A 153 años de la Comuna de París. Democracia comunal y soberanía popular: ¡siempre de actualidad!

I. La elección de la Comuna el 26 de marzo de 1871



El fracaso militar del Segundo Imperio en Sedán provocó la insurrección en París y la proclamación de la Tercera República el 4 de septiembre de 1870.

Sin embargo, el nuevo gobierno capituló el 26 de enero de 1871 y París fue sitiada por el ejército prusiano. El gobierno de Thiers huyó a Versalles y el 18 de marzo, al llamado de la Guardia Nacional de la ciudad, el pueblo de París se sublevó.



Pocos días después, la Guardia Nacional, que no pretendía ejercer el poder, decidió organizar las elecciones de la Comuna de París, que tuvieron lugar el 26 de marzo de 18713.



El Llamado a los electores parisinos, fechado del día anterior, 25 de marzo de 1871, y redactado por el Comité Central de la Guardia Nacional, pone de relieve la cuestión crucial del sistema electoral, precisando la naturaleza de las relaciones entre electores y elegidos.



REPÚBLICA FRANCESA

Libertad – Igualdad – Fraternidad

COMITÉ CENTRAL

ELECCIONES A LA COMUNA

CIUDADANOS,



Nuestra misión ha terminado; vamos a ceder el lugar en vuestro Ayuntamiento a vuestros nuevos representantes electos, a vuestros mandatarios electos.

Ayudados por vuestro patriotismo y dedicación, pudimos llevar a buen término la difícil labor emprendida en vuestro nombre. Gracias por vuestra perseverante ayuda: la solidaridad ya no es una palabra vacía: la salvación de la República está asegurada.

Si nuestro consejo puede tener algún peso en vuestras resoluciones, permitid que vuestros más celosos servidores os hagan saber, antes de la votación, lo que esperáis de la votación de hoy.



CIUDADANOS,

No perdáis de vista que los hombres que mejor os servirán son los que elejiréis de entre vosotros, viviendo vuestras propias vidas, sufriendo los mismos males.

Desconfíad tanto de los ambiciosos como de los arribistas; a ellos sólo les inquieta su propio interés y siempre acaban considerándose imprescindibles.

Desconfiad también de los fanfarrones, incapaces de pasar a la acción; sacrificarán todo a un discurso, a un efecto oratorio o una palabra ocurrente. Evitad también a aquellos a quienes la fortuna ha favorecido demasiado, porque rara vez quien posee una fortuna está dispuesto a mirar al trabajador como a un hermano.

Por último, buscad hombres de convicciones sinceras, hombres del pueblo, resueltos y activos, con un sentido recto y una honestidad reconocida. Dad preferencia a quienes no buscarán vuestros sufragios; el verdadero mérito es modesto y cabe a los electores reconocer a sus hombres, y no a estos a presentarse.

Estamos convencidos de que, si tenéis cuenta de estas observaciones, habréis inaugurado por fin la verdadera representación popular, habréis encontrado mandatarios que nunca se considerarán como vuestros amos.Hôtel-de-Ville, 25 de marzo de 1871 – El Comité Central de la Guardia Nacional :

AVOINE fils, Ant. ARNAUD, ASSI, ANBIGNOUX, BOUIT, Jules BERGERET, BABICK, BAROUD, BILLIORAY, L. BOURSIER, BLANCHET, CASTIONI, CHOUTEAU, C.DUPONT, FABRE, FERRAT, FLEURY, FOUGERET, C. GAUDIER, GOUHIER, H. GERESME, GRELIER, GROLARD, JOSSELIN, Fr. JOURDE, LAVALETTE, HENRY (Fortuné), MALJOURNAL, Edouard MOREAU, MORTIER, PRUDHOMME, ROUSSEAU, RANVIER, VARLIN.



El sistema electoral es, aquí, el del mandatario, del agente de confianza, revocable por los electores y responsable ante ellos. La idea de este sistema es que el elegido está al servicio de los electores.



No se trata de buscar «estrellas mediáticas», como se empeñan en producir nuestros sistemas actuales, sino personas capaces de prestar este servicio público por excelencia y de asumir la pesada responsabilidad que les incumbirá. Los electores tienen -por consiguiente- todo interés en encontrar personas de confiar, que conocen y con las cuales hablarán del mandato que les confían y de su servicio a venir.



Este sistema electoral afirma el principio según el cual son los electores quienes escogen a sus mandatarios, y no éstos últimos los que presentan sus candidaturas para hacerse elegir. El objetivo es constituir una «representación popular» con «mandatarios» controlados por los electores, y elegir «servidores» del pueblo en lugar de «amos».



