Noticias climáticas: Mala semana para negar la evidencia

Francia prohíbe el fracking

El Parlamento francés ha prohibido la extracción de gas por fracturamiento hidráulico, así como las explotaciones petrolíferas en todos sus territorios. Francia no otorgará ningún nuevo permiso de explotación y no renovará los que están en activo más allá de 2040. La nueva ley se ha visto como un movimiento simbólico, ya que el país vecino importa el 99% del combustible que consume. Sin embargo, si se tiene en cuenta la cuenca no explorada que rodea a la región de París, Francia podría estar dejando de explotar hasta 5.000 millones de barriles de petróleo no convencional. Explotar esta región requeriría un uso extensivo de fracking.

La UE rebaja sus ambiciones climáticas

La reunión del Consejo Europeo de Energía, formado por los ministros del ramo de los Estados miembros, fijó en un 27% el mínimo de renovables en la Unión para 2030. Esta cifra no es definitiva, y representa la posición negociadora común de los ministros de Energía en las negociaciones que tendrán lugar en 2018 entre el Consejo y el Parlamento Europeo. Sin embargo, la rebaja en las ambiciones climáticas de los gobiernos europeos decepcionó a propios y extraños. En un consenso casi sin precedentes, el Parlamento Europeo, organizaciones ecologistas y empresas habían pedido la semana pasada un mínimo del 35% de renovables.

Además, el Consejo aprobó retirar la regulación de los precios en el futuro mercado común de la energía, aunque quedó abierta una puerta a las excepciones.

China anuncia su mercado de emisiones

China, el país que más gases de efecto invernadero emite en términos absolutos, anunció el martes un plan para reducir la contaminación. Entre las medidas presentadas se encuentra el mayor mercado de emisiones del mundo, que permitirá a las empresas del sector energético del gigante asiático comprar el derecho a la contaminación. El nuevo mercado ha sido celebrado por el sector liberal de la lucha climática, como el ex-vicepresidente estadounidense Al Gore. El comisario europeo de energía y acción climática, Miguel Arias Cañete, también ha felicitado al gobierno de Beijing. Organizaciones ecologistas como Greenpeace se han mostrado reservadas, al considerar que el mercado deja fuera sectores importantes, como el del transporte o el cemento. Por ahora, el sistema sólo incluye al sector energético chino.

Los mercados de emisiones son polémicos porque, si bien suponen un incentivo económico para la reducción de emisiones, fomentan la desigualdad y dificultan el desarrollo de las regiones del Sur global.

Mala semana para negar el cambio climático

La ciencia ha echado por tierra uno de los principales argumentos de los negacionistas climáticos. Las nubes no nos ayudan a reducir el efecto invernadero, según un estudio publicado en Nature por científicos de la Universidad de Stanford. Hasta ahora, los que se oponen al abrumador consenso científico mundial, tenían en las nubes su principal aliado, ya que al ser blancas reflejan la luz y producen efecto albedo (al igual que el hielo y la nieve). Sin embargo, esto ha sido desmentido por la investigación, que recoge los resultados de otros siete estudios anteriores. La realidad es que el vapor de agua también es un gas de efecto invernadero, y el calentamiento que supone supera (por mucho) al posible efecto albedo.

Además, el científico británico James Annan está a punto de ganar la apuesta de 10.000 dólares que mantenía con los físicos rusos Galina Mashnich y Vladimir Bashkirtsev. Annan apostó a que las temperaturas serían superiores entre 2012 y 2017 que entre 1998 y 2003. Mashnich y Bashkirtsev, por su parte, creían que el descenso en la energía procedente del sol haría descender las temperaturas, ya que no creían en el origen humano del cambio climático. Mientras tanto, 2017 va camino de ser el segundo o tercer año más cálido jamás registrado (el primero sin el fenómeno de El Niño). El más cálido fue 2016.

Esta es sólo una de la multitud de predicciones erróneas del negacionismo, que parece no cansarse de equivocarse. El diario británico The Guardian ha recogido una lista de las más famosas.

Encrucijada para el carbón

La Agencia Internacional de la Energía ha publicado sus previsiones para el mercado del carbón, y prevé un pequeño incremento en la demanda global, impulsado sobre todo por una expansión del uso de este combustible en la India. La demanda había descendido ligeramente los últimos dos años. El director de seguridad y mercados energéticos de la agencia, Keisuke Sadamori, afirmó que se espera una “congelación de la demanda en la próxima década“. El carbón es el combustible fósil más contaminante, y dejar de usarlo se considera un paso imprescindible para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.

Sin embargo, no todo son malas noticias. El mayor puerto de carbón del mundo (el de Newcastle, en Australia), ha anunciado que debe diversificar su tráfico, ya que su dependencia del carbón es una “amenaza”, según el nuevo consejero delegado de la infraestructura. El anuncio se ha considerado como una señal de que el carbón no tiene futuro como fuente de energía.

Bola extra: Echa a andar el primer tren solar

El primer tren solar del mundo ha echado a andar en Australia. Es un antiguo convoy de 70 años reformado y adaptado con paneles solares con una potencia de 6,5 Kw, con otros 30 Kw en la plataforma. Ha costado unos cuatro millones de dólares australianos. No cambiará el modelo de transporte mundial, pero como deseo pre-navideño no está nada mal. ¿Y un mundo impulsado por muchos como este?