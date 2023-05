Trump acusado, la crisis política capitalista continúa

Grupo Socialista Independiente, EEUU 30 de mayo

Claire Bayer

Worcester, MA

El 30 de marzo de 2023, el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg (D), acusó formalmente a Donald Trump en uno de los cuatro casos judiciales principales relacionados con su presidencia. Los resultados de los cuatro casos principales podrían afectar la campaña presidencial de Trump de 2024, anunciada el 15 de noviembre de 2022. Como informó el Grupo Socialista Independiente (ISG) durante la carrera presidencial de 2020.

“La clase capitalista se ha dividido y abandonado parcialmente a Trump. Aunque Trump defendió sus intereses con un éxito espectacular a través del rescate corporativo de COVID y la ley de impuestos de 2017, ahora se lo considera demasiado impredecible y polarizador para sacar al capitalismo estadounidense del borde de la explosión social».

Construir un movimiento para luchar contra la extrema derecha

En el contexto del daño duradero de la pandemia de COVID, la inflación histórica y dos colapsos bancarios importantes, la clase capitalista se esfuerza por estabilizar su sistema. Desafortunadamente, a los ojos de la clase dominante, Biden no ha podido proporcionar al capitalismo estadounidense y al El gobierno de EE. UU. hizo borrón y cuenta nueva que deseaban después del daño que Trump infligió a su sistema.

La crisis de liderazgo político continúa tanto para la clase capitalista como, de manera diferente, para la clase trabajadora. Los casos judiciales relacionados con la presidencia de Trump, especialmente los relacionados con las elecciones de 2020, son una estrategia de la clase capitalista para tratar de volver a legitimar su gobierno político a través de los dos partidos corporativos, los republicanos y los demócratas.

Trump ha sido acusado de 34 cargos de falsificación de registros comerciales para ocultar pagos de dinero secreto. Trump buscó enterrar la historia de su encuentro sexual con la actriz de entretenimiento para adultos Stormy Daniels y un largo romance con la modelo de Playboy Karen McDougal hasta el final de la campaña presidencial de 2016. Trump se rindió, se declaró inocente y luego fue liberado solo para volar a un mitin de recaudación de fondos de campaña en Mar-a-Lago. Luego, el 6 de mayo, un jurado federal encontró a Trump culpable de agresión sexual, agresión civil y difamación del escritor E. Jean Carroll en una tienda por departamentos de Manhattan a mediados de los 90, otro de los 40 desafíos legales activos en total contra Trump.

Las opciones posibles (pero no anunciadas) para los cargos de “delitos encubiertos” pueden caer bajo la ley electoral del estado de Nueva York con respecto al “delito de conspirar para promover una candidatura por medios ilegales”; ley federal de financiamiento de campañas que asigne los pagos de Cohen a Daniels a una donación o gasto de campaña; o la ley fiscal de Nueva York por caracterizar erróneamente el propósito de los pagos. Esta acusación no impide que Trump se postule para presidente, ni lo haría una condena con tiempo en la cárcel (sentencia máxima de cuatro años).

Trump enfrenta otros tres casos políticos importantes simultáneamente: intención de falsificar los resultados de las elecciones en Georgia, manejo inadecuado de documentos clasificados e incitación a la “insurrección” del 6 de enero. El caso de Georgia involucra las demandas de Trump de «encontrar 11,780 votos» y el intento de crear una lista de falsos miembros del Colegio Electoral. El Departamento de Justicia está investigando el almacenamiento no seguro y la negativa a devolver documentos clasificados de Mar-A-Lago y si Trump «interfirió ilegalmente con la transferencia de poder» o con la «certificación del voto del Colegio Electoral». Durante su presidencia, Trump también fue acusado por la Cámara pero absuelto por el Senado por sus tratos con Ucrania y su papel en el ataque al Capitolio.

No fuera de la carrera de 2024

El día después de la acusación, la campaña de recaudación de fondos de Trump recibió $4 millones en donaciones, por un total de $34 millones entre el 1 de enero y el 15 de abril de 2023.