De lo que se trata es pues de una relación de confianza: si el mandatario traiciona la voluntad general, la voluntad del electorado, simplemente será revocado y sustituido por un nuevo mandatario confiable.



El proyecto de la Guardia Nacional del 25 de marzo de 1871 consistía en elegir los miembros del futuro Consejo Municipal de la Comuna de París, con la esperanza de que el movimiento siguiera en toda la República, y que pronto se eligiera la Cámara de mandatarios revocables a la escala de todo el país.El Comité Central de la Guardia Nacional de París publicó también, el mismo 25 de marzo, sus Recomendaciones, en las que expuso el proyecto general a escala nacional esta vez, de las que extraigo el siguiente pasaje:



«Ciudadanos,

Estáis llamados a elegir vuestra asamblea comunal (…)



Conforme al derecho republicano os convocáis vosotros mismos, por medio de vuestro comité, para darle a los hombres que vosotros mismos habréis elegido un mandato que vosotros mismos habréis definido (…)



Aprovechad esta hora preciosa, única tal vez, para recuperar las libertades comunales de las que disfrutan en otros lugares los villorrios más humildes y de las que habéis estado privados durante tanto tiempo.



Dotando vuestra ciudad de una fuerte organización comunal, estaréis sentando los cimientos de vuestro derecho, base indestructible de vuestras instituciones republicanas.



El derecho de la ciudad es tan imprescriptible como el de la nación; la ciudad debe tener, como la nación, su asamblea, que se llama indistintamente asamblea municipal o comunal, o comuna (…)



Esta asamblea funda el verdadero orden, el único duradero, basándolo en el consentimiento frecuentemente renovado de una mayoría frecuentemente consultada, y suprime todas las causas de conflicto, guerra civil y revolución, suprimiendo todo antagonismo contra la opinión política de París y el poder ejecutivo central.



Salvaguarda a la vez el derecho de la ciudad y el derecho de la nación, el de la capital y el de la provincia (…)



Por último, dota a la ciudad de una milicia nacional (…) en lugar de un ejército permanente (…)



Ciudadanos, querréis conquistarle a París la gloria de haber puesto la primera piedra del nuevo edificio social, de haber sido los primeros en elegir su comuna republicana.



Como se ve, el proyecto era constituir una república democrática y social a partir de la organización de las comunas en todo el país, células de base de la vida social, económica y política, federadas entre ellas en una Asamblea Nacional Legislativa, cuyos mandatarios serían también agentes de confianza, responsables ante sus electores.



Este sistema electoral está vinculado a una concepción de la política fundada en el principio de la soberanía popular efectiva, y no sólo declarada.



Esta concepción de la política busca establecer una forma de gobierno por el pueblo y para el pueblo. Y así llegamos al corazón de la política, que resumo en cuatro cuestiones:¿Cuál es el objetivo de la sociedad? ¿Quién toma la decisión? ¿Quién es el soberano y dónde está? ¿Debe el Estado estar separado de la sociedad?



El objetivo de la sociedad es establecer una forma de gobierno por el pueblo y para el pueblo. Los medios son el debate público más amplio posible y, sobre todo, el control de los elegidos por el electorado, con el fin de constituir una «verdadera representación popular». Y el objetivo que precisan las Recomendaciones, buscando anticipar las causas de «conflictos, de la guerra civil y de la revolución», es establecer un estado de paz mediante esta política democrática, que busca asociar efectivamente el pueblo a la toma de decisiones y eso de manera constante y no sólo mientras duren las elecciones.



¿Quién toma la decisión en política? Es la cuestion crucial de la política, puesto que se trata de decidir. Es el soberano quien toma la decisión, ¿y qué decisión? La de la formación de la ley a la que la sociedad debe dar su consentimiento.



¿Quién es el soberano? La Comuna afirma que es el pueblo, es decir, el conjunto de los ciudadanos reunidos para tomar decisiones, ya sea directamente, como hicieron al sublevarse el 18 de marzo, ya sea al empezar a constituir su sociedad política eligiendo a sus mandatarios en la Comuna de París, luego a nivel nacional, pero también instituyendo el control de los electores mediante consultas frecuentes, que les permiten expresar su consentimiento a las leyes y su confianza en sus mandatarios. Se comprende que el poder de decidir, es decir, el poder legislativo, no está reservado a la asamblea de diputados, como en ciertas constituciones, sino que incluye al electorado que elige y controla a sus representantes elegidos.



