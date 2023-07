POLITIKA

Hace algunos años conocí a Joaco… cantor popular, un pelín escatológico, pero profundamente anclado en la cultura popular… El Joaco de la Cueca de las mujeres, dios lo guarde…

Mi vida, mi vida son las mujeres (tikitikití),

Las que me, las que me tienen p’al gato (takatakatá)

Porque me, porque me como de a tres

Mi vida, mi vida y a veces cuatro…

Envalentonao, recordando a José Hernández Catán y a su inmortal Martín Fierro, osé escribir unas rimas para que Joao las cantara. Mirándome los zapatos: helas aquí…

Vine a cantar

Vine a cantar, compañeros

Y no es por obligación

Cantarles una canción

Lo primero es lo primero

Con el corazón caliente

y con la cabeza fría

cantar como suponía

que ustedes quieren que cante:

sólo soy un militante

mis canciones no son mías

Por diferentes razones

durante casi cincuenta años

he cantado desengaños

rebeldías e ilusiones

Ésas fueron mis canciones

durante todo ese tiempo

algunas las llevó el viento

y otras dejaron memoria

pero no canto para la Historia

Sino cantos de atrevimiento

Como muchos he soñado

Que triunfan los atorrantes

Poniéndolo por delante

Como un sueño realizado

Sin tener más experiencia

que la de ser un artista

Me acusan de ser optimista

De confundir las razones

Que hay que cantar por plata

Cantar por los patacones

Hoy siento que soy muy poco

como cantor y poeta

Si nunca apliqué recetas

a mis canciones, tampoco

Ni más cuerdo ni más loco

que cualquier hombre prudente

más de una vez fui inconsciente

al ver que se me aplaudía

de que en cada aplauso ardían

las manos de mucha gente

Es riesgo del que realiza

su vida en un escenario

sentir que es extraordinario

el horizonte que divisa

Pero aquél que catequiza

apoyado en las bordonas,

si cantando no razona

como cualquier proletario,

deja de ser necesario

entonando lo que entona

Yo no canté para ustedes

La canción que quisiera

Si por un milagro fuera

capaz de inventarla ahora

sepan que sin más demora

que la de extender la mano

hablaría de mis hermanos

los muertos, los torturados

los presos, los explotados,

de milico y de paisano

Yo no he cantado las duras

consignas de la violencia

Pero no tengo paciencia

Para seguir esperando

Mi canto es canción de pobre

Que no se prostituyó

Algunos se convirtieron

¡Se vendieron, qué sé yo!

Sigo pobre y no me vendo

¡La madre que los parió!

Creo importante aclarar

que mi canción más madura

será la que cante puras

razones, que ya son muchas

del pueblo que está en la lucha

en las duras y en las maduras

Porque este pueblo es bacán

y va a encontrar el camino

el cantor es peregrino

sonido de ese caudal

Si algo soy, soy manantial

y ése es mi mayor orgullo

No soy flor, quiero ser yuyo

¿Jardín?, prefiero ser malezal

Nunca busqué ser estrella

ni poeta conocido

del pueblo soy un latido

de su andar el murmullo

Yo canto por la unidad

Y no por hacer barullo

No comprendo la insistencia

Con que apenan al diferente

Cada uno es como lo siente

Y vive con su conciencia

Condenar la diferencia

Porque te sientes ¡carajo!

De la iglesia el Tribunal

O del gorrión espantajo

Es discriminar por lo bajo

Es condena criminal

Ya el peón Martín Fierro,

Nos enseñó una lección:

“Los hermanos sean unidos

Qu’esa es la ley primera

Porque si van divididos

Los devoran los de afuera”

Ese gaucho transandino

Ejemplo de luchador

No por ser argentino

Tenía menos razón

Aquí termino mi canto

Y se calla mi guitarra

Pa’ trabajar soy hormiga

Y pa’ cantar soy chicharra

Mas no se edifica el futuro

Con cantores aplaudidos

Sino con el puño aguerrido

De la conciencia popular

Si queremos cambiar de nido

¡Que salga el pueblo a cantar!

