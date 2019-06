Occidente necesita pasar al proteccionismo

Rómulo Pardo Silva

En el marco de una naturaleza en crisis y del surgimiento de estados fuertes paralelos el Poder fáctico occidental en defensa de sus intereses nacionales privilegiados debe abandonar el neoliberalismo para dominar completamente a voluntad el planeta.

Su problema es si logrará hacerlo.

Las condiciones milenarias de la Tierra para la vida están gravemente dañadas.

Durante el último debate de la Sociedad Geográfica Real de Londres, se concluyó que las abejas son el ser vivo más importante del planeta, pero están entrando en riesgo de extinción. Contando todas las abejas del mundo, ya han desaparecido en un 90%. Según los últimos estudios, las cusas dependen de cada región, pero entre las principales razones están la deforestación, escasez de lugares seguros para los panales, falta de flores, uso descontrolado de pesticidas, cambios en los suelos, las ondas emitidas por la telefonía móvil, etc. Pero sin dudas, la mayor razón de su desaparición, se atribuye a la fumigación constante de cultivos. Ecoportal, Rebelión

Según un estudio, publicado en la revista Nature y liderada por la Universidad de Stanford con un aumento de la temperatura de 4 grados centígrados el riesgo de conflicto aumentaría hasta el 26%. Un clima extremo impulsado por la crisis climática supone un daño económico enorme: disminuye la producción agrícola y ganadera; escasean los alimentos y, por tanto, hay hambruna y se intensifica la desigualdad entre grupos sociales. Estos factores provocan una escalada de tensión que puede desembocar en un conflicto violento. Neus Palou, Rebelión

Un grupo de biólogos ha descubierto que las plantas terrestres se extinguen 500 veces más rápido de lo normal debido a la acción del hombre. RT

La “zona muerta” del Golfo de México, un área donde el agua contiene niveles tan bajos de oxígeno que no puede acoger vida marina, está cercana a alcanzar una expansión récord, de acuerdo con previsiones de científicos publicadas el lunes por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés). Cubadebate

Un estudio de la Comisión Chilena del Cobre proyecta que, en caso de aprobarse el proyecto que busca proteger las masas de hielo presentes en la superficie terrestre el sector podría tener pérdidas significativas en empleo y cierre de faenas. El Mostrador

La aplicación de una libertad para las transnacionales de inversión en la periferia ha resultado en un poder occidental trabado en conflictos y en retroceso.

EE.UU. es el mayor inversor en la economía rusa según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). RT

La compañía británica Exeption PCB, que produce placas de circuitos impresos para los aviones de combate F-35, pertenece a la china Shenzhen Fastprint desde 2013, revelan medios británicos. Sputnik

La Cámara de Comercio de Estados Unidos reiteró su oposición a la imposición por parte de la Casa Blanca de aranceles adicionales sobre las importaciones desde China pues perjudican a EEUU, no a Pekin. «Los actuales aranceles del 25 por ciento sobre las exportaciones chinas por valor de 250.000 millones de dólares ya están causando grave daño a los consumidores, agricultores, granjeros y empresarios de EEUU», «las tarifas adicionales tendrán un impacto significativo, negativo y a largo plazo en las empresas, los agricultores, las familias estadounidenses y la economía de EE.UU.», advierten en carta al presidente Trump firmada por 661 compañías y asociaciones estadounidenses. Xinhua, RT

El periódico británico Financial Times, apoyándose en datos del Departamento de Comercio de EE.UU., estimó que los aranceles de Trump a México perjudicarían más a Washington, pues un arancel del 5 % les costaría a los consumidores estadounidenses 17 300 millones de dólares al año y casi 87 000 millones si Trump aplica un arancel del 25 % a los bienes de México. Hispantv

La India impone aranceles a 28 productos de origen estadounidense, informa el Gobierno del país. Entrarán en vigor a partir del 16 de junio. Sputnik

En un proyecto de ley el Senado estadounidense expresó “serias preocupaciones de seguridad” sobre un contrato que le permite a una empresa china operar en el puerto de Haifa durante 25 años a partir de 2021. Hispantv

Funcionarios gubernamentales de China convocaron a representantes de las principales empresas tecnológicas, entre ellas las estadounidenses Microsoft y Dell y la surcoreana Samsung, para advertirles de consecuencias si acatan la prohibición de la Administración Trump de vender ciertas tecnologías estadounidenses a compañías chinas. RT

La solución occidental entonces es imponer el control, la reconquista mediante la guerra múltiple, un proteccionismo nacional aislacionista.

Putin: «En el mundo hay peleas sin reglas, con intimidación y eliminación de competidores con métodos no comerciales». RT

Boris Johnson favorito para sustituir a Theresa May obtuvo el respaldo de 114 de los 313 parlamentarios conservadores en la primera ronda de votaciones. Johnson se comprometió de forma inequívoca con una salida de la Unión Europea como plazo final el 31 de octubre indicando que Londres debe prepararse para un adiós no pactado, algo que -según dijo- no sería un desastre. Reuters



Para el Poder fáctico la guerra militar no es posible en este momento y debe buscar la dominación por otras vías.

La carrera armamentista entre las grandes potencias continúa «sin cesar». Y allí, en cuanto al campo de las armas hipersónicas, Rusia es el líder indiscutible, señala la revista alemana Stern. Esto se debe, en gran medida, a su nuevo cohete PRS-1M, «un arma del fin del mundo», según lo tildó el medio. «El PRS-1M es una verdadera arma del Día del Juicio, que solo se podría usar en una guerra que tenga como fin destruir el mundo», opina Gernot Kramper, autor de un artículo publicado en ese medio este lunes. RT

El planeta y la vida necesitan un ordenamiento racional sostenible. Occidente lo quiere para su provecho. Los demás pueblos tienen la tarea de formular y contruir uno solidario.

El Orden planetario de los empresarios es insostenible. No les sirve ni siquiera la conquista.

