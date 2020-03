Medicina ancestral

Mari Mari kom pu che , hola en general a todos. Mi nombre es Gustavo Rogel de ascendencia Catrilef.

En mi calidad de lawentufe e ingeniero en biotecnología dedicado a a la Biomédica con pertinencia Mapuche, me refiero a ustedes. En estos días en casa, me he dado el lujo de hacer una investigación ancestral y Bío-informática sobre cómo la cultura mapuche sobrevivió a distintas pestes traídas por la invasión europea en los años de colonización.

En esta investigación y con toda la responsabilidad que esto conlleva, encontré que algunas de las plantas utilizadas en la medicina mapuche poseen actividad antiviral frente a varias cepas de virus, incluidas algunas antiguas de CORONAVIRUS.

Es importante señalar que esta actividad no ha sido descrita para la cepa Covid 19, pero la actividad antiviral producida por los compuestos activos y detergentes que poseen estas plantas, podría ser de ayuda en casos de riesgo por contagio.

Diversos científicos concuerdan con que este virus es termo-lábil (susceptible al calor) y se cree que a una temperatura mayor a 56 grados se inactiva.

En conclusión, la utilización de un vahos o nebulización con vapor (técnica muy antigua utilizada por la medicina popular), utilizando alrededor de 10 gramos de laurel (triwe) con llantén o canelo (foye) con llantén, sería bastante útil si usted cree que estuvo expuesto a algún vector de contagio. La temperatura del vahos siempre será fácilmente superior a los 56 grados al ingresar a los pulmones. Recomiendo realizarlo posterior a alguna salida de abastecimiento o en cualquier situación que requiera cuidado. La preparación consiste en hervir de 5 a 10 minutos las hierbas y aspirar el vapor por 5 minutos como mínimo.

Vuelvo a repetir, esto no es una cura, pero es una técnica útil, basada en evidencia histórica, cultural, espiritual y científica, para ayudar como medida de protección.

Esto no significa que debemos olvidarnos de todo lo demás, como lavarse las manos y las medidas de control de contagio por asepcia estipuladas por los servicios de salud. Quedarse en casa también es una medida importante de control. Si usted no tiene el lawen, entonces sólo con agua.

A cuidarse. Pewkayael.

