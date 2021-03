29 de marzo organizaciones sociales y populares convocan movilización nacional por “El Derecho a vivir en Paz, Por nuestra Dignidad. Chao Piñera.”

POR EL DERECHO A VIVIR EN PAZ, POR NUESTRA DIGNIDAD: CHAO PIÑERA



Millones en Chile somos víctimas de las nefastas políticas de este gobierno por el mal manejo de la pandemia. Los efectos están a la vista; aumento creciente de los contagios, colapso de las camas críticas, nuevas enfermedades asociadas, recomendaciones no oídas de los expertos de la Mesa Social COVID y el Consejo Asesor COVID.



Esta nefasta política no solo se expresa en el tema sanitario, sino también en el endeudamiento y la falta de soluciones integrales en el ámbito económico y social para las familias, para las Pymes y emprendimientos, los bonos anunciados por el gobierno no responden a las múltiples y crecientes necesidades reales. Nuevamente los y las trabajadoras pagamos la crisis de la pandemia teniendo que recurrir, entre otras medidas, a nuestros fondos de cesantía y ahorros en la AFP.



Denunciamos la desconexión del gobierno con las necesidades y problemas de la ciudadanía. Hacemos un llamado al parlamento a no legislar respecto de leyes de amarre con las que este gobierno pretende quitar la soberanía al Poder Constituyente, que tiene la legitimidad para pronunciarse sobre las materias y leyes que regirán nuestro destino. Este Poder Constituyente que lo hizo posible el estallido de octubre 2019 y que ha desencadenado un proceso, donde seguirá siendo clave la unidad y la movilización social junto a los espacios de dialogo y debate en los distintos lugares y sectores del país, para lograr un Estado garante de derechos sociales y plurinacional, que deje atrás el sistema neoliberal.

No aceptamos el intento de privatización de FONASA para convertirla en una Isapre estatal debilitando aún más la atención primaria en Salud.



No aceptamos, que el sistema de salud siga siendo precarizado y no se invierta en el sistema Público.

No aceptamos que se legisle sobre las AFP sino un sistema de Seguridad Social.



No aceptamos que se legisle sobre el TPP11, se deben revisar todos los tratados internacionales que comprometen nuestra soberanía. Chile es un país soberano y no una colonia.



No aceptamos la apertura de salas cunas, jardines infantiles, escuelas y liceos, imponiendo un retorno presencial inseguro, con protocolos impracticables y sin financiamiento, con el nulo respeto a la vida y salud de las y los estudiantes, sus familias y de las y los trabajadores de educación.



La grave y sistemática violación de los Derechos Humanos, denunciado por los organismos internacionales, desoyendo el gobierno las recomendaciones en sus informes, se ha acrecentado. En estos días hemos sido testigo de la vulneración de los derechos en las poblaciones por los Carabineros y Militares en Santiago, en Bajos de Mena, Villa Francia, Iquique, Talca, entre otros. Agentes del Estado cometiendo abuso policial y militarizando la Araucanía bajo los estados de excepción y el toque de queda, han perpetuado una práctica represiva que nos recuerda los peores años de la Dictadura Militar y que nos golpea en nuestra dignidad de persona humana para recordarnos que el “Nunca Más” de las FFAA chilenas no fue cierto.

Más grave aún es que en Democracia existan pres@s políticos por su derecho a expresar el descontento. No queremos elecciones con presos políticos en las cárceles. Por su derecho a libertad demandamos legislar y aprobar el indulto general.



Porque tenemos mil razones para oponernos a este gobierno, que ha tenido la más baja aprobación de la historia de Chile en democracia, llamamos a movilización este lunes 29 de marzo y decimos con fuerza Chao Piñera.







Para adherir: https://forms.gle/aNTKNmeLr5hfENUFA





Adhieren:



8M Concepción



8M San Antonio



ACAUCH MEDICINA



ACHIPEN V Región



Asociación de Consejos de Salud Zona Sur COSOC



AEFEN Federación Nacional de Organizaciones de Asistentes de la Educación



AFDD Agrupación Familiares Detenidos Desaparecidos



AFEP Agrupación Familiares Ejecutados Políticos



Afemvict



Agrupación de familiares de presos políticos de la granja



Agrupación de familiares de presos políticos stgo1.



Agrupación Nacional de Ex Presos Políticos de Chile



ANCOSALUD



APT y fuerte comuna Tocopilla



Asamblea Feminista Plurinacional



Asamblea Popular



Asamblea por el Pacto Social



Asamblea San Jorge



Asociación Chilena de pensionados y Montepiadas



Asociación la Florida



Asociación Yo Cuidó Región Metropolitana



Asamblea Territorial San Miguel



Bloque Pymes



Cabildo de Chilenxs en Bs As



CDL Sta. Teresa. San Jooaquín



Centro de Estudios Graciela Álvarez



Chile Mejor Sin TLC



Colectivo DDHH Gonzalo Muñoz



Colegio de Profesoras y Profesores, comunal San Miguel



Comando Unitario de Ex PP



Comisión Chilena de Derechos Humanos



Comisión FUNA



Comunidad Rayun Yallel



Con Todxs



CONAFUDAEM



CONATEPAS



CONFUSAM



Coordinador bloque Derechos Humanos



Coordinadora NO+AFP Puente Alto



Coordinadora ex presos políticos de la dictadura militar



Coordinadora Trabajadoras(es) a honorarios San Miguel



CORPADE



CUT



Defensoría Popular de las y los Trabajadores



Familiares de Presos Políticos Santiago 1



FENAFUCH



Fundación CENDA



Fundación Constituyente XXI



Fundación Santiago es mi Vivienda



Grupo Iniciativas por la Libertad de lxs Presxs Políticx



JJVV Villa Arturo Prat



Juventud Popular Igualitaria/Colectivo Aliwe



Mesa de Unidad Social



Mesa Técnica de la Sociedad Civil



Movimiento Social Constituyente La Cisterna



MTV



Mujeres Autoconvocadas 18 de Octubre



MUJERES EN RED ZONA SUR



Mujeres y Disidencias Autoconvocadas San Miguel



Nativo vivo



OCAC



OPAF



Pikun Mapu V, VI y RM



PRAIS



RED EUROPEA DE CHILENOS POR LOS DERECHOS



Sindicato N1 Comudef



Sintracorp



UKAMAU



UNIDAD SOCIAL



Unión comunal Alonso de Ercilla



US lampa



Vinculación Lo Espejo

Me gusta esto: Me gusta Cargando...