Biden anunció su campaña de reelección presidencial el 25 de abril, haciendo campaña nuevamente como la alternativa competente a Trump, una “amenaza para la democracia” plagada de escándalos e inadaptados, una estrategia que apenas ganó en 2020. Sus campañas actuales y anteriores se debilitan al continuar la políticas neoliberales que hicieron viable la candidatura “antisistema” de Trump, incluido el rescate de los bancos por parte de Obama/Biden en 2008. ¿Cómo puede Biden hacer campaña sobre la “defensa de la democracia” mientras defiende el control de la minoría capitalista del sistema político y económico, incluido un gobierno con medidas antidemocráticas incorporadas?

Los índices de aprobación actuales de Biden están bajo el agua entre una gran cantidad de grupos que lo apoyaron por un amplio margen en 2020. A pesar del amplio margen de Trump en las encuestas entre los candidatos republicanos, la mayoría sustancial de los estadounidenses no quiere ni a Trump ni a Biden como candidatos para 2024, una clara indicación de que el «negocio como de costumbre» del capitalismo no tiene soluciones políticas o económicas para los problemas que enfrenta la mayoría de los trabajadores.

El creciente énfasis en el caso del 6 de enero junto con una campaña de Biden para “defender la democracia” puede permitir que sectores de la clase capitalista saquen a Trump de la carrera. La clase capitalista podría usar las primarias y la convención nacional, el Colegio Electoral o la confirmación del Senado para evitar una segunda administración poco confiable y demasiado provocadora.

Estas instituciones antidemocráticas permitieron que Trump ganara en 2016 a pesar de que menos de una cuarta parte de los votantes elegibles lo eligieron. El capitalismo estadounidense, en general, quiere una administración estable con mínima controversia y mayor legitimidad mientras se tambalea por crisis continuas. Sin embargo, la acusación del 30 de marzo no es significativa para prevenir una campaña de Trump 2024.

Los crímenes de gran dinero de Trump

A pesar de que Trump y sus negocios enfrentan más de 40 desafíos legales activos, de un estimado de 3500 acciones legales federales y estatales desde mediados de los años 80, el sistema legal capitalista nunca ha hecho que Tump y su familia paguen por sus crímenes de clase contra los trabajadores. Si fueran a condenar a los Trump, tendrían que condenar a toda la clase capitalista.

La verdadera justicia sería quitarle la riqueza, las propiedades y las empresas a Trump para ponerlas al servicio de toda la sociedad. Al igual que el resto de su clase, la riqueza de Trump provino de la explotación de los trabajadores y de recibir millones en apoyo financiero ($413 millones en dólares actuales) y herencia ($236,2 millones) de su familia capitalista, que comenzó siendo un niño pequeño.

Al igual que otros capitalistas, el padre de Trump, el magnate inmobiliario Fred Trump, construyó gran parte de su imperio con la ayuda del gobierno y el abuso sistemático de las leyes fiscales y financieras ya limitadas. Su fortuna estaba valorada en más de $ 1 mil millones en el momento en que (ilegalmente) se la transfirió a sus hijos. Para adquirirlo, Fred Trump se complació en la maquinaria del Partido Demócrata de Brooklyn donando, dando favores y haciendo amigos que podrían ayudar a un barón inmobiliario.

VIVIENDA CON FINANCIACIÓN FEDERAL

Fred Trump se convirtió en multimillonario al convertirse en uno de los mayores beneficiarios de la ola de préstamos para la construcción respaldados por el gobierno de la posguerra. $ 26 millones otorgados a fines de la década de 1940 financiaron dos de los desarrollos más grandes de Trump, ambos en Brooklyn. En 1972, Fred y Donald Trump recibieron el 90 % de los costos de construcción ($7,8 millones) casi sin intereses para construir un rascacielos para personas mayores en NJ. Trump recibió ganancias, tarifas de consultoría, tarifas de administración e incluso alquiler de aire acondicionado mientras los empleados de su padre administraban el sitio.

Por esa época, Fred Trump invirtió para sí mismo y sus hijos en el proyecto de viviendas subsidiadas más grande de la nación, Starrett City en Brooklyn, para usar sus pérdidas como deducciones de impuestos sobre las ganancias de su imperio.

