente tenían miedo de bajar [a ellos]”.

Los combatientes de la resistencia, con un puñado de pistolas, granadas y armas capturadas, habían roto el ambiente fatalista de que no se podía hacer nada. Luchando en los oscuros y estrechos pasajes de los apartamentos, escapando por los tejados y a través de los callejones, fueron ganando confianza.

La resistencia polaca también miraba a los judíos bajo una nueva luz. El interés y la admiración por la postura adoptada eran generalizados. El periódico comunista escribió: “Los judíos han salido de la apatía en una demostración de resistencia digna de emular”. Abogaba por la lucha armada en Polonia para ayudar a la Unión Soviética.

Influido por este nuevo estado de ánimo, el Ejército Nacional introdujo de contrabando 50 pistolas (aunque sólo 36 funcionaron), 55 granadas y nueve libras de explosivo. Pero se enviaron pocas armas más, a pesar de los frenéticos llamamientos de la ZOB. Ahora se hicieron los preparativos para la inevitable batalla que se avecinaba. La resistencia controlaba efectivamente el gueto. Las tropas alemanas no se atrevían a entrar solas y se retiraban antes del anochecer, por lo que el toque de queda se había roto. Este periodo de doble poder duró 87 días.

Los informadores fueron fusilados. El Consejo Judío fue obligado a seguir las órdenes de la ZOB y a entregar dinero. Se aumentaron los impuestos a los individuos ricos, que pagaron voluntariamente o fueron obligados a pagar. El dinero se utilizó para comprar más armas y municiones fuera del gueto. Se introdujeron dos mil litros de gasolina de contrabando y se creó una “fábrica” de cócteles molotov. El entrenamiento y las prácticas de armamento eran una rutina diaria. Al final, cada combatiente tenía una pistola, de diez a quince cartuchos, cuatro o cinco granadas de mano y cuatro o cinco cócteles molotov. Había diez fusiles y una ametralladora en todo el gueto.

Los que no formaban parte de las organizaciones de combatientes preparaban búnkeres para esconderse. Estos eran más sofisticados que los sótanos utilizados en enero, con entradas camufladas, suministros de agua y comida, electricidad en algunos casos, y pasajes subterráneos que los unían. Algunos podían albergar a varios cientos de personas.

Las SS ordenaron a los propietarios de las fábricas alemanas que trasladaran la maquinaria y los trabajadores a campos de trabajo bajo su control. Pero la maquinaria fue incendiada y los trabajadores ignoraron los llamamientos a presentarse para ser deportados.

El levantamiento

ZOB NO HIZO preparativos para escapar. “Nuestro temor”, escribió un superviviente, “era que pudiéramos despertar la idea de que un hombre podía salvar su vida aunque no luchara… Nos veíamos a nosotros mismos como un clandestino judío cuyo destino era trágico, como un clandestino que no formaba parte de la guerra general de los clandestinos de todo el mundo y que tendría que mantenerse en pie, aislado y solo; como una fuerza pionera no sólo desde el punto de vista judío, sino también desde el punto de vista de todo el mundo asediado: los primeros en luchar. Porque nuestra hora había llegado sin ninguna esperanza de rescate”.

En las primeras horas del 19 de abril, las tropas se concentraron fuera de los muros del gueto. Mientras los residentes corrían a los búnkeres, los combatientes tomaban sus posiciones y esperaban. A las 6 de la mañana entraron cientos de soldados de las SS, junto con tanques, carros blindados y artillería. Una columna que subía por la carretera cantando a voz en grito fue atacada repentinamente con bombas y granadas de mano, retirándose desordenadamente. Una segunda columna fue emboscada con granadas. Dos tanques fueron incendiados. Al final del primer día, todas las fuerzas nazis se retiraron, habiendo perdido 200 muertos o heridos.

Un breve mensaje fue emitido por la radio secreta de los partisanos. “¡Hola, hola! Los supervivientes del gueto de Varsovia han iniciado una resistencia armada contra los asesinos del pueblo judío. El gueto está en llamas”.

La batalla continuó durante los días siguientes. Una mina fue detonada bajo una columna de tropas matando hasta 100 personas. Se lanzó una carga explosiva de cuatro libras contra un camión, con 60 bajas. Una pancarta que decía “Nunca nos rendiremos” fue desplegada en un tejado. Al quinto día, se publicó un llamamiento: “Polacos, ciudadanos, soldados de la libertad… nosotros, los esclavos del gueto, os saludamos de corazón… Cada puerta del gueto se ha convertido en una fortaleza y seguirá siéndolo hasta el final… Es una lucha por nuestra libertad, así como por la vuestra; por nuestra dignidad humana y el honor nacional, así como por el vuestro… ¡Viva la fraternidad de la sangre y las armas en una Polonia combativa… Debemos continuar nuestra lucha mutua contra el ocupante hasta el final!”