¿Dónde se encuentra el soberano? El lugar por excelencia del ejercicio de la soberanía popular es la comuna: ¿por qué? Porque es allí donde vive la gente, donde se celebran las asambleas generales de los habitantes y las asambleas electorales.Las Recomendaciones del Comité Central de la Guardia Nacional revelan que sus redactores conocían bien las instituciones y las prácticas populares heredadas de la Edad Media: las libertades comunales, las bien nombradas.En 1871, ¡los Guardias Nacionales sabían que los pueblos más humildes de Francia seguían practicándolas!



Este testimonio es interesante porque nos enseña que esas instituciones democráticas comunales, con su sistema electoral de asamblea general comunal, que elige a sus agentes de confianza, revocables en caso de no respeto de la misión que les fue confiada, pertenecían ciertamente a la cultura popular, así como a la experiencia revolucionaria de 1789-1794.



Y, naturalmente, el Comité Central convocó a elecciones de la Comuna de París, apoyándose en la cultura y las prácticas populares, puesto que se trata de constituir, nuevamente, una República democrática y social con una soberanía popular efectiva.



Última pregunta: ¿está el Estado separado de la sociedad? No, en lo que respecta al poder legislativo, como acabamos de recordar. En cuanto al poder ejecutivo, está formado por delegados de las comisiones de la Comuna, que preparan los proyectos de ley sobre las distintas cuestiones a resolver. Estos delegados forman la Comisión Ejecutiva, cabeza del ejecutivo de la Comuna de París.La idea es la siguiente: el poder ejecutivo está estrechamente sometido al doble control del legislativo, formado por los representantes elegidos de la Comuna y el electorado. ¿Por qué? El poder ejecutivo es peligroso cuando escapa al control del legislativo, porque entonces puede interpretar las leyes y violar las decisiones legislativas. Por ejemplo, muchos casos de corrupción, grande o pequeña, pasan por este tipo de falta de control de la aplicación de las leyes… La solución consiste en poner al ejecutivo bajo el control del legislativo, pero no en abolirlo, ¡porque la aplicación de la ley es necesaria!Si comparamos con nuestro sistema actual, el artículo 3 de nuestra Constitución enuncia claramente que: «La soberanía nacional pertenece al pueblo, que la ejerce por medio de sus representantes y mediante referéndum.



Como se ve, la referencia al soberano recae en el sistema electoral. Pero este no tiene nada que ver con el de la Comuna. Nosotros somos convocados en fechas muy precisas, el tiempo justo para elegir a nuestros representantes, que no son mandatarios revocables.



Tampoco son los electores quienes los eligen. Son presentados por el sistema de partidos políticos, que interfiere entre electores y representantes. Resultado, los candidatos no son escogidos por los electores, sino por los partidos; no son los mandatarios de los electores sino de su partido, y son entonces los elegidos de los partidos quienes tomarán las decisiones soberanas, es decir, la formación de las leyes…¿Dónde está el soberano en nuestro sistema actual? Ya no es el pueblo quien es soberano: si lo es sobre el papel de la Constitución, el sistema electoral organizado por los partidos políticos se lo impide. Así es que en nuestro sistema la transferencia de la soberanía se efectúa del pueblo a los elegidos, y así es como nuestros elegidos se convierten en nuestros amos.



Hay teorías políticas que separan el Estado de la sociedad. La nuestra, por ejemplo, en la cual el Estado es autónomo de la sociedad, salvo en algunos breves momentos que son los de las elecciones. Una vez celebradas, el Estado es separado de los ciudadanos y de la sociedad. Los electores no disponen de otro recurso para hacerse escuchar sino las peticiones, la manifestación, las huelgas, los recursos judiciales y otros medios sumamente complicados…



En el espíritu de la Comuna, el ejercicio de los poderes públicos está bajo el control muy real de los electores gracias a la institución del “commis de confiance”, ese mandatario revocable apenas pierde la confianza de su electores.



Aquí, lo que el sistema actual llama el Estado, la Comuna lo entiende por el ejercicio de los poderes públicos no separado del control activo de la sociedad. Y eso puede hacer posible lo que el Comité Central de la Guardia Nacional desea realizar:



«Esta asamblea funda el verdadero orden, el único duradero, apoyándolo en el consentimiento frecuentemente renovado de una mayoría consultada a menudo, y suprime todas las causas de conflicto, de guerra civil y de revolución.



«El objetivo es el de establecer la paz civil constituyendo poderes públicos controlados por los electores: se regresa entonces a la definición misma de la política, que tiene por función establecer la paz civil buscando soluciones políticas, y por tanto pacíficas, a los conflictos, mediante el debate y el consentimiento y que, por supuesto, reconoce la primacía del poder legislativo.



Pero cuando el Estado hace la guerra a la sociedad, la política ha desaparecido y es entonces el inicio de la instauración de un estado de guerra.