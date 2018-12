¿Quiénes son los Von Appen?: La familia de origen nazi y dueña de Ultramar que tiene en jaque a los trabajadores portuarios Su patriarca, Julio Alberto Von Appen, llegó a Chile en la década de los 40 y se desempeñó como líder de las operaciones nazis en Latinoamericana, para luego cimentar un exitoso camino en los negocios. Sus descendientes han continuado su legado empresarial y se han mantenido por décadas cercanos a la derecha.

La familia Von Appen se instaló en Chile en la década de los 40, luego de que su patriarca Julio Alberto Von Appen llegara al país tras ser expulsado de Alemania por participar en actividades de sabotaje en medio de la Segunda Guerra Mundial. Radicado en el país, muy pronto el empresario logró formar un imperio en el mundo de los negocios.

En 1952 fundó el holding Ultramar con un capital de US$2 mil, contando en la actualidad con un patrimonio que superaría con creces los US$1.000 millones. De esta forma, la familia ha estado ligada al negocio portuario por más de 60 años, siendo parte activa del actual conflicto que mantiene a los trabajadores portuarios en paro por más de un mes.

Los empleados, que exigen una serie de mejoras en sus condiciones laborales, interpelan de forma directa a la empresa Terminal Pacífico Sur (TPS), ligada al grupo Von Appen. El holding Ultramar ademásalberga a la empresa Ultraport, las navieras Transmares y Ultragas y las portuarias Ultraterra, Depocargo y Sintrans, entre otras. Este holding tiene presencia en 20 puertos del país, tales como Arica, Iquique, Tocopilla, Angamos, Antofagasta, San Antonio, Coronel y Talcahuano.

Por otra parte, en 2013, se conoció que la familia Von Appen figuraba como financista de la Fundación Pinochet, que se dedica a mantener el legado político del dictador. Anteriormente, en 1985, fundaron la organización “People Help People”, dedicada a educar a personas de escasos recursos, donde más del 50% de las donaciones provienen del extranjero y el resto de empresarios chilenos.

El mando de generación en generación

Tras la muerte del padre de los Von Appen, sus hijos Sven y Wolf se convirtieron en los principales herederos de la fortuna, las empresas y las redes que generó Julio Alberto. Posteriormente, el mando sería traspasado a sus nietos, Dag y Richard. Este último, actualmente oficia como presidente del holding Ultramar y ha adquirido bastante visibilidad dentro del actual conflicto portuario.

Hace unas semanas, Richard criticó la gestión del alcalde Jorge Sharp: “Valparaíso no tiene un sueño, no tiene un plan de lo que quiere ser (…) No hay una planificación. Con las autoridades que hemos hablado, hay desconocimiento y no hay voluntad de tener un plan para poder proyectar y empezar a socializar cuáles son los proyectos de expansión del Puerto de Valparaíso”, sostuvo Von Appen.

Otra de sus polémicas declaraciones tuvo lugar en 2016, luego de la funa y la piedra que recibió el empresario Andrónico Luksic fuera del Centro de Justicia. El empresario salió en su defensa: “La piedra que le tiraron a Andrónico Luksic nos la tiraron a todos los empresarios. A mi me llegó esa piedra y la encuentro una piedra cobarde, injusta”, declaró.

El pasado nazi del patriarca Von Appen

“Apfel” era el seudónimo que recibía durante la II Guerra Mundial en Alemania el fallecido empresario Julio Alberto Von Appen, quien lideró las actividades de sabotaje en toda la costa occidental de Sudamérica. Este hombre fue investigado por varios años por quienes rastreaban las redes de espionaje del Tercer Reich.

Julio Alberto era parte de la red “Kriegsorganisation 2” (Organización de Guerra 2), cuya labor era persuadir y entrenar a personas para que se convirtieran en agentes nazis en los países vinculados a los grupo de los Aliados. Por otro lado, en Latinoamérica, además tenían como objetivo destruir el Canal de Panamá, centro de las operaciones navales estadounidense.

Su verdadera identidad finalmente fue descubierta por los investigadores del Departamento 50, la unidad de contraespionaje chilena que logró desbaratar dos redes alemanas en el país. Sin embargo, Von Appen no se vio mayormente afectado por esto, y se abrió un importante camino en el mundo de los negocios.

Los polémicos dichos de Sven Von Appen

En 2013, consultado por CNN Chile sobre si había sido poca o no la inversión en el primer periodo de Michelle Bachelet, Sven Von Apppen comentó que “ella no hizo mucho comparado con los que estuvieron antes de ella, especialmente Pinochet. Si pasa eso buscamos otro Pinochet“, sostuvo.

Ese mismo año, refiriéndose al avance económico del país, el empresario declaró a La Segunda: “Este ministro [de Hacienda, Felipe Larraín], este Presidente [Piñera] y otros tantos crearon este avance de Chile, bastante único, que también se dio en el pasado con un Presidente muy bueno [en referencia a Pinochet]”.

A esto, agregó que “a los chilenos les ha crecido tanto el apetito, que no pueden parar. Eso producirá que engordarán y se pondrán más cómodos”. Luego afirmó que a su juicio “la única solución es una crisis, internacional o chilena, de carácter financiero”.

El empresario indicó que una crisis afectaría a la banca y/o compañías de seguros, lo que tendría consecuencias en la vida de la gente. En sus palabras, esto serviría “para que el chileno llegue al nivel que corresponde y no se vuele”.

Luego de estas declaraciones, la familia Von Appen salió a pedir disculpas públicas, comentando que los dichos de Sven “no reflejan sus propios valores e ideas (…) ni tampoco las nuestras ni las del grupo empresarial Ultramar”. Igualmente, argumentaron que esto se debió a un arrebato del empresario que sufre “una enfermedad degenerativa propia de la vejez contra la cual lucha día a día”.