Trabajadores y usuarios de la salud emplazan al Gobierno por “fracaso” en gestión de la pandemia

Organizaciones se reunieron en el frontis del Hospital Barros Luco de San Miguel para manifestarse en contra de las autoridades del Gobierno por la aplicación tardía de las medidas.

Radio Universidad de Chile. Jueves 4 de junio 2020

Este jueves, líderes de la Confusam, Fedeprus y Ancosalud se reunieron a las afueras del Hospital Barros Luco con el fin de manifestarse en contra de las medidas adoptadas por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

Las organizaciones consideran que estas medidas han sido “tardías” y responsabilizan a las autoridades por la cantidad de contagiados y fallecidos, cuyas cifras han ido en aumento con el correr de las semanas.

“Ha significado una verdadera debacle para la salud pública en Chile, que ya a estas alturas ha significado más de 1200 muertos y más de 100 mil contagiados. Sabemos que lo peor está por venir”, declaró el vicepresidente de la Confusam, Esteban Maturana.

En la instancia, las críticas a la gestión del ministro Mañalich han sido duras y con mucho malestar las organizaciones han pedido su renuncia por tomar medidas tardías y poco eficaces para enfrentar la pandemia del Covid-19.

“El ministro que no ha dado el ancho, ha permitido que las cosas lleguen a este punto, cuando las medidas se debieron tomado mucho antes. Hoy día el ministro no puede decir que se le derrumba el castillo de naipes y echarle la culpa a sus asesores de que le contaron una historia distinta, cuando aquí hay varias organizaciones del mundo social, político, técnico y académico que les dijeron que esto iba a suceder”, dijo la presidenta de la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (FEDEPRUS), Lina Córdova.

“Tenemos a un ministro de Salud que no tiene las herramientas necesarias para poder hacer la gestión de salud en el cargo. Para poder ser un ministro que responda a las necesidades del país y a las obligaciones propias de su cargo, se requiere conocer el país. Mañalich no conoce el país, por lo tanto, es impresentable e insostenible que alguien que no conoce el país siga en ese cargo”, agregó Maturana.

Manifestantes en el frontis del Hospital Barros Luco de la comuna San Miguel.

Fotos: Ancosalud

En la ocasión también estuvieron presentes organizaciones de usuarios de la salud quienes coincidieron en las críticas que los trabajadores realizaron y denunciaron las desigualdades que muchos pobladores están viviendo a raíz de la crisis sanitaria.

“Denunciamos la falta de empatía con los pobladores en esta pandemia. La información es poca, nuestra gente al entrar a un hospital no sabe qué pasará y cómo se encontrarán. Felicitamos que hoy el ministro haya dicho que la atención primaria va a tomar el rol que le corresponde, pero creemos que esta situación es tardía; hoy se nos está muriendo la gente”, expresó la dirigente Asociación Nacional de Consejos y Usuarios de la Salud Pública (ANCOSALUD), Rosa Vergara.

“Los equipos de trabajadores de salud no son nuestros enemigos, ellos son nuestros aliados en la defensa y recuperación de la salud. Nuestra gente sigue yendo a las ferias a vender cosas y haciendo labores comunes porque la necesidad es grande. Las autoridades no han sido capaces de enfrentar esta pandemia”, sentenció.

