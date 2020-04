Ricky, el protagonista de la última película de Ken Loach, Sorry We Missed You, es un repartidor con vehículo, mientras que su mujer, Abby, es trabajadora social. Cerca siempre de la clase trabajadora, de los desposeídos, de la gente común, Loach cuenta la historia de una familia que sobrevive apenas, pese a su trabajo incesante y agotador.

Seguir leyendo Ken Loach: “Una economía de mercado no puede estar preparada para una crisis sanitaria”→

Me gusta esto: Me gusta Cargando...