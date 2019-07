Trump lanza ataque racista contra mujeres congresistas progresistas de color

DEMOCRACY NOW

El domingo, Trump desató un ataque racista contra cuatro mujeres congresistas progresistas de color, diciéndoles que “regresen y ayuden a reparar los lugares totalmente rotos e infestados de delitos de los que provienen”. Los tuits estaban dirigidos a las congresistas Ayanna Pressley, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib e Ilhan Omar. Las cuatro son ciudadanas estadounidenses y tres de las cuatro nacieron en Estados Unidos. Ilhan Omar nació en Somalia antes de venir a Estados Unidos como refugiada a los 12 años de edad.

La congresista Omar respondió a Trump en un tuit: “Como miembros del Congreso, el único país al que prestamos juramento es a Estados Unidos. Por eso estamos luchando para protegerlo contra el peor presidente, el más corrupto e inepto que jamás hayamos tenido”. Asimismo, agregó: “Usted está atizando el nacionalismo blanco porque le enoja que personas como nosotras estén trabajando en el Congreso y luchando contra su agenda infestada de odio”.

En la diatriba de Trump en Twitter también se nombró a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. El presidente escribió: “Estos lugares necesitan de verdad su ayuda, por eso tienen que irse lo antes posible. ¡Estoy seguro de que Nancy Pelosi estaría encantada de arreglarles el viaje gratis!”. Pelosi dijo que las declaraciones de Trump eran xenófobas y que el tuit de Trump “reafirma que su plan para ‘Hacer que América sea grande otra vez’ siempre fue hacer que América sea blanca otra vez. Nuestra diversidad es nuestra fortaleza y nuestra unidad es nuestro poder”.

Los ataques racistas de Trump se producen inmediatamente después de una disputa pública entre Pelosi y las cuatro congresistas, tras la aprobación el mes pasado del cuestionado proyecto de ley de financiamiento fronterizo, al que se opusieron las cuatro. La semana pasada, Pelosi dijo al periódico The New York Times: “Todas estas personas tienen cierto público y el mundo de Twitter. Pero no tienen ningún seguimiento. Son cuatro personas y esa es la cantidad de votos que obtuvieron”. Alexandria Ocasio-Cortez tuiteó lo siguiente en respuesta: “Ese ‘cierto’ público se llama sentimiento público. Y ejercer el poder para cambiarlo es la forma en que realmente logramos un cambio significativo en este país”. También dijo en una entrevista que el comentario de Pelosi, “señalando de forma explícita a las mujeres de color recién elegidas”, fue “totalmente irrespetuoso”. La semana pasada, Pelosi les dijo a las congresistas progresistas que le presentaran sus quejas en persona, en lugar de expresarlas a través de Twitter.

Me gusta: Me gusta Cargando...