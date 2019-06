Mario Aguilar y continuidad del paro magisterial: “Depende del Gobierno que eso ocurra”

Con asambleas a nivel de distintas comunas del país se lleva a cabo el quinto día de paro nacional del Colegio de Profesores. Luego de la multitudinaria marcha del jueves en la Alameda, el presidente del magisterio, Mario Aguilar, reiteró que el gremio tiene la intención de conversar con el gobierno, sin embargo, hasta el momento, la ministra de educación, Marcela Cubillos, aún no se ha pronunciado.

Diario UChile Viernes 7 de junio 2019 15:08 hrs.

Con marchas en diversas regiones del país y una movilización nacional el jueves en la Alameda, el Colegio de Profesores llega a su quinto día de paro nacional. Hasta el momento, y pese a que la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados se ofreció a mediar las demandas con el Gobierno, no se vislumbran soluciones aparentes.

Pero si algo es cierto es que la situación actual de la educación pública ha vuelto a ser tema de debate y este es justamente un logro del Colegio de Profesores que, Mario Aguilar, su presidente, destacó en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile.

Además, el dirigente del magisterio rechazó toda relación con los incidentes de violencia ocurridos en la marcha del jueves. Para Aguilar, estos episodios fueron mínimos y la presencia de encapuchados no fue respaldada por el Colegio de Profesores.

Asimismo, y dada la magnitud de la marcha, Aguilar se refirió al silencio que hasta ahora ha habido de parte del Ministerio de Educación.

“Nosotros hemos dicho a todos los vientos que estamos disponibles para dialogar. No queremos que el paro se extienda y depende del gobierno que eso ocurra. La ministra no se ha comunicado con nosotros, ayer hablé con el subsecretario, pero los colegas no lo consideran un interlocutor válido luego de haber estado meses conversando y que finalmente se llegara a nada”, indicó.

Para este viernes, en conversación con este medio, el presidente metropolitano del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, relató que las actividades serán asambleas comunales. Él mismo, por ejemplo, asistió a una actividad en La Reina en donde se analizarán los resultados de la marcha del último jueves.

Pero si algo tiene claro este gremio es que, hasta no recibir una respuesta concreta por parte del Gobierno, el paro continuará.

“Estamos planificando la próxima semana ir a Valparaíso, allí se van a votar varios aspectos importantes para el gremio. Además de eso, la Comisión de Educación va a convocar a la ministra para el día martes, para que dé explicaciones respecto de esta sordera de parte de ella. Nosotros queremos estar allí en ese momento”, detalló Díaz sobre las actividades de la siguiente semana.

Finalmente, hay que destacar que, según información brindada por Mario Aguilar, se sabe que el Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, se comprometió a llamar este viernes al presidente del magisterio para acordar una agenda de reuniones en la próxima semana. Allí, probablemente, también estará incluido un encuentro con la ministra Marcela Cubillos.

Me gusta: Me gusta Cargando...