Al formar All County Building Supply & Maintenance (propiedad de Trump y sus hermanos) en 1992 como el «agente de compras» de sus edificios, la familia pudo rellenar las facturas de compra para justificar aumentos de alquiler más altos para miles de inquilinos en edificios con alquiler regulado a pesar de las preocupaciones de los residentes. protestas Ese año, los Trump eliminaron dos edificios de Trump Village de un programa de viviendas asequibles para aumentar los alquileres y las ganancias. El tasador de los Trump valoró el complejo en -$5,9 millones para cancelar la exención del impuesto a la propiedad perdida.

Otro complejo bajo el mismo programa, Tysens Park, no tenía valor listado en los impuestos sobre el patrimonio de Fred Trump ya que los topes de alquiler redujeron drásticamente su valor de mercado; sin embargo, Tysens Park se eliminó del programa antes de la muerte de Fred Trump y los alquileres ya habían aumentado.

EVASIÓN DE IMPUESTOS

El imperio Trump ha evitado pagar impuestos sobre la renta, la propiedad y la herencia durante décadas. En total, los Trump solo pagaron $52,2 millones (5%) de los $550 millones adeudados sobre la tasa impositiva del 55% para donaciones y herencias. El IRS (incluso antes de los recortes de fondos y personal de Trump), junto con los tribunales, aprueban muchos trucos de evasión de impuestos que permiten que los estadounidenses más ricos rara vez paguen lo que deben legalmente (y las tasas de impuestos para los ricos ya son bajas).

Desde 2011, el Congreso recortó repetidamente el presupuesto del IRS, reduciendo el personal encargado de hacer cumplir la ley en un tercio y las auditorías fiscales en un 42 %. Una quinta parte de los ingresos del 1% superior se omite de los informes fiscales, en comparación con solo el 7% del 50% inferior. Sin embargo, el IRS gasta un tercio completo de todas las auditorías que realiza investigando a los beneficiarios del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo, que generalmente ganan solo alrededor de $ 20,000 al año. Los dueños de negocios como Trump, que declaran sus propios impuestos, a diferencia de los asalariados, evitan $125 mil millones en impuestos cada año.



CRIMEN ORGANIZADO

Donald Trump aumentó su riqueza a través de muchas otras empresas que explotaban a los trabajadores de todo el mundo. Por ejemplo, en 2004, Trump y un ejecutivo de Bear Sterns lanzaron un programa de capacitación en bienes raíces no acreditado con el nombre de “Trump University”. El «entrenamiento de inversión» estafó a los asistentes con miles de dólares cada uno mientras les enseñaba a «aprovecharse de los propietarios de viviendas en crisis financiera y apuntar a las propiedades en ejecución hipotecaria». El negocio colapsó en 2011 y finalmente resolvió tres demandas (dos acciones colectivas), otorgando $ 25 millones a más de 7,000 exalumnos, pero Trump nunca tuvo que admitir haber actuado mal.

Como informamos en 2021,

El presidente Trump, por supuesto, promovió descaradamente sus negocios durante su tiempo en el cargo, con más de 3400 casos documentados públicamente de usar su posición para obtener ganancias financieras personales. Sin embargo, ninguno de sus juicios de destitución abordó este abuso de poder, con el entendimiento silencioso en ambos lados del pasillo de que tal investigación implicaría no solo a Trump, sino a la mayoría del Congreso y a muchos otros políticos también.

DELITOS DE CLASE

Los peores crímenes de Trump contra la clase trabajadora, tanto durante como fuera de su presidencia, son aquellos en los que toda la clase capitalista es igualmente culpable. La explotación financiera, el fraude y el crimen descritos en parte por el New York Times reflejan gran parte de las prácticas financieras reveladas por los Pandora Papers filtrados en 2021, los Paradise Papers en 2017 y los Panama Papers en 2016. A nivel mundial, la evasión de impuestos en el extranjero es estimado entre $ 400 mil millones y $ 800 mil millones.

