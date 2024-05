SENEGAL – La victoria sobre las maquinaciones de Macky Sall abre una nueva situación

Gauche Révolutionnaire (Comité por una Internacional de Trabajadores, CIT en Francia)

Imagen: Presidente Macky Sall de Senegal (Foto: CC)



Las elecciones celebradas en Senegal el 24 de marzo han transformado toda la situación. Con Macky Sall expulsado del poder a pesar de todos sus planes, se ha abierto una brecha. Para satisfacer las poderosas aspiraciones de la población, movilizaciones masivas de trabajadores y jóvenes tendrán que aprovechar esta brecha prometedora para hacer valer sus propios intereses, ¡a partir de ahora!

¡Ay de aquellos que amordazarían a su pueblo!

Los 12 años de Macky Sall en el cargo marcaron la continuación del brutal saqueo de la riqueza por parte de las multinacionales (especialmente francesas, pero no exclusivamente). Era un régimen hiperautoritario, donde la represión era omnipresente. Bassirou Diomaye Faye y Ousmane Sonko (el nuevo presidente y primer ministro) fueron ellos mismos víctimas. Es comprensible que las promesas de una “ruptura con el pasado” –incluidas reformas institucionales– generaran grandes esperanzas.

Pero el propio Macky Sall se presentó en 2012 como el candidato del cambio, al igual que Abdoulaye Wade antes que él. Diomaye Faye y Sonko quieren distinguirse porque no provienen del mismo partido. Entonces, ¿nos dirigimos hacia una nueva era de democracia en Senegal, comenzando por el fin de la represión? El nombramiento de dos generales (militares) para los Ministerios del Interior y de las Fuerzas Armadas debería ser una advertencia. Estuvieron muy involucrados en regímenes anteriores, incluido el de Macky Sall. Jean Baptiste Tine (el nuevo ministro del Interior) fue un pilar de ese régimen como jefe de la gendarmería, que no abandonó hasta 2021 tras la detención de Ousmane Sonko. Sonko ha prometido suprimir el cargo de primer ministro, pero ¿con qué lo sustituirá? No lo sabemos. No es el primero en hacer tal promesa. Además, el cargo de primer ministro ya ha sido abolido varias veces y siempre ha sido reinstaurado. Cambiar estas instituciones, sobre las que se construyó todo el Senegal poscolonial (especialmente con Senghor), requerirá mucho más que un cambio de presidente… especialmente sin una mayoría en la Asamblea Nacional.

Como dijo Thomas Sankara: “¡Ay de aquellos que amordazarían a su pueblo!”. A partir de ahora, los jóvenes, los trabajadores y las comunidades pueden organizarse y movilizarse para hacer realidad las demandas democráticas más inmediatas:

reapertura de todos los enlaces terrestres y marítimos cerrados, libertad de circulación;

formación de sindicatos militantes en todos los lugares de trabajo para organizar a los trabajadores y luchas salariales para conseguir aumentos salariales, nuevos empleos, etc.;

el derecho a reunirse, organizarse y manifestarse libremente sin temor a la represión; el fin de los cierres administrativos de escuelas y universidades;

contra la corrupción: por la revocabilidad de los representantes electos y la limitación de sus asignaciones al salario medio de un trabajador cualificado;

¡Igualdad para todos, contra toda forma de represión y discriminación (etnia/origen, religión, género, orientación sexual, etc.)!

