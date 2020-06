Nuevo frente en Chile para impedir el pillaje de los recursos naturales saharauis por Marruecos

junio 18, 2020



Esteban Silva con el ex embajador de la RASD en Nicaragua, Mártir Suleiman Teyeb.

En el marco de la batalla jurídica y política para proteger a los recursos naturales saharauis del robo marroquí, el movimiento chileno de solidaridad con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) emprende acciones prácticas para obligar al Gobierno de Chile a interceptar las riquezas robadas del Sahara Occidental ocupado.



En su entrevista con El Portal Diplomático, Esteban Silva, el dirigente de Unidad Social y el Movimiento del Socialismo Allendista de Chile, afirma que “desde la Asociación Chilena de Amistad con la RASD hemos realizado varias gestiones ante las autoridades marítimas chilenas cada vez que un barco proveniente de los territorios ocupados ha navegado en aguas jurisdiccionales chilenas portando carga ilegal que pertenece al pueblo saharaui”.



Al ser preguntado por su mensaje al Gobierno del presidente Sebastián Piñera, el dirigente chileno sostiene que “es deber de la autoridad marítima y portuaria chilena fiscalizar la carga de barcos que navegan por nuestras aguas o que recalan en Puertos Chilenos y que transportan, insisto, cargas ilegales para determinar cuál es su origen y destinos para contribuir a detener el saqueo de los recursos de la RASD. Debemos establecer y denunciar las rutas marítimas de la piratería del saqueo del Sahara Occidental”.





“Junto a diputados y senadores de la República, dirigentes de los trabajadores de nuestros Puertos y abogadas estamos construyendo estrategias para enfrentar de una manera integral el problema del paso de barcos en aguas chilenas con cargas ilegales”, apostilla Esteban Silva.



Por otra parte, el analista político y dirigente del Movimiento del Socialismo Allendista de Chile, en su respuesta de la pregunta de El Portal Diplomático sobre la importancia de la RASD como nexo entre el mundo árabe y África con América Latina, aclara “que la RASD ya juega ese nexo y rol en varios países de la región. Mirando el futuro la RASD puede jugar un rol muy relevante en nuestras relaciones con la Unión Africana (UA). Debemos construir grandes confluencias entre los estados y pueblos de la Unión Africana y América Latina y el Caribe, y en ese contexto, creo que las y los saharauis tienen una gran experiencia y vínculos que ofrecer a nuestros pueblos”.





“Es fundamental sobre todo en la post pandemia del COVID-19, que podamos construir agendas conjuntas para luchar por soberanías alimentarias, por un intercambio y comercio justo, para reducir las desigualdades y avanzar en desarrollos autosustentables para nuestros pueblos. No tengo ninguna duda que eso pasa también”, finaliza Esteban Silva, dirigente de Unidad Social y el Movimiento del Socialismo Allendista de Chile.

