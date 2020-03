A respetar la salud y la vida de las y los trabajadores del Transantiago-Red y de las y los pasajeros

1. Hoy lunes 23 de marzo 2020, cuando aumenta el contagio del coronavirus, y cuando todo aconseja aumentar drásticamente el distanciamiento y aislamiento social, nos hemos vistos enfrentado, con horror, como los trabajadores y trabajadoras se nos ha obligado a aglomerarnos, inclusive acinarnos para desplazarnos a nuestros trabajos. Esa es la política del gobierno de “cuarentena progresiva”, con su toque de queda, y que ha expuesto a miles y miles de trabajadores y trabajadoras a un posible contagio.

2. La Ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, ha dicho hoy día que las medidas de sanitización para los conductores en los terminales, como el lavado de manos, la disponibilidad de alcohol gel, y en los pasajeros la sanitización de los buses, _“es una tarea que se mantiene tal como se estableció desde el inicio y no se ha modificado”_. Las palabras de la ministra lo que hacen es encubrir el comportamiento nefasto e inhumanos de los empresarios del Transantiago-Red, que a medias y apenas llevan a cabo dichas medidas, llegando inclusive a que los propios trabajadores y trabajadoras han tenido que comprar el alcohol gel, y que un grupo de conductores y conductoras tuvieron que pararse y se negaron a salir, por no contar con las medidas que alude la ministra. Más dramática es todavía la situación de los fiscalizadores y fiscalizadoras (que son los que están en las calles) y que no tienen ni si quiera baño, contraviniendo toda disposición legal y sanitaria.

3. Es conocido como los empresarios del Transantiago-Red, han hecho el gran negocio con el sistema de concesiones, donde los perjudicados hemos sido los pasajeros y los trabajadores y trabajadoras de este sistema. Y hoy día buscan ahorrar dinero a costa de todos nosotros y nosotras, y con la vista gorda del gobierno.

Es por eso, que la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras del Transantiago, CTT, planteamos que se cumplan irrestrictamente las normativas gubernamentales para prevenir el contagio del coronavirus, y que son medidas para asegurar la salud y la vida:

– En los lugares de trabajo se debe asegurar el lavado de manos y suministro permanente de jabón y alcohol gel

– Se debe garantizar la distancia mínima de un metro. Se debe proteger tanto a las y los pasajeros como a la y el conductor mutuamente clausurando la puerta delantera, y que la cantidad de pasajeros sea la adecuada para asegurar esa distancia (con medidas que el gobierno debe implementar)

– El no cumplimiento de dichas medidas generan un _“riesgo grave e inminente para la vida o salud de los trabajadores”_, lo que _”el trabajador tendrá derecho a interrumpir sus labores y, de ser necesario, abandonar el lugar de trabajo cuando considere, por motivos razonables, que continuar con ellas implica un riesgo grave e inminente para su vida o salud.”_ (artículo 184 bis, Código del Trabajo)

– Por las razones anteriores, un bus que no esté sanitizado no podrá salir a circulación

– Exigimos el reintegro inmediato de los 28 trabajadores de Subus que lucharon por salvaguardar la salud y la vida.

Lo que está aquí en juego es la vida y la salud, por eso consideramos que el no cumplimiento de dichas medidas son delitos cometidos contra las y los trabajadores y el pueblo

4. Nuevamente la clase empresarial, el gobierno y la clase política buscan dejar caer la crisis en los trabajadores y trabajadoras y el pueblo, para que sigamos produciendo y así asegurar sus ganancias, incluso acosta de la salud y la vida propia y de nuestra familia.

La única forma de derrotar el coronavirus y controlar los contagios, es profundizar drásticamente el aislamiento social, llevando a cabo una cuarentena preventiva (que asegure solo la producción y los servicios básicos).

Fortalecer la organización de la clase trabajadora es vital para impedir los despidos, la baja de sueldo, y que la crisis la paguemos nosotros, el pueblo, como ya lo hicimos por 30 años.

Que los muertos NO los ponga el pueblo

Solo el pueblo salva al pueblo

Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras del Transantiago, CTT

Coord.TrabajadoresTransantiago@gmail.com

Santiago, 23 de marzo 2020