Una victoria del movimiento de masas ante una situación intolerable

El viejo régimen encarnado por Macky Sall ha hecho todos los intentos desesperados posibles por prolongar su agonía. Cancelar, luego posponer y luego adelantar la fecha de las elecciones; cerrar universidades, aislar a las regiones más pobres (en particular, Casamance en el sur, con la interrupción durante nueve meses del enlace de ferry entre Dakar y Zinguichor – ¡la ciudad donde Sonko es alcalde!), liberar a Diomaye Faye apenas una semana antes de las elecciones, encarcelar activistas de la oposición o gente corriente sólo por apoyar públicamente a Sonko…

El hecho mismo de que se celebraran las elecciones fue una victoria para el movimiento de protesta de masas. Las manifestaciones masivas, el día de la “ciudad muerta” en Dakar y las múltiples huelgas desempeñaron un papel clave. Por supuesto, las redes sociales ayudaron a popularizar estas acciones, que de ninguna manera podrían reemplazar. La candidatura de Sonko tenía que encarnar esta aspiración de cambio radical. Porque para la población la situación diaria es sencillamente insoportable.

El desempleo está en su punto más alto de todos los tiempos, con casi el 20% de la población activa sin trabajo. La corrupción ha sido insoportable durante más de 60 años. Los precios se están disparando, sobre todo en el caso de la energía y, sobre todo, de los alimentos, hasta tal punto que incluso aquellos que tienen un trabajo ganan lo justo para hacer la compra y pagar las cuentas, y nada más. Muchos no pueden llegar a fin de mes, con una inflación de casi el 16% en sólo dos años. Senegal tiene el segundo costo de vida más alto de África, justo detrás de Costa de Marfil. El trabajo jornalero es algo común; una precariedad alentada por el “Plan Senegal Emergente” implementado desde 2014… De hecho, son todas estas políticas que favorecen a los capitalistas las que fueron rechazadas masivamente por esta revuelta electoral masiva.

Democracia e hipocresía neocolonial

Y, sin embargo, en la prensa internacional, los comentarios de los periodistas rivalizaban entre sí en cretinismo paternalista. “Ah, de verdad, estas maniobras, qué vergüenza para un país tan democrático”, o “Oh, qué apegados están los senegaleses a su democracia”. Por supuesto, nunca una palabra sobre las luchas de los trabajadores y del pueblo que obtuvieron esta victoria. ¡Las voces de sus amos capitalistas! A los cuales les preocupaba no poder hacer negocios en un país lleno de oportunidades para ellos.

Francia y otras potencias imperialistas nunca han dicho nada sobre la represión. Pero eso es lógico. En Senegal, como en Francia y otros lugares, la represión y el autoritarismo son la marcha normal de la “democracia” bajo un capitalismo en crisis. A estos adoradores de la “democracia” no les molestó que más de 60 personas perdieran la vida en 2021 y 2023 debido a la represión de los movimientos sociales, especialmente cuando se trataba principalmente de hombres jóvenes de los suburbios de Dakar o de la región de Casamance. Una prueba más de su hipocresía. Macron & Co sólo puede criticar un régimen si incomoda a los capitalistas y multinacionales cuyos intereses representa su gobierno… y lo mismo se aplica a otros países imperialistas.

Una profunda crisis política

Además de las travesuras de Macky Sall y de la APR-Yaakaar (Alianza para la República), los resultados de las elecciones de 2024 han demostrado dramáticamente la profundidad de la crisis política en Senegal. Esto refleja una situación que se encuentra en muchos otros países del mundo. La participación electoral se redujo al 61,3% (desde el 66% en 2019). Los partidos políticos tradicionales han colapsado. El histórico Partido Democrático Senegalés (PDS), al que todavía no se le permitió presentar un candidato (pero sin haber librado ninguna lucha para hacerlo, aparte de un vago recurso legal, como en 2019), terminó alineándose con Sonko, con la esperanza tal vez de tener un lugar en el gobierno… ¡es un fracaso (al menos por el momento)!

Ningún candidato, aparte de Amadou Ba (ex primer ministro de Macky Sall y su candidato) y Diomaye Faye, logró obtener más del 3% de los votos. Fue un auténtico duelo electoral, sin segunda vuelta. Amadou Ba obtuvo sólo el 35,8% de los votos, o 1,6 millones, mientras que Macky Sall obtuvo 2,6 millones en 2019. Diomaye Faye obtuvo el 54,3% de los votos, o 2,4 millones. Esto demuestra que a pesar de este poderoso deseo de deshacerse de las políticas antisociales, una parte de la población está desilusionada con la situación. Los trabajadores y estudiantes también sufren la crisis política por su parte.