Esta riqueza está en manos de los mismos políticos y corporaciones que gritaron “pobreza” y dejaron a miles de millones sufriendo durante la pandemia de COVID. Para la clase capitalista,

…la administración Trump atacó activamente los derechos de los trabajadores y los sindicatos a través de la Junta Nacional de Relaciones Laborales y el Departamento de Trabajo, cuando la Corte Suprema aprobó la decisión antisindical Janus. A pesar de su afirmación de «drenar el pantano» de la política interna, su administración ha seguido la misma dirección fundamental que la administración Obama antes de eso, y todas las administraciones de los últimos 50 años. Trump impulsó las exenciones de impuestos para los ricos, vertió el alivio del coronavirus en las cuentas bancarias de las grandes empresas, todo mientras millones han perdido sus trabajos y seguros.

Elecciones 2020: ¡Construya una lucha de la clase trabajadora! – Grupo Socialista Independiente

Entre otros delitos, Trump y la clase capitalista mundial deben responder por su mal manejo criminal de la pandemia de COVID-19, la crisis económica resultante y el continuo aumento de precios.

Nuestro artículo sobre las elecciones de 2020 señala que,



Las campañas de Trump y Biden y sus partidos se opusieron a Medicare para Todos durante la pandemia más grave en más de un siglo. Se negaron incluso a considerar el control público dirigido por el gobierno sobre el desarrollo, la fabricación y la distribución de tratamientos y vacunas gratuitos y efectivos a gran escala. Estaba completamente fuera de la mesa cualquier mención de nacionalizar las compañías farmacéuticas y las empresas de biotecnología, los hospitales y la fabricación de equipos médicos que obtienen enormes ganancias de COVID-19. Tanto Trump como Biden están comprometidos a “manejar” el COVID-19 inyectando miles de millones de dólares en ingresos del gobierno a las corporaciones privadas. Anteponen las ganancias capitalistas a la vida de las personas.

La respuesta COVID de la administración Trump impulsó una reapertura rápida, con la esperanza de volver a la normalidad sin un gran número de muertos hasta después de las elecciones. Trump y el Congreso aprobaron un proyecto de ley de estímulo con $250 mil millones para pagos en efectivo a individuos y familias. Pero otorgaron $ 500 mil millones para rescates de grandes empresas, $ 350 mil millones para «ayuda a pequeñas empresas» reclamadas principalmente por grandes corporaciones, e inyectaron $ 1.5 mil millones en los mercados de deuda para detener la caída del mercado por solo 20 minutos. 43,000 millonarios recibieron un estímulo promedio de $1.6M cada uno.

Los recortes de impuestos de la administración Trump para los ricos, las políticas que empeoran la crisis climática, el gasto militar fuera de control, la detención y deportación de refugiados e inmigrantes, la retórica racista y los ataques a los derechos de las mujeres, los derechos democráticos y los derechos de los trabajadores son delitos. Trump es culpable de servir como representante del capitalismo estadounidense. La clase capitalista lo está llevando a juicio por ataques a la legitimidad y estabilidad de su sistema político, pero nunca buscarán justicia para la clase trabajadora.

Luchando contra la derecha y el Trumpismo

No existe una forma efectiva de luchar contra el trumpismo y la extrema derecha utilizando el estado capitalista. Los demócratas, los medios y muchos liberales proclaman que los tribunales están defendiendo los derechos democráticos de Trump y la extrema derecha. Pero los tribunales seleccionan y eligen cuándo hacer cumplir las leyes y cuándo ignorar o reinterpretar las leyes para defender los intereses económicos y políticos capitalistas. Trump y los republicanos solían hacer esto, pero ahora Trump no goza del favor de la mayoría de la clase dominante.

El caso de Georgia utiliza la ley electoral contra la intromisión de votos de Trump, pero los gobiernos estatal y federal ignoran o ayudan activamente a los esfuerzos ilegales para bloquear los esfuerzos de terceros/partidos independientes. Por ejemplo, en las elecciones de 2020, un antiguo donante del Partido Demócrata presentó una queja falsa a la Comisión Electoral de Wisconsin que resultó en la eliminación de la campaña independiente del Partido Verde y socialista Hawkins & Walker de la boleta electoral gracias a la ayuda de tres demócratas en la comisión. En conflicto directo con la ley estatal, tres jueces liberales y un juez conservador de la Corte Suprema de Wisconsin confirmaron esta decisión.

