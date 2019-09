Tornados de fuego causan temor y asombro en Brasil

EL CLARIN DE CHILE

Remolinos de fuego o tornados de fuego se han registrado dos veces en dos días esta semana en Brasil. Este fenómeno atmosférico ocurrió este martes cerca de una granja en Santa Helena de Goiás.

Después de este evento, dos días más tarde, se reportó sobre un segundo tornado de fuego, que fue captado durante un incendio en una plantación de caña cerca de una autopista.

Según los bomberos, los tornados de fuego son muy peligrosos y pueden alcanzar hasta 80 metros de altura.

Los remolinos de fuego, también conocidos como tornados de fuego, son un raro fenómeno que suceden cuando las llamas, bajo ciertas condiciones, se combinan con corrientes de viento turbulento y forman una verticidad en el aire, similar a una columna o un tornado.

Afortunadamente, estos remolinos de fuego no son tan poderosos como los tornados de viento y no se asocian a tormentas, sino que usualmente surgen como consecuencia de incendios forestales.

Um redemoinho de fogo foi registrado durante uma queimada em uma fazenda às margens da rodovia GO-210, em Santa Helena de Goiás (GO). As imagens foram registradas nessa terça-feira. O fogo foi controlado por funcionários do local.

Estos torbellinos están conformados por un núcleo de fuego y por un anillo de aire alrededor de las llamas que los alimenta de oxígeno fresco.

Generalmente, los torbellinos de fuego poseen un diámetro de 0.3 a 0.9 metros, aunque existen algunos reportes de remolinos con diez veces más de anchura. Tienen una altura promedio entre 10 a 50 metros y lalcanzan vientos de 160 kilómetros por hora, persisitiendo durante más de 20 minutos

