Irlanda: los manifestantes de la clase trabajadora se movilizan contra el candidato electoral de extrema derecha

Imagen: Partidarios del CWI – CIT Irlanda en la protesta del 30 de enero, en Balbriggan, en el norte del condado de Dublín, contra la candidata electoral de extrema derecha, Gemma O’Doherty

El lunes por la noche, 27 de enero, se produjo una vibrante protesta local en Balbriggan, al norte del condado de Dublín, contra la candidata a la elección general de extrema derecha para el área, Gemma O’Doherty, y la reunión pública que estaba organizando.

La decisión de O’Doherty de correr en una de las ciudades más diversas y multiculturales del país fue claramente diseñada para proporcionar una plataforma para su retórica racista, con el fin de avivar las divisiones en el área local. A la protesta asistieron hasta 100 personas, en su mayoría locales, con una composición abrumadoramente de clase trabajadora.

Antes de la reunión, O’Doherty no se había hecho ningún favor al publicar videos comentando la cantidad de tiendas dirigidas por personas que presuntamente no eran irlandesas y destacando nombres no irlandeses en una exhibición de arte para niños.

Los oradores en el evento público de O’Doherty incluirían a John Waters, un ex periodista homofóbico que hizo campaña contra la igualdad en el matrimonio en 2015, y la Derogación de la octava enmienda para permitir la legislación sobre el aborto en 2018. Se les unirían Justin Barrett, Líder del Partido Nacional, conocido por el papel venenoso que jugó en el pasado a través del lobby antiabortista, Defensa Juvenil. Barrett ha sido orador invitado en numerosos eventos fascistas y neonazis en Italia y Alemania y promueve la ideología de extrema derecha.

En un intento por frustrar los intentos de organizar protestas, el lugar para el evento O’Doherty, un gimnasio en desuso en un carril trasero, solo se reveló horas antes del evento. Los manifestantes que se habían reunido fueron recibidos por puertas cerradas, protegidos por matones enmascarados que vigilaban la reunión «pública». Un puñado de partidarios de extrema derecha intentaron ingresar a la reunión, pero los detalles de seguridad se pusieron en apuros con la llegada del conocido activista de extrema derecha, Grand Torino. Se le impidió ingresar a la reunión durante un período prolongado porque las puertas no podían abrirse sin que los manifestantes pulularan, por lo que Grand Torino tuvo que ponerse de pie y escuchar los cánticos de los «racistas» hasta que finalmente logró entrar.

Los manifestantes permitieron que pasara el tráfico de personas que volvían a casa del trabajo, pero cuando Justin Barrett intentó ingresar a la reunión, la respuesta fue un impulso espontáneo por bloquear su automóvil. Barrett intentó avanzar sobre los manifestantes, pero sus números lo detuvieron. La Gardai (policía) finalmente llegó a la escena, momento en el cual las calles se hicieron eco de «escoria nazis de nuestra calle», «racistas fuera» y «Balbriggan unidos nunca serán derrotados». Los manifestantes acordaron que se mudarían si Barrett dejara Balbriggan. Se fue a cantar, aplaudir y abuchear.

El estado de ánimo en la protesta fue extremadamente determinado y había una amplia mezcla de personas allí. Hubo muchos cantos, desde la canción antifascista italiana, Bella Ciao, hasta canciones sobre el socialista revolucionario irlandés, James Connolly, acompañados por un manifestante tocando el órgano bucal. En una etapa, casi toda la protesta estaba cantando el eslogan antifascista de la guerra civil española, «no pasaran».

Empleos y vivienda

Los miembros del Comité para una Internacional de los Trabajadores (CWI) de Irlanda plantearon cuestiones que afectan a las personas de la clase trabajadora, como trabajos y vivienda, que están siendo utilizados por la extrema derecha para sembrar la división dentro de la clase trabajadora. Necesitamos abordar estos problemas de frente.

El capitalismo depende de la inseguridad laboral, la existencia de un ejército de reserva de mano de obra y la escasez de necesidades básicas, como la vivienda, para debilitar la resistencia de la clase trabajadora. La crisis de la vivienda y el crecimiento de la precariedad laboral, junto con doce años de austeridad, rescates bancarios y el colapso del servicio de salud, se combinaron para crear una realidad sombría para las personas de la clase trabajadora y especialmente para los jóvenes.

