Los valientes activistas en contra de los asesinatos de animales

Actualmente, debido a la impuesta dieta cárnica occidental, los rastros en donde millones de animales son asesinados cada año, con tal de satisfacer tal creciente apetito, se han convertido en sangrientas fábricas de producción y sacrificio, en donde inhumanos, dantescos tratos son dados a los sufridos animales, sin tomar en cuenta que son seres vivos, aterrorizados por las brutales, demenciales formas de masacrarlos y “procesarlos”, sin la más mínima compasión (ver: http://adansalgadoandrade.blogspot.com/2010/08/fabricas-de-animales-enfermedades-en_01.html).

Por otro lado, la pura producción anual de carne roja, supera las contaminantes emisiones de todos los automóviles circulando en el mundo, por los insumos directos e indirectos que se requieren para convertir en bistecs, vendidos en mercados y autoservicios, a tantas pobres, sufridas, masacradas reses (ver: http://adansalgadoandrade.blogspot.com/2018/01/la-eliminacion-de-la-produccion-de.html).

Tan solo en China, por el creciente consumo de carne, han aumentado las emisiones de CO 2 , por el ganado extra que se está criando, lo que tiende a aumentar aún más el calentamiento global, y eso ocasiona que 70 mil chinos mueran prematuramente cada año, de los más de dos millones que perecen en ese lapso (ver: https://www.zmescience.com/science/china-diet-air-pollution-0634/ ).

Es una creciente preocupación en varios activistas, quienes han buscado formas distintas, elocuentes, de protestar y mostrar a la sociedad, todo por lo que pasan tantos millones de animales, como los cerdos – cuya inteligencia se equipara a la de un perro –, reses, gallinas, conejos y otros, para terminar como simple cárnica comida – la que, por cierto, se ha comprobado que ocasiona cáncer estomacal, por la Organización Mundial de la Salud (ver: https://www.cancercouncil.com.au/21639/cancer-prevention/diet-exercise/nutrition-diet/fruit-vegetables/meat-and-cancer/).

La revista tecnológica Wired, publicó recientemente un artículo sobre el activismo en contra del asesinato de animales y la industria cárnica, firmado por Andy Greenberg, en el cual, se muestran los temerarios alcances a los que han llegado los defensores de los animales, con tal de exponer la brutalidad y crueldad que deben de soportar animales “domésticos”, tanto durante su gestación y crecimiento, así como al ser terriblemente masacrados (ver: https://www.wired.com/story/direct-action-everywhere-virtual-reality-exposing-factory-farms/).

Los activistas en cuestión, pertenecen al organismo no gubernamental Direct Action Everywhere o DxE, fundado por Wayne Hsiung, estadounidense, quien también posee la nacionalidad taiwanesa. Sus padres emigraron a Estados Unidos (EU), siendo Hsiung muy pequeño. Eso lo hicieron cuando Taiwán se separó de China en los 1940’s, al tomar el Kuomintang, el control de la isla.Tiempo después, regresaron de vacaciones a China, cuando él tenía ocho años. Allí, comieron en un restaurante de “comida exótica”, en Guangzhou, en donde víboras, mapaches, perros y monos estaban encerrados y listos para ser sacrificados, frente al cliente, y cocinados “al gusto”.

Esa impresión le dejó un vivo recuerdo, a partir del cual, aprendió, primero, que las “autoridades” “enseñaban” muchas cosas que son incorrectas y, segundo, que había algo “retorcido en la forma en que los humanos interactúan con los animales”.

Y por eso fue que, además de volverse vegano y desarrollar un gran amor por los animales, Hsiung se volvió activista, fundando distintos grupos, para defender los derechos de los animales, sobre todo, de los que mueren por miles diariamente en los rastros, operados por empresas “alimenticias”.

Tuvo distintos niveles de activismo, pero el mayor de todos lo ha hecho con DxE, con el cual, ha llegado a actos tan avezados, como penetrar clandestinamente a los rastros, por la noche.Armado con cámaras que cubren 360º, ha hecho varios videos de los interiores, en los que se muestran a los animales, en condiciones muy lastimeras.

Por ejemplo, en la empresa Circle Four Farms, localizada en Milford, Utah, que se dedica a la crianza y sacrificio de cerdos, un video grabado de esa manera, mostró la forma tan insalubre en que viven esos animales. Las hembras, están en jaulas tan reducidas, que ni siquiera pueden echarse, sobre todo, las que están en gestación, quienes están de pie todo el tiempo. Sus crías nacen entre excrementos de la madre, lodo y orina y, muchas, mueren. El video que tomó Hsiung de esa vez, muestra cómo toman a dos lechones, muy enfermos, y se los llevan, para tenerlos en santuarios y que se recuperen. El final, los muestra ya crecidos y muy saludables.

Eso mismo han hecho Hsiung y sus amigos en otros rastros, de gallinas, reses, conejos… y han rescatado animales, que ahora reposan en santuarios especiales. Por supuesto, se ha cuidado DxE de revelar en dónde están sus santuarios, pues penden sobre ellos, principalmente sobre Hsiung, demandas penales de las empresas en las que han entrado, filmado y “robado” animales.Una de ellas es, justamente, Circle Four Farms, que ha demandado, como dije, a DxE por cargos que van, desde invasión ilegal de propiedad, hasta robo. Hsiung no deja de señalar que de lo que lo acusan de “robo”, fue por los dos lechones que rescató y que, de no haberlo hecho, habrían muerto, como miles de otros, cuyos cadáveres se muestran aplastados por sus propias madres, entre excremento y tierra, por estar encerrados en jaulas en las que, como dije, la madre, apenas si cabe de pie.

La esperanza de Hsiung, y de sus amigos, es que el juez que presida el juicio, que tomará lugar en la primavera del 2020, acepte usar un casco de inmersión de 3D, el Oculus, y que “vea” el video Operation Deathstar, el que es comentado arriba, que tomaron en Circle Four Farms, para que experimente en “carne propia”, por así decirlo, a partir de la “realidad virtual” proporcionada por dicho casco, lo que es estar en un rastro que da tan inhumanos tratos a los cerdos y a otros animales (y como esos rastros, existen decenas en EU y en el mundo).

Eso lo ha hecho otra organización protectora de los derechos de los animales, Animal Equality, cofundada por el español José Valle, quien ha mostrado a distintos gobiernos – incluido el de México – videos sobre los inhumanos tratos que reciben los animales en rastros. En algunos casos, se ha obligado a las empresas aludidas a reacondicionar sus insalubres e inhumanas instalaciones, con tal de que los animales vivan sus últimos días en mejores condiciones.Greenberg le pregunta a Hsiung qué pasará si no logra convencer al juez de ponerse el casco. “Entonces, iré a la cárcel. No es que no tenga miedo, pero si mi sacrificio logra que millones de esos seres sean liberados, entonces, valdrá la pena, aunque a mí me olviden”. Podrían darle hasta 60 años de cárcel.

Muy noble y sacrificado el objetivo de Hsiung.

Pero es muy probable que la poderosa industria cárnica de EU, resulte vencedora y Hsiung sea condenado como otros de sus compañeros (seis que se metieron a un rastro que procesa pavos, fueron condenados a pagar fuertes compensaciones, a cambio de no encerrarlos, y a que nunca más se acerquen a las instalaciones de la empresa, ni a cometer actos similares contra otras).Mientras tanto, millones de animales seguirán siendo hacinados y sacrificados cruelmente, con tal de que el apetito cárnico del insaciable ser humano, impuesto por el capitalismo salvaje, sea satisfecho.



