Paro Nacional en su día 11: Profesores realizan pasacalles bajo la lluvia en Valparaíso en defensa de la educación pública

Guillermo Correa Camiroaga . EL CLARÍN DE CHILE

Las profesoras y profesores de Valparaíso, acompañados de estudiantes, realizaron este viernes 14 de junio un Pasacalles en defensa de la Educación Pública. Bajo una intensa lluvia se congregaron en la Plaza Sotomayor, para desde ahí marchar hasta la Plaza del Pueblo Salvador Allende. Esta vez la movilización, inserta en el Paro Nacional Activo que hoy cumple 11 días , se realizó en forma festiva, transformando la protesta popular en un verdadero carnaval que recorrió las calles del Puerto al ritmo de batucadas.

El Pasacalles fue encabezado por un grupo de bailarinas portando pequeños carteles en sus espaldas con algunas de las demandas del profesorado, especialmente lo relativo a exigir una educación antipatriarcal y no sexista. Detrás de ellas una batucada acompañaba sus danzas y precedía a la representación teatral del funeral de la educación pública. Profesores y estudiantes, con máscaras, antifaces y disfraces, protegiéndose de la lluvia con paraguas y capas plásticas, complementaban esta llamativa actividad, que congregó aproximadamente a un millar de personas.

Durante el trayecto repartieron unos volantes con las principales demandas del Magisterio, en los que se explican seis puntos:

“1.-DEUDA HISTÓRICA: en la década de los 80, escuelas y liceos públicos fueron traspasados a los Municipios. Desde ese entonces el Estado chileno no reconoce el reajuste salarial del profesorado, dañando ingresos mensuales y pensiones.

2.-PAGO DE MENCIONES: en la actualidad existen desigualdades salariales y un no reconocimiento a profesionales de la educación (Educadoras Diferenciales, Educadoras de Párvulos), quienes no reciben el salario que corresponde ni bonos.

3.-TITULARIDAD EXTENSIÓN HORARIA: los y las profesoras exigimos seguridad respecto a nuestros contratos de trabajo, horas, extensiones, vacaciones y términos de contratos, lo que nos permitirá tener estabilidad laboral.

4 .-DOBLE EVALUACIÓN DOCENTE: los y las profesoras nos sometemos a evaluaciones para perfeccionar nuestra labor, pero el estado nos impone dos vías que no se adecuan a la realidad y no son coherentes entre sí.

5.-TRANSPARENCIA EVALUACIÓN DOCENTE: al igual que nuestro ejercicio docente, exigimos transparencia al momento de evaluarnos. Es urgente trasparentar y modificar el proceso en el cual el Estado nos encasilla.

6.-CAMBIO CURRICULAR: decimos NO al cambio curricular que busca reducir asignaturas como Historia, Educación física, Artes y Ciencias.”

En el escenario de la Plaza del Pueblo se realizó un pequeño acto de cierre, en donde Mario Díaz, Presidente del Comunal Valparaíso del Colegio de Profesores, hizo uso de la palabra para manifestar lo siguiente:

“Los profesores de Valparaíso, pese a la lluvia, hemos llegado hasta la Plaza Salvador Allende para mostrar a la comunidad de Valparaíso nuestra rebeldía y exigir nuestras demandas. Les doy un abrazo a todos y todas las profesores que hoy están aquí, porque a pesar de que muchos dudaron que con el mal tiempo pudiéramos juntarnos, tuvieron la valentía de marchar bajo la lluvia. Esta es una nueva demostración de nuestro rechazo a las políticas gubernamentales que buscan debilitar la educación pública.

El día martes recién pasado el profesorado del país convocó a manifestarse en la ciudad de Valparaíso a cincuenta mil docentes. Desde ese momento en adelante se abre una mesa de discusión, una mesa de negociación y el gobierno ha entregado una respuesta a través de una carta, propuesta que será discutida el próximo lunes en una Consulta Nacional, para que el Magisterio de Chile entregue una respuesta a esa carta.

Desde nuestro punto de vista, acá en Valparaíso, la respuesta que ha entregado el Ministerio de Educación no satisface las demandas de los profesores. La respuesta del gobierno no abre una puerta ni da una luz de esperanza para solucionar la problemática del Magisterio de nuestro país. No es una respuesta concreta que vaya, por ejemplo, a dar luz o una solución, instalando una mesa de negociación para la reparación de la Deuda Histórica, tomando en consideración que más de 73.000 profesores están afectados por ella y más de 12.000 ya han muerto esperando una reparación por parte del Estado. No hay una solución concreta a la Mención a nuestras Educadoras de Párvulos o a nuestras Educadoras Diferenciales, dando una solución parche que no soluciona la problemática de fondo. Aquí hay también un sesgo de discriminación, ya que el 80% de las Educadoras de Párvulos y Educadoras Diferenciales son mujeres. No hay una respuesta concreta en torno a la evaluación, donde se abran a la medida de unir ambas evaluaciones, pero con las mismas causales de despido, es decir que tendríamos una Evaluación en que hay más causales de despido que artículos formativos en ella.

Como Comunal Valparaíso consideramos que la intensidad de la Movilización en nuestra Comuna y en el país se debe mantener, porque el gobierno no ha dado una respuesta concreta a las demandas de los profesores, demandas que han sido históricas. Por lo tanto, el desafío nuestro, a pesar del clima, a pesar del frío, de la lluvia y de lo mojado que estamos, es mantener la intensidad fuerte, precisa, con un grito al unísono, unidos, diciendo que no aceptamos las migajas del gobierno.

El Comunal Valparaíso no ha tranzado, no ha negociado y tenemos que estar atentos que la negociación que se lleva adelante represente fielmente a las bases del profesorado. Cuando analicemos la respuesta del gobierno el día lunes y se haga la Consulta, cada uno, en conciencia, después de estar informado y haber leído esa respuesta del gobierno, tiene que pronunciarse.

Como Comunal Valparaíso consideramos que la respuesta tiene que ser un rechazo rotundo, manteniendo la intensidad de las movilizaciones en el país, y especialmente en nuestra comuna.”

Guillermo Correa Camiroaga, Valparaíso 14 junio 2019



Me gusta: Me gusta Cargando...