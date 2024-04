KAZAJSTÁN – Inundaciones: la naturaleza y el capitalismo se combinan para causar un sufrimiento masivo

Imagen: Ministerio para Situaciones de Emergencia de Kazajstán

Reporteros de KazLeft

Desde principios de la primavera de este año se ha producido una tragedia catastrófica en Kazajstán: pueblos y ciudades enteras están siendo devastadas por las inundaciones. Decenas de miles de casas han quedado literalmente sumergidas en el agua y las personas apenas han tenido tiempo de ser rescatadas. Las regiones más afectadas han sido Abay, Akmola, Aktobe, Atyrau, Kazajstán occidental, Karaganda, Kostanay, Pavlodar, Kazajstán del norte y Ulytau. Se declaró el estado de emergencia.

Más de cien mil personas han sido evacuadas de sus hogares; más de treinta mil de ellos son niños. Los desastres naturales en sí mismos no pueden ser culpados realmente por los patrones y su sistema. Pero podemos culparlos por no predecir el desastre y no tomar medidas urgentes.

Ellos sabían

Hay pruebas suficientes de que las autoridades eran plenamente conscientes del peligro de futuras inundaciones. De hecho, el Ministro para Situaciones de Emergencia, Sr. Sharipkhanov, dijo en una reunión gubernamental a principios de enero: “Se espera que la cantidad total de precipitaciones de este año sea mayor de lo normal. La cobertura de nieve en cinco regiones ya alcanza el 70% y en 12 regiones, más del 90%. Las regiones del sur y del norte deben estar más preparadas”. El Ministro demostró que incluso conocía muy bien la solución a este problema:

“El análisis del año pasado mostró que las casas construidas en tierras bajas y ubicadas muy cerca de ríos o en zonas de conservación de agua fueron las más afectadas por el anegamiento. La ubicación de edificios en zonas de protección del agua es un problema generalizado. Como resultado, el Estado tiene que pagar compensaciones a los ciudadanos afectados por los daños causados ​​por el agua… Las autoridades deben priorizar la protección de estos asentamientos o considerar la posibilidad de su reasentamiento y prohibir aún más la construcción en estas zonas”.

En realidad, las cosas son mucho peores. Ya en diciembre del año pasado conocían la extrema cantidad de precipitaciones que caen en Kazajstán. El propio Kazhidromet, el servicio meteorológico estatal, se quejaría más tarde de que desde diciembre se había señalado la cuestión del peligroso nivel de saturación del suelo.

«Tanto a nivel de Kazhidromet como a nivel de los ministerios, en las sesiones informativas y en las reuniones, se planteó esta cuestión y se advirtió a todos que, debido a los altos niveles de saturación, habrá grandes riesgos de inundaciones», dijo Zhekizhanov, jefe de el servicio. Así pues, las inundaciones del país ya se habían pronosticado el año pasado.

Advertencias

La situación en la ciudad de Kulsary, en la región de Atyrau, es ilustrativa a este respecto. A causa de las inundaciones, las casas comenzaron literalmente a derrumbarse, de las cuales varios miles quedaron inundadas. La evacuación se vio complicada por la inundación casi total de la carretera Dossor-Aktau, la principal vía de salida de la ciudad.

Lo más terrible es que esta misma carretera fue cerrada en diciembre debido a las mismas precipitaciones que saturaron el suelo, sobre las que Kazhidromet había advertido. Literalmente no hay ninguna razón por la que las autoridades locales no hayan conocido ampliamente este desastre en Kulsara. Está claro que la ciudad y su gente no estaban preparados para el desastre evidente ni en diciembre ni en marzo. Como afirman los vecinos afectados, no se les realizó ninguna formación en caso de emergencia, no sólo meses, sino días antes de la inundación.

La historia del embalse de Buzuluk también muestra lo bien que se prepara el estado para las inundaciones. En 2017, el entonces primer ministro, Sagintayev, ordenó que se abordaran las inundaciones “de una vez por todas” en la región del norte de Kazajstán. Según el primer ministro, lo que debía garantizar esto era la construcción de un “enorme embalse”. Y tres años después se inició el diseño del embalse. Y otros tres años después, el nuevo primer ministro aseguró que pronto estaría listo… El proyecto del embalse. ¡Ni siquiera pudieron completar la etapa de diseño en seis años!

