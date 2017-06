Uruguay – Feministas marcharon y responsabilizaron al Estado de la violencia de género

Fotos y videos

El Observador, 4-5-2017

http://www.elobservador.com.uy/feministas-marcharon-y-responsabilizaron-al-estado-la-violencia-genero-n1079762

“¿Y si soy la próxima?”, decía el cartel que sostenía una de las mujeres que se unió en la tarde de este sábado (3 de junio) a la marcha contra la violencia de género convocada por la Coordinadora de Feminismos bajo la consigna “Ni una menos”.

Desde las 17:30 horas, asociaciones feministas se manifestaron en la plaza Libertad en Montevideo y en diversos puntos del interior del país para sacar a la luz una vez más los 18 femicidios ocurridos en los últimos meses y denunciar la responsabilidad del Estado en las muertes, dijo a El Observador Paula Dabbadía, una de las integrantes del Taller por la liberación de la mujer y que integra la Coordinadora.

Se trató del tercer año consecutivo en que las agrupaciones feministas de Uruguay se unen a la convocatoria. En esta oportunidad, previo a comenzar la marcha a lo largo de 18 de Julio y que tenía como destino la explanada de la Universidad de la República, la Coordinadora de Feminismos realizó una intervención. Luego de prender fuego una pila de cartones y diversos objetos en medio de la principal avenida, varias mujeres vestidas de negro y unidas por una cuerda empezaron a repetir, primero como un susurro y luego a viva voz, “que el dolor se vuelva rabia, que la rabia se vuelva lucha, y nuestra voz, grito”. “Grito”, hacía eco la voz de una niña que miraba la manifestación.

Seguido del ritmo de un bombo, el canto viró hacia la consigna “tocan a una, tocan a todas”, y la marcha dio inicio.

Durante la caminata hacia 18 de Julio y Eduardo Acevedo, cientos de mujeres y hombres reclamaron en contra de la violencia, del patriarcado, del gobierno, de la Policía, del aborto y de la Iglesia. Así lo manifestaban también los carteles y banderas que portaban, y quedó de manifiesto en la proclama que leyeron al unísono a llegar a destino.

“Marchamos por las que no están, por las que no sabemos dónde están y por las que estamos, porque no queremos resignarnos a saber que en unos días el dolor colectivo volverá bajo el nombre y la historia de otra mujer asesinada”, decía la proclama que leyeron los manifestantes tras escuchar el nombre y la historia de las 18 mujeres que, denuncian, fallecieron a causa de la violencia de género en 2017.

El texto, que fue repartido a medida que se recorrían las 14 cuadras que separan la plaza Cagancha de la Udelar, aseguraba que el Estado “reproduce las condiciones” para que mujeres sean violadas, golpeadas o asesinadas.

“El Estado es responsable en tanto no hay casas a donde las mujeres puedan recurrir, a donde puedan huir y salir de esta violencia”, agregó Dabaddía, además del fracaso de las tobilleras, de los obstáculos para realizar denuncias y por el poco presupuesto que se destina a la temática.

Por otra parte, aseguran que el aumento de medidas, que propone la nueva ley de femicidio, no ayuda a combatir el problema.

La denuncia de las agrupaciones feministas tuvo en cuenta también la trata de personas y la prostitución; la precarización del empleo y la doble jornada.

Montevideo no fue el único lugar de estas protestas, ya que hubo concentraciones, intervenciones y marchas en Maldonado, Salto, Soriano, Paysandú, Colonia y Cerro Largo.

El antecedente más inmediato de esta marcha fue la multitudinaria manifestación realizada el 8 de Marzo, con motivo del Día de la Mujer, que tuvo lugar durante dos horas a lo largo del centro montevideano.

Me gusta: Me gusta Cargando...