El director del FBI, James Comey, no acusó a Hillary Clinton por enviar correos electrónicos con información clasificada a su correo electrónico personal, pero Trump está siendo investigado por documentos en papel en cajas en Mar-a-Lago. Trump grita que las investigaciones tienen “motivaciones políticas”, y en cierto sentido tiene razón: la clase trabajadora puede ver a los políticos y tribunales capitalistas manipulando el sistema legal para proteger sus intereses de clase (por ejemplo, la evasión de impuestos). Este es, en última instancia, el papel del estado bajo el capitalismo, respaldado por el poder de la policía y el ejército.

Las campañas y la administración de Trump han envalentonado a los grupos de extrema derecha, incluidos los involucrados en los violentos disturbios del 6 de enero. Como resultado, muchos trabajadores están preocupados por el aumento de la presencia pública y la actividad de los grupos fascistas junto con los ataques abiertos a los derechos de los trabajadores por parte de los gobiernos locales, estatales y federales.

Algunos pueden tener ilusiones en el sistema judicial para “defender” a la sociedad contra los ataques antidemocráticos y la violencia de extrema derecha. Sin embargo, a pesar de la represión legal actual contra los participantes del 6 de enero (más de 1000 ahora acusados), el estado capitalista—Congreso, la policía, el sistema legal, los gobiernos locales, etc.—encuentra el poder potencial de un movimiento obrero en lucha, incluso pacífico protestas masivas, para ser una amenaza mayor para ellos que incluso las movilizaciones armadas de derecha.

El estado movilizó a la Guardia Nacional y el equipo militar contra los manifestantes desarmados de Black Lives Matter, pero fraternizó pacíficamente con los manifestantes armados durante los eventos de “fin de los cierres” y el 6 de enero. Varios relatos y evidencias muestran a la policía del Capitolio posando para selfies con los alborotadores, ayudando a mover barricadas y abriendo puertas, instando a la gente a subir las escaleras hacia el edificio, cantando con la multitud, saludando y pasando junto a los manifestantes fumando marihuana en el Capitolio, y de otra manera interactuando en una manera agradable o de apoyo en puntos durante el motín. El FBI afirmó que carecía de la autoridad y los medios para monitorear las redes sociales lo suficiente como para prepararse para el 6 de enero, pero realizó tal vigilancia masiva durante la ola de protestas por la justicia racial menos de un año antes. Los demócratas de DC desalentaron específicamente la organización de contraprotestas potencialmente masivas contra los grupos de derecha que se movilizan en Washington.

Sections of the government are now staging a huge legal circus in hopes of restoring voter confidence in the two-party system while at the same time using the attacks on Trump to roll out new legal measures and technology against protests and intimidate social movements.

What Way Forward

Biden’s administration demonstrates that while Republicans often initiate attacks on social benefits and civil rights, the Democrats – despite posing as the alternative – implement and protect the same basic policies to defend the capitalist status quo. So-called “progressives” like Sanders and members of “The Squad”, who channel the aspirations of working people into the corporate Democratic party over and over again (having endorsed Biden for 2024), play a key role in protecting that system from the independent, organized political power of the working class.

The two corporate political parties seem to be lining up for a Trump/Biden re-run election. This further exposes the lack of choice or real democracy in a system firmly dominated by big money and capitalist interests. Millions of working people in the US want a serious alternative this election. Yet another opportunity exists for unions, progressive groups, and left organizations to finally break free from the Democratic Party and organize a political party of and for working people.

Without a clear alternative to the capitalist crisis or a strong organized left, the political vacuum is filled by lesser-evil and far-right ideas. The working class has proven that we can push back Trumpism, the police, and right-wing forces, from the three-million-strong Women’s March to the Black Lives Matter movement, to the 40,000-strong anti-fascist march in 2017 that drove alt-right supporters out of the Boston Common.

But even such heroic protests are limited without a determined sustained movement, organized politically by an independent workers’ party and based on the power of the unions, community groups, and mass protests. Armed with a political party, the workers’ movement would be able to campaign for workers’ immediate needs – wage increases above inflation, universal healthcare, mass housing and jobs programs, a Green New Deal – and begin to overturn the exploitative and oppressive capitalist system.

