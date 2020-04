“En un contexto de pandemia, contar con un gran número de camas de hospital no es sinónimo de una mejor preparación para lidiar con el virus. La disponibilidad de camas de cuidados intensivos son las que marcan la diferencia”.

¿Cuántas camas UCI tiene cada país?

elordenmundial.com – 30 marzo, 2020

DESCRIPCIÓN DEL GRÁFICO

Si hay un material sanitario que estos días está más codiciado que nunca, aparte de mascarillas o respiradores, son las camas o unidades de cuidados intensivos (UCI); en Francia reciben el nombre de camas de resurrección y en América Latina de terapia o tratamiento intensivo. La gran cantidad de contagiados de COVID-19 está colapsando los hospitales, y es en las UCI donde se está librando el pulso contra el virus; pero, también contra los números. En Italia no hay camas para todos los enfermos que necesitan cuidados intensivos y los médicos están teniendo que decidir qué pacientes son asistidos según sus posibilidades de sobrevivir.

En un contexto de pandemia, contar con un gran número de camas de hospital no es sinónimo de una mejor preparación para lidiar con el virus. La disponibilidad de camas de cuidados intensivos son las que marcan la diferencia.

Es un problema que irá en aumento con el tiempo, ya que los enfermos más graves tardan más tiempo en recuperarse y aquellos hospitalizados que no presentan cuadros muy severos también son susceptibles de engrosar la presión sobre las UCI. Pero ¿qué países están mejor preparados? Lo cierto es que nadie lo está, pero, hasta la fecha, para identificar los que tienen más margen de maniobra, se utilizaba como referencia un estudio de 2012 (The variability of critical care bed numbers in Europe). La antigüedad de los datos disponibles y las variaciones metodológicas entre países dificultaban el análisis a nivel internacional, así que en EOM hemos buscado, una por una, fuentes nacionales que ofrecieran datos fiables sobre el número de UCI de cada país.

Así, los números obtenidos, que incluyen camas públicas y privadas, confirman la privilegiada posición de Alemania, con 33 unidades de cuidados intensivos por cada 100.000 habitantes. Le sigue Estados Unidos, un país orientado a la atención médica especializada que, por su modelo sanitario, está más preparado para atender a pacientes en estados más avanzados de su enfermedad. China sorteó la crisis del coronavirus con tan sólo un ratio de cuatro camas, pero sus UCI no se vieron sometidas a tanta presión como las de España o Italia, por ejemplo. Estos países cuentan con nueve y ocho camas por cada 100.000 habitantes, respectivamente, muchas menos que Alemania, por lo que era de esperar que su capacidad se viera sobrepasada, a los pocos días de explotar la pandemia.

Me gusta: Me gusta Cargando...