Construyendo una voz política para trabajadores y estudiantes

Senegal tiene una rica historia de luchas y revueltas de masas, incluso en el pasado muy reciente. Pero existe una necesidad desesperada de un partido que pueda organizar a trabajadores y estudiantes a gran escala. Un partido para liderar campañas, organizar luchas y defender sus intereses. Un partido que sea independiente de los imperialistas y de los grandes patrones de Senegal, pero también de todos los intrigantes y políticos corruptos que les sirven y se ayudan a sí mismos en el proceso. Un partido contra las políticas neoliberales y la explotación capitalista que están limitando el desarrollo de Senegal y de todo el continente africano. Esta necesidad también se siente en los sindicatos, donde la doctrina mayoritaria es más una “participación responsable” (y por lo tanto una colaboración de clases) que una defensa intransigente de los intereses de los trabajadores. Una de las tareas que enfrentan los trabajadores es construir tal partido y los sindicatos combatientes construir y llevar su propia voz.

“El papel de un nuevo partido sería organizar a trabajadores y estudiantes a escala masiva. Debería poner en el centro de su programa que la riqueza debe pertenecer a los trabajadores y a la población, no a los imperialistas (ya sean franceses u otros) ni a los superricos patrones senegaleses. Debería luchar por la nacionalización/expropiación, sin compensación, de las principales empresas, energía, transporte e infraestructuras, y en particular del sistema bancario y financiero, al 100%, porque es la única manera de salir del CFA y cancelar el deuda. Un partido que lucha contra el capitalismo y para reemplazarlo por el socialismo democrático, en manos de los trabajadores y del pueblo, el único sistema que puede permitirnos emanciparnos de los imperialistas y desarrollar realmente el país planificando la producción económica según las necesidades, y así acabar con el desempleo, la pobreza…”.

Gauche Révolutionnaire, “Sénégal: Macky Sall dégage, et tout ton régime pourri avec !“, 12 de marzo de 2024

Ira expresada a través de huelgas

Ya ha habido muchas luchas y huelgas, porque los trabajadores han entendido claramente que la situación es favorable para hacer valer sus reivindicaciones. En Bambey (centro), el día después de las elecciones, los estudiantes se declararon en huelga durante dos días y organizaron un boicot al alquiler de habitaciones para protestar contra los cortes de agua y electricidad en el campus, que fueron tan graves que se cerró la enfermería. El hospital regional de Zinguichor estuvo en huelga durante tres días, del 15 al 18 de abril, para exigir un aumento salarial, una mejor organización del trabajo y el pago de las prestaciones de jubilación. En Dakar, los trabajadores del Groupe Futurs Médias también estuvieron recientemente en huelga contra los atrasos salariales y la abolición del salario del “decimotercer mes”. En Kaffrine (centro), Dakar y otras partes del país, los trabajadores de las autoridades locales han realizado una huelga muy concurrida para exigir un aumento salarial general y obtener el estatus de funcionarios públicos para los trabajadores. Durante los últimos dos años, estos trabajadores han sido convocados periódicamente a huelgas de 120 horas por parte de los sindicatos. Un sindicalista del municipio de Grand Yoff describe su estado de ánimo: “Los trabajadores de las autoridades locales están cansados, están pasando por dificultades reales y ¿por qué deberían aumentar los salarios de la mayoría de los empleados estatales y dejarnos fuera? Es anormal y no dejaremos de exigir y mostrar nuestro enojo hasta que nuestras demandas sean satisfechas. (Citado por Dakar Actu, 31 de marzo de 2024).