As we raised in our article, Build a Movement to Fight the Far Right, in 2020:

Sectores del gobierno ahora están organizando un gran circo legal con la esperanza de restaurar la confianza de los votantes en el sistema bipartidista y, al mismo tiempo, utilizan los ataques contra Trump para implementar nuevas medidas legales y tecnología contra las protestas y los movimientos sociales íntimos.

Qué camino a seguir

La administración de Biden demuestra que mientras los republicanos a menudo inician ataques contra los beneficios sociales y los derechos civiles, los demócratas, a pesar de presentarse como la alternativa, implementan y protegen las mismas políticas básicas para defender el statu quo capitalista. Los llamados «progresistas» como Sanders y miembros de «The Squad», que canalizan las aspiraciones de los trabajadores hacia el partido demócrata corporativo una y otra vez (después de haber respaldado a Biden para 2024), juegan un papel clave en la protección de ese sistema de la poder político independiente y organizado de la clase obrera.

Los dos partidos políticos corporativos parecen estar haciendo cola para una nueva elección de Trump y Biden. Esto expone aún más la falta de elección o democracia real en un sistema firmemente dominado por grandes capitales e intereses capitalistas. Millones de trabajadores en los Estados Unidos quieren una alternativa seria a esta elección. Existe otra oportunidad más para que los sindicatos, los grupos progresistas y las organizaciones de izquierda finalmente se liberen del Partido Demócrata y organicen un partido político de y para los trabajadores.

Sin una clara alternativa a la crisis capitalista o una fuerte izquierda organizada, el vacío político se llena con ideas de extrema derecha y de mal menor. La clase trabajadora ha demostrado que podemos hacer retroceder al trumpismo, la policía y las fuerzas de derecha, desde la marcha de tres millones de mujeres al movimiento Black Lives Matter, hasta la marcha antifascista de 40.000 personas en 2017 que impulsó partidarios de la derecha alternativa fuera del Boston Common.

Pero incluso estas heroicas protestas se ven limitadas sin un movimiento sostenido y decidido, organizado políticamente por un partido obrero independiente y basado en el poder de los sindicatos, grupos comunitarios y protestas de masas. Armado con un partido político, el movimiento de trabajadores podría hacer campaña por las necesidades inmediatas de los trabajadores (aumentos salariales por encima de la inflación, atención médica universal, programas masivos de vivienda y empleo, un Green New Deal) y comenzar a derrocar el sistema capitalista explotador y opresivo. .

Como planteamos en nuestro artículo Construir un movimiento para luchar contra la extrema derecha, en 2020:

Nuestra ventaja hoy es que la violencia de extrema derecha carece de una base social seria. Pero esa base crecerá si una alternativa de izquierda seria no se organiza para abordar las crisis que enfrentan los trabajadores hoy. Una alternativa de izquierda seria no se organizará apoyando a Biden u otros políticos capitalistas responsables de la situación actual. Aparte de un movimiento de masas progresista o de izquierda sostenido y la amenaza de una alternativa política de izquierda, los dos partidos corporativos no tienen necesidad de apoyar políticas pro-trabajadores.

La extrema derecha tampoco será derrotada por individuos que golpean a los fascistas. Tenemos que organizarnos para asegurarnos de que ningún grupo fascista pueda usar ningún espacio público. Necesitamos ayudar a organizar grupos masivos de trabajadores en defensa activa de los movimientos de protesta, acciones sindicales, huelgas u ocupaciones. Debemos estar preparados a través de la acción colectiva para ahogar y negar plataformas a las fuerzas genuinamente fascistas que asoman la cabeza, por pequeñas que sean, para evitar que se organicen, crezcan y difundan sus ideas antihumanas.

Luchar realmente contra la derecha y aplastar el fascismo incluye construir un partido independiente de la clase trabajadora que luche por un programa antirracista de la clase trabajadora que pueda alejar a los trabajadores vulnerables de las ideas reaccionarias y ayudar a desmantelar las condiciones económicas y sociales que limitan la extrema derecha. tendencias Podemos y debemos batallar con las fuerzas de la reacción en lo inmediato para defender y extender los derechos y condiciones de los trabajadores. Pero la reacción solo dejará de asomar la cabeza cuando los intereses capitalistas que defienden la desigualdad, la explotación y la opresión sean desarraigados mediante la construcción de un movimiento revolucionario internacional para un mundo socialista.



