Actualmente no hay una alternativa política real al capitalismo

La base social se ha activado en muchos países, Chile, Colombia, Perú, Líbano, Iraq, Irán, sin embargo el descontento se centra en denuncias dentro del sistema, concentración de la riqueza, clasismo, segregación cultural, corrupción, sexismo…

El discurso general más avanzado es contra el neoliberalismo aceptando en silencio el capitalismo. Las fuerzas políticas con posibilidades de gobierno apuntan a reformas.

No se propone el término de la propiedad sobre el medio ambiente de los grandes empresarios.

Esos magnates pueden ser criticados por conductas graves pero no su derecho de extraer, alterar, destruir la naturaleza.

Cambian el clima:

– La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura alerta que los enjambres de langosta del desierto en Etiopía, Kenia y Somalia tienen un «potencial destructivo sin precedentes», por lo que si no se incrementan los esfuerzos para combatirlos, la «voraz plaga» se propagará a otros países de África oriental, Oriente Medio y Asia. La FAO explica que las condiciones climáticas en el este del continente africano han propiciado la rápida reproducción de esa especie devoradora de cosechas, que para junio podría verse multiplicada por 500. RT

Agotan los recursos.

La contradicción está en qué siendo la relación suicida con el planeta lo que lleva al colapso de la actual civilización y su humanidad no hay apoyo a cambiarla.

– La relatora de la Organización de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, dijo que Bolsonaro deber responder por la invasión de trabajadores de la minería contra la zona donde se asienta la tribu indígena Waiapi, en el estado de Amapá, así como por el posterior asesinato del líder de esta etnia, Emyra Waiãpi. “Cuando Bolsonaro estimula la explotación económica de las tierras indígenas en su discurso, en la práctica otorga un pase libre a los intereses económicos y políticos que quieren explotarlas”. Cerca de 1300 indígenas waiapis viven en una región que es rica en hierro, cobre y oro, y que es la única de Brasil donde los nativos tienen autorización para explotar oro de forma sostenible. El violento hecho tuvo lugar mientras Bolsonaro ha llamado a “explotar” los recursos minerales de la Amazonia. El lunes, el mandatario brasileño dijo que las reservas indígenas “están impidiendo” el desarrollo del país y que su intención es “regularizar la minería, incluso para los indígenas”. Aporrea

– Organizaciones indígenas anunciaron que denunciarán al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ante la Justicia por racismo, después de que dijese que el indio «es cada vez más un ser humano igual a nosotros». Cubadebate

Los indígenas obstáculo para el “desarrollo” de Brasil, no quieren la destrucción de su selva; humanos ’no iguales` a los brasileros, no quieren el consumismo. ¿Rechaza su electorado social a Bolsonaro por esa violencia prosistema? No, la comparte.

Miles de millones se han instalado bien, regular o muy mal en el mundo hecho por los negociantes y el temor a perder ese espacio es fuerte.

También la intimidación, cooptación, censura informativa, cumplen una tarea importante.

Objetivamente el cambio de civilización es inevitable y será un período de crisis del empleo, los salarios, el comercio, el consumo, la migración, la guerra, la forma total de vida.

Habrá respuestas nuevas como la planificación y el decrecimiento, pero sin padecerse aún los golpes más brutales del medio ambiente el modelo puede creerse sostenible en el tiempo.

Se debe conversar en la base de los vecindarios un proyecto de nueva vida. El planeta no funciona a gusto humano.

POR UNA CIVILIZACIÓN SOSTENIBLE SOLIDARIA

Mientras no haya movimientos y partidos civilizatorios todos ellos, como las masas ciudadanas, son conservadores.

