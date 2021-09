Unión Europea ha reconocido que modernización de acuerdo económico con Chile provocará daños ambientales y que las ganancias económicas son marginales

Chile Mejor Sin TLC

Más protección a las inversiones extranjeras y avanzar en protección de la propiedad intelectual son los principales objetivos de la profundización de este acuerdo y los que más afectaría en la soberanía del país.

En el marco de la modernización del Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea este 20 de septiembre una delegación de 5 Eurodiputados iniciará una visita oficial a Chile. El propósito de dicho viaje es que la delegación del parlamento europeo se reúna con distintas autoridades nacionales para conversar sobre el avance de las relaciones comerciales, entre estas autoridades se encuentra el Presidente Sebastián Piñera; la Presidenta del Senado, Ximena Rincón; Elisa Loncón y Jaime Bassa de la Convención Constitucional.

El Acuerdo de Asociación Chile-Unión Europea es un tratado comercial vigente desde el año 2003, cuya profundización comenzó a negociarse en el año 2015.

La plataforma Chile Mejor sin TLC que reúne a diversas organizaciones de la sociedad civil, se ha manifestado constantemente contra la profundización de este acuerdo ya que, al igual que el TPP-11 y los Tratados de Libre Comercio de última generación, la modernización de este acuerdo se ha hecho de espaldas a la ciudadanía y no se han dado a conocer las consecuencias de este acuerdo.

Uno de los objetivos principales de la Unión Europea para realizar esta modernización es la protección a las inversiones y una mayor protección a la propiedad intelectual.

“Mayor protección a las inversiones significa que vamos a sufrir nuevas pérdidas de soberanía, y nos van a seguir amarrando las manos para decidir sobre nuestros sistemas de salud, de jubilación, de educación, de administración de los recursos mineros, manejo del agua, etc.”, explica Camila Montecinos de ANAMURI y Chile Mejor sin TLC.

Respecto a la protección de la propiedad intelectual organizaciones del ámbito de la salud como Fenpruss o Fundación Equidad han sido críticas, ya que dificultará el acceso a los medicamentos, debido a que ralentizará la entrada de medicamentos genéricos a menor costo.

En cuanto al impacto económico de este Acuerdo, Camila Montecinos indica que sería completamente marginal para Chile y que según la información de la UE aumentaría menos de un 0,2% el PIB. Gracias a los tratados de libre comercio, las transnacionales sacan de Chile más de 10.000 millones de dólares cada año, equivalente a más del 3% del PIB nacional. Ofrecer como ventaja un posible aumento inferior al 0,2% es una burla. Asimismo, la Unión Europea reconoce que producto de la modernización de este acuerdo habrá impactos ambientales negativos en Chile.

“Una de las cosas que preocupa particularmente es que la Unión Europea está muy interesada en que la modernización abarque los elementos relacionados con la energía y lo que hay detrás de eso es el interés de que Chile se dedique a exportar energía a la Unión Europea, lo que pondría aún más en peligro el abastecimiento de agua para consumo humano y agricultura”, comenta Montecinos.

Cabe destacar, que más de 50 miembros de la Convención Constituyente pidieron, a través de una carta, que no se siga con la firma o discusión de ningún tratado de libre comercio mientras esté funcionando y no saque adelante su tarea.



Por su parte, Camila Montecinos participante de la Plataforma Chile Mejor sin TLC considera que no existe ningún beneficio en la modernización de este acuerdo, “todo lo contrario lo que vamos a ver es una profundización del modelo extractivista no solo de los bienes comunes, sino también en las ganancias”, comentó Camila Montecinos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...