Un llamado conjunto a una huelga nacional el mismo día será un primer paso decisivo para unir la profunda ira del pueblo senegalés en la lucha. La situación está abierta, ¡ahora es el momento! Es necesaria una movilización que tenga un fuerte impacto en la situación, que imponga al nuevo gobierno que si realmente está del lado del pueblo, debe dar todo su apoyo a las demandas de los trabajadores.

¡Empleo para todos, con salarios dignos!

Por igual salario por igual trabajo entre hombres y mujeres (¡que ganan un 50% menos que los hombres por el mismo trabajo!)

¡Bajen los precios y luego congélenlos, contra el alto costo de la vida!

Servicios públicos (energía, hospitales, educación, primera infancia, cultura, transporte e infraestructuras) con personal y recursos suficientes, sin subcontrataciones y sin que el sector privado entre a lucrar…

¿A dónde debería ir la riqueza?

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), Senegal está preparado para un crecimiento económico de más del 8% en 2024. Los depósitos de gas natural y petróleo recién descubiertos prometen ingresos estimados en 400 mil millones de FCFA en 30 años. La pregunta crucial es: ¿quién se beneficiará de esta riqueza?

Diomaye-Sonko ha iniciado una auditoría de los contratos firmados con proveedores privados de energía. Y el nuevo ministro de Energía dijo que después los contratos “se revisarán si es necesario”. ¿Existe realmente alguna duda? Es más, nos preguntamos por qué milagro multinacionales tan rapaces como BP (25 mil millones de ganancias en 2023) o las más pequeñas pero no menos rapaces Kosmos y Woodside aceptarían amablemente que una “revisión” de ese tipo les quitara esas ganancias. Es exactamente la misma pregunta para los capitalistas de otros países, que han invertido masivamente en Senegal (aumentando del 2% al 9% del PIB en los últimos diez años y superando los 2.600 millones de dólares en 2022).

La cuestión de la salida de la FCFA sigue sin resolverse. Sonko ya ha bajado el tono de su retórica sobre el tema, pasando de una promesa de “ruptura” a una actitud más matizada de “ver las opciones”. Macron también había “prometido” en 2019, pero desde entonces nada se ha materializado. De hecho, desde 1983, todos los plazos para renegociar el franco CFA se han pospuesto. Todo el mundo dice «dejad el CFA». No está de más que Francia diga “Por supuesto que ya veremos” sobre el franco CFA, porque las perspectivas son muy vagas. Incluso las juntas militares de la AES (Alliances des États du Sahel) no abandonaron el CFA a pesar de sus anuncios (mientras que abandonaron la CEDEAO tan pronto como lo anunciaron) – y no en vano, ya que la deuda y el comercio de los países del CFA se denominan en dolares. El objetivo del gobierno senegalés es encontrar una manera de comerciar más libremente con el resto del mundo (CEDEAO ante todo), en lugar de estar atado a una moneda controlada en gran medida por Francia. Y una vez más, salgan o no, la pregunta será: ¿a quién beneficia? Una vez más, la acción masiva y unificada de los trabajadores para hacer valer sus intereses, independientemente de los capitalistas, es absolutamente crucial.

¿10 hombres = 20% de la riqueza de Senegal?

Porque está la cuestión de los propios capitalistas senegaleses. En el nuevo gobierno, muchos ministros son realmente amigos suyos. El Ministro de Agricultura es banquero; el Ministro de Economía pasó 15 años en las altas esferas del FMI, cuyos planes de austeridad ya han alimentado la ira y los movimientos de masas en Senegal en los años 1990 y 2000… El “Proyecto” de Pastef está muy claramente centrado en apoyar al sector privado, que siempre beneficia a una minoría rica y privilegiada a expensas de la población (y del medio ambiente). Ya están salivando. El testimonio del presidente del Club de Inversores Senegaleses es edificante: “Ya podemos mencionar a Industries Chimiques du Sénégal [el mayor productor de fosfatos], que haremos todo lo posible para recuperarlas; no digo ‘nacionalizar’. ”(citado por Jeune Afrique, 23 de marzo de 2024). Esta clase social ve las cosas claras. Quieren ganancias y riqueza para ellos mismos, para hacer negocios y obtener ganancias, no para beneficiar a la población.