La narrativa constante de la extrema derecha busca aprovechar esta inseguridad al usar como chivos expiatorios a los migrantes y refugiados como la causa de la crisis, en lugar de la naturaleza intrínsecamente explotada y explotadora del capitalismo. Esta es una agenda que comparten con los jefes, los políticos establecidos y la prensa de derecha. Estas fuerzas buscan volver la indignación y la ira de los trabajadores hacia aquellos aún más vulnerables y explotados en lugar de al alza en un sistema cuya única respuesta a la crisis económica es aumentar aún más la explotación de los trabajadores.

El papel de la clase trabajadora en asegurar el cambio socialista

La mejor manera de garantizar hogares, trabajos e instalaciones, para todos, es que la clase trabajadora, de todas las nacionalidades, etnias, sexualidades y géneros, se unan y construyan un poderoso movimiento para el cambio. La capacidad de la clase trabajadora para asumir el establecimiento y desafiar al capitalismo se debilita de manera muy significativa a través de las divisiones, ya sean raciales, basadas en el género o en el tema de la orientación sexual.

Los activistas de CWI Irlanda establecieron la demanda de que el movimiento sindical, que representa a más de 600,000 trabajadores en Irlanda, tome el liderazgo en esta campaña contra la extrema derecha. La clase trabajadora organizada tiene el poder de movilizar a miles, no solo para asegurar empleos y viviendas, sino también para ir más allá y luchar por una transformación socialista de la sociedad. Solo un enfoque de este tipo atravesará el crecimiento a largo plazo de la extrema derecha.

Comprometerse con otros

Los jóvenes socialistas en CWI Irlanda se han comprometido con jóvenes activistas atraídos por esta lucha por nuestras ideas. Las discusiones sobre la mejor forma de organizarse contra la extrema derecha en Balbriggan deben ser necesariamente sobre cómo construir un movimiento más amplio que pueda unir a nuestra clase y luchar por el socialismo, lo que nos brindará una vida decente a todos.

Gemma O’Doherty realizó una visita de regreso a Balbriggan el jueves 30 de enero, en el mismo lugar. La reunión fue anunciada como una charla sobre por qué el cambio climático es un engaño, otra creencia sostenida por O’Doherty y la extrema derecha en general. Claramente están tratando de obtener una audiencia de la clase trabajadora que teme que el cambio climático sea otro pretexto para introducir impuestos y cargos regresivos, mientras que la clase capitalista, que produce la abrumadora mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, permanece intacta.

Los activistas de CWI Irlanda protestaron nuevamente el 30 de enero contra O’Doherty. Desafiamos su agenda reaccionaria con un mensaje que reconoce la realidad de la crisis ambiental pero que también responde a las necesidades de los trabajadores. Cualquier visión ambiental genuinamente sostenible debe comenzar y terminar con políticas socialistas, la única forma de hacer los cambios drásticos necesarios para la economía global. Estos incluyen la nacionalización de las grandes industrias contaminantes que se benefician de la economía de carbono existente; la introducción de un enfoque planificado para el crecimiento y una transición a una economía post-carbono (incluida la no pérdida de empleos en los combustibles fósiles y otras industrias que dañan el medio ambiente, pero convertirlos en empleos socialmente útiles); así como un importante programa de obras públicas, que ofrece la promesa de un auge en empleos verdes de calidad y viviendas mejoradas. Esto implica la propiedad pública democrática, la gestión y el control de los principales tablones de la economía, tanto en Irlanda como a nivel internacional: una sociedad socialista.

Debido a nuestro enfoque inquebrantable en la construcción de una base genuina entre la clase trabajadora, los activistas de CWI Irlanda están a la vanguardia de la lucha para detener a la extrema derecha, y nuestra línea clara y nuestra posición decidida atraen a un número cada vez mayor.

¡Lo que venga, el ambiente en Balbriggan es claro! ¡Los racistas de extrema derecha no son bienvenidos aquí! ¡No Pasaran!

Me gusta: Me gusta Cargando...