En pocos días, la munición y las granadas estaban casi agotadas. La comida y el agua escaseaban. Los combatientes se retiraron a los búnkeres, saliendo sólo por la noche. Los nazis incendiaron un edificio tras otro, reduciendo el gueto a escombros y enterrando a los que estaban en sus búnkeres. Otros se vieron obligados a salir al exterior, para ser fusilados o reunidos y deportados. Aunque la batalla a gran escala del gueto sólo duró tres días, la “batalla de los búnkeres” duró semanas, ya que los escondidos apoyaban a los combatientes. Los incidentes esporádicos continuaron hasta julio.

El Primero de Mayo los combatientes “fueron dirigidos brevemente por unas pocas personas y se cantó la ‘Internacional’. El mundo entero, lo sabíamos, celebraba ese día el Primero de Mayo y en todas partes se pronunciaban palabras contundentes y significativas. Pero nunca se había cantado la “Internacional” en condiciones tan diferentes, tan trágicas, en un lugar en el que toda una nación había perecido y seguía pereciendo. La letra y la canción resonaban en las ruinas carbonizadas y eran, en ese momento concreto, una indicación de que la juventud socialista seguía luchando en el gueto, y que incluso ante la muerte no abandonaba sus ideales”.

Anielewicz y otros dirigentes de la ZOB fueron rodeados en un búnker el 8 de mayo. La lucha duró dos horas antes de que se lanzara una bomba de gas. La mayoría de los que sobrevivieron prefirieron suicidarse antes que ser capturados vivos. Algunos entraron en las alcantarillas, donde murieron más. Dos días más tarde, 80 lograron salir por el lado polaco y escapar para unirse a los partisanos en los bosques, donde todos menos una docena fueron finalmente asesinados. Unos pocos vivieron en las alcantarillas durante meses.

Abandonados para luchar solos

Sin embargo, el daño al prestigio nazi fue enorme y la inspiradora noticia se difundió rápidamente, a pesar de la falta de comunicaciones modernas. La liquidación del gueto de Bialystok en agosto supuso una batalla de ocho días. La resistencia organizada se produjo en docenas de otros guetos de Europa del Este. Sublevaciones y fugas masivas sacudieron los campos de exterminio de Treblinka y Sobibor.

¿Pero por qué la resistencia del gueto no se extendió al resto de Varsovia? Algunos individuos arriesgaron sus vidas para esconder a los judíos que escapaban. La cantidad de armas de que disponían las organizaciones clandestinas polacas era sin duda más limitada de lo que la ZOB creía. Sin embargo, la clandestinidad no llamaba a la resistencia masiva. El gobierno en el exilio, fuertemente antisemita y antisocialista, sentía poca simpatía por los combatientes del gueto. Temía que el ejército soviético, que ya avanzaba, le derrotara si se producía un levantamiento polaco. Sus aliados estadounidenses y británicos aún no daban señales de desembarcar en Europa.

A pesar de ello, a medida que el levantamiento avanzaba, crecía la admiración entre muchos polacos de a pie. Ayudó a inspirar el magnífico levantamiento de los trabajadores en toda Varsovia en agosto de 1944, que tuvo lugar cuando el ejército soviético estaba a menos de diez kilómetros de la ciudad. Pero, en lugar de avanzar como se esperaba, las fuerzas soviéticas se retiraron bajo las órdenes de Stalin. Éste temía que cualquier acción obrera independiente pudiera animar a los trabajadores rusos a moverse contra la élite burocrática que él representaba. Como resultado, los nazis se reagruparon, masacraron a 200.000 personas y arrasaron la ciudad.

Sólo 200 judíos de Varsovia sobrevivieron hasta el final de la guerra. Pero el heroísmo del levantamiento del gueto sigue siendo una inspiración para los socialistas. Demostró que, por muy desesperadas que sean las circunstancias, la lucha es posible. Las organizaciones juveniles socialistas tomaron la iniciativa de convencer a los judíos de que la resistencia era posible. Su determinación reforzó el cambio de los anteriores estados de ánimo de pánico y fatalismo.