Hoy en día, los diez hombres más ricos de Senegal, los mayores capitalistas del país, poseen juntos una fortuna de 5.300 millones de dólares. ¡Eso significa que sólo diez personas poseen casi una quinta parte de la riqueza del país!

Por el contrario, decimos que los principales sectores industriales de la economía deben ser nacionalizados y gestionados colectivamente por los propios trabajadores, democráticamente, para que sean ellos quienes lo controlen todo, pongan fin definitivamente al fraude y al enriquecimiento personal y garanticen que el la riqueza realmente beneficia a toda la población.



Por una lucha revolucionaria por el socialismo democrático

Para que las cosas cambien realmente, es necesario abordar todo el sistema impulsado por las ganancias: el capitalismo. Regiones enteras se mantienen en la pobreza porque están dominadas por el capital extranjero. La actual situación mundial indica que la competencia por la “cuota de mercado” (es decir, por hacerse con la riqueza) será aún más feroz en los próximos años. Por un lado, todas las potencias imperialistas compiten más ferozmente que nunca (Estados Unidos, la UE, Canadá, pero también China, India, Rusia, Turquía, etc.). Por otro lado, la inestabilidad en muchos países y regiones (especialmente en el Sahel) significa que países como Senegal, que se consideran más «estables», serán muy codiciados por los capitalistas de todo tipo, porque ven un clima empresarial más favorable. allá. La única constante en todo esto es que todo será a expensas de la gente y, a menos que se aborde la raíz del problema, no se podrá encontrar una solución duradera.

Pero esto nunca sucederá sin que la clase trabajadora y el pueblo resistan y contraataquen. Dada la crisis económica del capitalismo, el crecimiento económico y la estabilidad son ahora cosa del pasado. La noción de “África en ascenso” o “países emergentes” siempre ha sido un mito, pero hoy es una ilusión aún mayor. En realidad, fue en la década de 1960, gracias a las luchas revolucionarias, cuando los países africanos alcanzaron el nivel de vida más alto para sus poblaciones.

Sólo los movimientos revolucionarios de trabajadores y pueblos, organizados en plataformas políticas independientes, que establezcan gobiernos obreros basados ​​en el socialismo revolucionario y democrático, pueden sacar al continente del atolladero capitalista. Con la propiedad pública de los sectores centrales de la economía y los recursos, bajo el control y la gestión democráticos de los trabajadores y oprimidos, los enormes recursos y el potencial del continente pueden aprovecharse tanto a nivel nacional como continental, en beneficio de los trabajadores y los pobres de África. Cualquier éxito en obtener apoyo para un programa de socialismo revolucionario en un país en particular puede servir como ejemplo para mostrar el camino a seguir a la clase trabajadora y a la juventud del continente que están hambrientas de cambio.

¡Únanse al Comité por una Internacional de los Trabajadores!

Estas luchas revolucionarias están a la orden del día. Como dijo Trotsky, “¡los revolucionarios no crean revoluciones, las preparan”! Los marxistas no son personas que esperan pasiva y fatalistamente que “algo suceda”. El CIT es un partido mundial que lucha en la lucha de clases en todos los países donde estamos organizados. Nos inspiramos en las ideas de Marx, Engels, Lenin y Trotsky para intervenir activamente en la lucha para avanzar en todos los niveles y en todos los sectores, utilizando el método de transición y ondeando la bandera de la revolución socialista en la que se basa la teoría de la revolución permanente de Trotsky. inscrito. El derrocamiento del capitalismo y la transformación socialista de la sociedad son el futuro. ¡Únanse al CIT en esta lucha!