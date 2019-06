Venezuela: El Pais mas Importante del Planeta !!!

PEDRO SANTANDER

Te pueden contar, te pueden mostrar, te pueden bombardear con noticias de Venezuela, pero ten cuidado, que te pueden meter la mano hasta el codo en la boca con lo que te dicen, y puede que tu no te des ni cuenta:

«Los medios de comunicación son la entidad mas poderosa de la tierra. Ellos tienen el poder de hacer culpable al inocente e inocente al culpable. esto es solo una muestra de sus inmensos poderes, porque a traves de ellos controlan la mente de las masas». Anónimo

El poder de los medios es tan convincente y tan efectivo, que pueden venderle arena a los Arabes, hielo a los Esquimales, cobre a los Chilensis, y petróleo a Venezuela.!!!

Desde hace varios anos, Venezuela a sido objeto de la guerra de cuarta generación, esa que va dirigida a tu cerebro y tus emociones, y para ello se utilizan todos los medios habidos y por haber, y uno de ellos es la difusión de la mentira y la difamación del adversario… te repiten 1.000 veces la misma mentira, hasta convencerte que es una verdad a toda prueba… La Venezuela Bolivariana a sido victima de un «estado de sitio comunicacional y económico» por los últimos 20 años.

Cuando a varios sicólogos y siquiatras del imperio les fue asignada la tarea de leer la mente de las multitudes a todo nivel en relación con los medios de comunicación, llegaron a conclusiones increíbles, según ellos el 40% son idiotas, otro 40% son estúpidos, solo el 20% entiende lo que ocurre en el mundo real, pero de ese 20% solo el 3.8% esta dispuesto a cambiar el status quo, a estos últimos los pueblos los conocen como «los/as luchadores/as sociales».

En relación con Venezuela, ese estudio parece corroborar la hipótesis, altas personalidades, diputados, senadores, presidentes, académicos, periodistas, escritores, gente común y silvestre… muchos de ellos se tragaron el cuento de «la dictadura de Maduro», porque esa es la idea central de la guerra de cuarta generación divulgada por el imperio y sus acólitos que sobrevuela urbi et orbi.

«El caballo de Troya», según los eruditos en la materia, detrás de todo plan de «Ayuda Humanitaria de EE.UU», esta envuelta la presencia de militares y su consiguiente golpe de estado… Deslumbrémonos con tanta generosidad, según los informes habrá una ayuda de 20 millones de dólares de parte del tío Sam, y otros 5 millones de Euros de parte de la EU, «un grano de arena de la Playa del Casino de Brasil», comparado con «el secuestro de 23.000 millones de dólares» que se le ha hecho a la Venezuela Bolivariana… Si damas y caballeros, 23 billones de dólares que el gobierno Venezolano podría invertir en alimentos y medicinas… esto esquívale a casi 9 veces la fortuna de Sebastián Piñera, según Forbes 2.6 billones de dólares.!!!

Durante 200 años hemos sido el patio trasero del imperio al norte del rio grande, veamos su alfa:

1.- En 1823 se crea «La Doctrina Monroe», «América para los Americanos» (al norte del rio bravo)

2.- 123 años después, en 1946 se crea en Panamá, «La Escuela de las Américas», donde se estrena a los militares de los distintos países de América Latina y el Caribe, que posteriormente estarán al servicio del Imperio, para reprimir a sus propios pueblos.

3.- Después de la llegada de Fidel, en 1960, se crea «La Doctrina de la Seguridad Nacional», y se exporta su contenido a nuestros países, y a partir de ese momento «todos pasamos a ser el enemigo interno».

La tierra de Bolívar y de Sucre, dejo de ser parte del patio trasero 20 años atrás, pero los cuervos con las garras de oro del imperio no lo ven así, y están tratando por todos los medios de que Venezuela sea nuevamente parte del patio trasero… En Venezuela se juega el destino de Latino América y el Caribe, no podemos permitir que el centro de gravedad de la guerra se traslade a la América Morena… No podemos permitir que nos conviertan en otro Afganistán, Irak, Libia, Siria o Yemen.!!!

Todos los países que apoyan a la marioneta de Trump, son los mismos que apoyaron la guerra en los países mencionados en párrafo anterior, los únicos nuevos serian los 10 del grupo de Lima, todos ellos señores de la guerra, siempre y cuando ellos no estén envueltos en los frentes de lucha.

En el decir de Paul Valery: «La guerra es hacer matarse entre ellos, a gente que no se conoce, para el provecho de gente que se conoce, pero que no se matan entre ellos».

Latino América y el Caribe, zona de paz.!!!… Patio Trasero, Nunca Mas.!!!

