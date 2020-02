Viña: Mon Laferte, el Pueblo y la derrota cultural de la oligarquía

Por 360 Noticias 25 febrero 2020

Jorge Gálvez (ex dirigente del FPMR)

En el Festival de Viña el domingo 23 de febrero el protagonismo estuvo en las calles, el pueblo se hizo sentir en su reclamo ¡Fuera Piñera!, a pesar de la enorme represión, se generaron las condiciones para hacer de ese día un momento de repudio al modelo neoliberal y su institucionalidad criminal.

«…Arrúllame, ahógame, aplástame

Desármame, cómeme, fúmame

Amor inquieto

Amor drogado

Amor completo…»

Pero este lunes 24 el protagonismo fue en la misma Quinta Vergara con Mon Laferte a la cabeza y junto a su pueblo, muchos de ellos quizás el día anterior pisaron las calles enfrentando la represión.

«…Tu eres distinta

A todas las de barrio

Para mi

La princesa de la población

Eres hermosa

Como una perla

No debes pasar hambre

No debes de sufrir…»

Es que la lucha y el pueblo, es combate y cultura, en él se configura una estrategia de lucha de liberación y la calle es esencial para ese propósito, pero también va construyendo una nueva sociedad, el arte, la cultura, las formas de relacionarse con el otro, son momentos de ese nuevo mundo que anida en nuestra revolución. Hegemonía del sentido común arrebatado en el mismo escenario donde la oligarquía hacia sus actos circenses en el pasado.

«…Mi Buen Amor

Parece fácil para ti

Alejarte y para luego exigir

Que te quiera…»

Es una revolución cultural que enfrenta al modelo decadente y a toda su casta oligárquica parasitaria. Lumpen burguesía que desatará la muerte antes de ser derrotada, pero sabemos que hay que pagar un costo, sabemos que minutos antes del amanecer la noche es más oscura.

“…Somos caleta

Más que los paco’

Somos más choros, peleamos sin guanaco..”

Hay que profundizar esta revolución cultural, afinar la organización y ver más allá, para poder planificar, debemos anticipar los golpes del enemigo de clase, nos acercamos no a un momento definitivo, pero si a un momento de definiciones, cuando tus acciones pueden generar giros en la historia de la lucha social, eso será marzo y abril, está en juego la correlación de fuerzas, todos los espacios y todas las instituciones deben estar en disputa.

«…Yo siento que tú me querí

Como yo te quiero

Acuéstate a mi lado

Esta noche te quiero vivir…»

Los de arriba, la oligarquía, los Luksic, Matte, Paulmann, Angelini, Piñera tienen temor por la rapidez que el pueblo aprende y adquiere conciencia, en tan solo días, semanas, 4 meses, la espontaneidad se ha trasformado en convicción, “en momentos de crisis el pueblo aprende lo que no aprendió en décadas”. Esto es un asunto de “espacio y tiempo” territorialidad y desarrollo dialéctico. El Sujeto Social se constituye, se está configurando a imagen y semejanza de su clase: los trabajadores y trabajadoras. Necesitamos más tiempo y más espacio, el pueblo se construye a sí mismo y a la vez construye su proyecto, Pueblo y Proyecto es un mismo fenómeno en términos filosófico, político y revolucionario, ese es el desafío de los meses que vienen.

«…Ay, quiéreme de apoco

Pero que no me dé cuenta y que nadie sepa

Ven y cuídame

Pero que parezca que me estás haciendo daño…»

Hemos ganado mucho, impensable solo hace 4 meses, antes solamente existía estadística, número, desidia, conformismo, ahora toma de posición, acá nosotros allá ellos, sabemos que preparan una celada, el fascismo, los sectores llamados “progresistas” DC, PPD, PS cerraran filas, porque la hecatombe del modelo neoliberal es también la pérdida de sus privilegios, se unirán a ellos los ambivalentes, los timoratos, traidores que le temen a los ruidos de sables, que firmaron el acuerdo en noviembre, todos construirán una cofradía para enfrentar al Pueblo en torno a «condenar la violencia venga de donde venga», frase hipócrita mientras tanto afilan los cuchillos.

La lucha de los de abajo no será un camino sencillo, será dura y difícil, debemos ganar la calle en marzo y consagrar esa opción en el plebiscito de abril.

“…Antes de ti

Yo no conocía el amor

Por cada estrella una decepción

No había nada

Antes de ti, mi amor…”