Pero también parecía demostrar que los judíos sólo podían confiar en sí mismos. No habían recibido una ayuda significativa de la clase obrera polaca, ni de las fuerzas aliadas occidentales o soviéticas. Después de la guerra, este estado de ánimo se utilizó para justificar la formación de Israel y su lucha armada. “Durante siglos, los judíos habían sido perseguidos, expulsados de un país a otro en busca de un hogar, hacinados en guetos y privados de los derechos de los ciudadanos. Se habían visto obligados a luchar por su propia existencia… Pero ganaron la victoria. Con los muertos cayeron los muros del gueto, y en su lugar se levanta hoy el Estado de Israel”. (M Barkai, The Ghetto Fighters, 1962)

Se celebraron conmemoraciones anuales del levantamiento, incluyendo dos minutos de silencio, marchas y lecciones en las escuelas y los campos del ejército. Sin embargo, la ironía es que un Israel capitalista ha sido incapaz de satisfacer las necesidades de los trabajadores judíos o palestinos, atrapándolos en cambio en un continuo estado de guerra e inseguridad. Esta ironía se ve agravada por el hecho de que la mayoría de los combatientes de la ZOB, ya sean de organizaciones sionistas o antisionistas, eran socialistas.

Referencias

Guía de la clandestinidad del gueto

Unión de Trabajadores Judíos (Bund) : Un partido obrero de masas con vínculos con el Partido Socialista Polaco. Afiliado a la Internacional Socialista reformista, aunque se consideraba marxista. Se oponía firmemente al sionismo y pedía una Polonia socialista con plenos derechos para las minorías judías: “Cada vez que los reaccionarios lanzan un ataque contra la libertad del movimiento obrero acompañado de expresiones de antisemitismo, el nacionalismo judío se agita bajo la superficie… y trata de amortiguar el espíritu de lucha de las masas de los judíos que se han integrado en la lucha general contra el reaccionarismo y por la libertad”.

Partido Comunista: Rebautizado como Polska Partia Robotnica (PPR, Partido Obrero Polaco) en 1942. Estalinista. Era más pequeño que el Bund antes de la guerra, pero controlaba varios sindicatos.

Po’alei Zion de izquierda (sionistas laboristas): Más pequeño que el Bund y el Partido Comunista antes de la guerra, pero llegó a ser más influyente en el gueto debido a la actividad de sus jóvenes. Políticamente cercanos al estalinismo: “En la lucha por un nuevo mundo de trabajo y justicia social, no estamos aislados. Las masas trabajadoras de todo el mundo, con el heroico Ejército Rojo en la vanguardia, están con nosotros”.

Dror: Movimiento juvenil vinculado a Po’alei Zion de izquierda: “…la construcción de Israel está innegablemente relacionada con el colapso del capitalismo; un Israel socialista se levantará o caerá con el éxito o el fracaso del socialismo [mundial]”. Tenía más de 1.000 miembros.

Hashomer Hatzair: Movimiento juvenil socialista pro-soviético, con 800 miembros en Varsovia. Mordechai Anielewicz era un organizador a tiempo completo.

Gordonia y Akiva: Otros movimientos juveniles que creían que había que crear Israel antes de alcanzar el socialismo.

Po’alei Zion de derecha: El más pequeño de los partidos sionistas laboristas. Anteponen la identidad judía a la de clase, pero creen que esto cambiará en un Estado judío.

Sionistas generales: Partido conservador, muchos de cuyos miembros principales fueron nombrados por los nazis para el Judenrat (Consejo Judío).

Los miembros de todos ellos acabaron participando en la ZOB (Organización Judía de Combate)

Revisionistas: Partido sionista de derecha. Creían que los judíos tenían derecho a la tierra bíblica de Israel.

Betar: Movimiento juvenil sionista de derecha. Menachem Begin, posteriormente primer ministro de Israel, fue miembro, pero abandonó Polonia en 1938.

Los revisionistas y Betar formaron la ZZW (Unión Militar Judía)

Aguda: Partido religioso ortodoxo de derechas. No participó en la resistencia armada.



Bibliografía

M Barkai, The Ghetto Fighters, Nueva York 1962

J Bauman, Winter in the Morning, Virago Press 1991

L Dawidowicz, The War against the Jews 1933-45, Penguin 1975

M Edelman, The Ghetto Fights, 1945 (traducción al inglés, Bookmarks 1990)

Y Gutman, The Jews of Warsaw 1939-43, Harvester Press 1982

J Klajman, Out of the Ghetto, Valentine Mitchell 2000

I Schwarzbart, ¡Llevar en alto la bandera del búnker! Consejo Judío Mundial 1960

W Szpilman, The Pianist 1946, (traducción al inglés, Phoenix 2002)

(*) Artículo publicado originalmente en ingles en Socialism Today, revista del Partido Socialista de Inglaterra y Gales

número 75, junio de 2003

Me gusta esto: Me gusta Cargando...