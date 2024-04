Enade2024 por Rafael Montecinos

#Enade2024 "Quien no reflexiona sobre sus propios actos, ya sea para fortalecerlos o para corregirlos, no debiese estar en política, la Política no es para fanaticos". ABERRANTES palabras del Presidente Gabriel Boric, quien no hace más que tildar de FANÁTICOS a quienes siguen… pic.twitter.com/pnLpI4nrg6