Pero el principal horror de la situación es que las consecuencias de la inundación podrían haberse evitado no meses, sino años antes de que surgiera la situación actual. Kazajstán sufre inundaciones cada año, pero el Estado afronta cada nuevo desastre como si fuera la primera vez.

¿Quién es culpable?

El representante de la Agencia de Vigilancia Financiera, Alibek Abdilov, dijo en una sesión informativa del Servicio Central de Comunicaciones presidencial que ya se están llevando a cabo investigaciones contra tres empresarios, sobre cuyos hombros el Estado ha puesto la responsabilidad de proteger a la población de las inundaciones. ¿Y cómo se las arreglaron?

Durante una inspección de una presa de retención de flujo de lodo en la cuenca de Aksai, se descubrió que un contratista privado no había realizado los trabajos necesarios para la construcción de la instalación. De este modo, había expuesto a 30.000 habitantes al peligro en caso de una inundación. Las personas a quienes nuestro Estado confió la vida de decenas de miles de personas, en lugar de confiar la responsabilidad a las agencias gubernamentales, ahora son sospechosas de malversar fondos del presupuesto público por un monto de hasta 775 millones de tenge.

El colapso de la presa de Magadzhan también provocó la inundación de varios pueblos de la región de Aktobe, lo que obligó a la evacuación de 215 personas, entre ellas 96 niños. ¿Y cuán sorprendidos se quedaron los funcionarios estatales al recordar que la presa, que tantas vidas puso en peligro, estaba en manos de una empresa privada desde 2014? Era una presa privatizada. Los habitantes de los pueblos afectados ya han visto los resultados de la gestión por parte de un gran propietario privado. Y ahora tenemos que preguntarnos cuántas otras preocupaciones importantes están igualmente en manos privadas.

El mismo informe de la AFM nos da un nuevo ejemplo de la calidad de la interacción entre las empresas y el Estado. Las autoridades de Ulytau han transferido a manos privadas la responsabilidad de la limpieza del río Zhezda, es decir, la protección de las aldeas cercanas contra las inundaciones. Los propietarios privados se las arreglaron de manera terrible: 26 casas se inundaron y 174 personas fueron evacuadas. Pero, por supuesto, ese podría haber sido su objetivo final.

Las cifras muestran que de los 485 millones de tenge que se les asignaron por sus servicios, los propietarios privados ni siquiera completaron obras por valor de 282 millones de tenge, a pesar de que ya les han pagado 400 millones.

El capitalismo es culpable

Éste es el rostro de la burguesía nacional que tanto anhelaba nuestro “respetado” presidente. Y estos son los resultados de la confianza y la esperanza de los funcionarios estatales en la clase capitalista: destrucción y vidas perdidas. ¿Cuándo dejarán los señores “líderes” de someterse a la clase rica y conseguirán que el propio Estado asuma la responsabilidad de la seguridad de sus ciudadanos? Hay que arrebatar el poder de las garras de los ricos a las manos de los trabajadores.

¿Por qué sucede lo contrario? ¿Por qué se acepta que el Estado se haga cargo de las consecuencias de los desastres en lugar de minimizar el daño que estos pueden causar? ¿Cuál es el motivo de la falta de preparación criminal del Estado?

La única manera de minimizar los daños de los desastres “naturales” es la reubicación masiva de personas desde zonas inundables y otras áreas peligrosas. Las autoridades estatales y los políticos capitalistas lo saben muy bien. Pero cuesta mucho dinero. La preparación de embalses y otras instalaciones de drenaje de agua también requiere fondos. Nuestro estado burgués depende de la inversión de los capitalistas en la construcción de cualquier cosa, ya sean embalses o casas. Y los capitalistas no invertirán en algo que no proporcione un beneficio garantizado, incluso si el precio es la vida humana. ¿Qué capitalista invertiría en reubicar ciudades enteras hacia un lugar seguro? ¿Qué ganará con esto?

En una economía de mercado, es imposible hacer nada que requiera medidas de planificación centralizadas. Aunque las consecuencias de los desastres no son menos costosas, invertir en medidas intensivas en capital para prevenirlos no es rentable. Por eso es imposible bajo el capitalismo y muestra cuán vital es la lucha por la propiedad estatal con control y gestión democrática de los trabajadores.