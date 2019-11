Antes de toda declaración sobre nuestra posición como Asamblea Plurinacional Temuko respecto de la forma y el contenido de un proceso constituyente que establezca los nuevos valores de una sociedad que exige de forma urgente en las calles y en todos los espacios de encuentro una refundación social completa, antes que cualquier debate técnico, social, científico, académico, intelectual, político, cultural y/o económico, somos enfáticos y no vacilamos en denunciar por causas más que justificadas y comprobadas por los diferentes organismos tanto nacionales como internacionales de DDHH, los cuales ya se han pronunciado, denunciando y comprobado con medios de prueba más que suficientes y evidentes; las múltiples violaciones a estos derechos; y de acuerdo a esto exigimos con más fuerza y determinación que nunca la RENUNCIA DE SEBASTIÁN PIÑERA ECHEÑIQUE A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE CHILE; son miles de vejaciones contra la integridad física y psicológica de las personas, miles de detenciones ilegales, cientos de personas en prisión preventiva, un número indeterminado de desaparecidos y desaparecidas, más de 23 muertos en contexto de manifestaciones contabilizados por la propia fiscalía nacional, solo al 31 de octubre del presente año, la innumerable cantidad de agresiones sexuales contra mujeres y hombres, las cientos de personas con alguno o ambos ojos mutilados, las millones de persona bajo los efectos de armas químicas, las cuales han provocando lesiones de diferente consideración incluyendo la muerte, además de no contar con certeza alguna de cuáles serán los efectos a mediano y largo plazo de estos elementos químicos en la salud de las personas y no bastando con esta desmedida represión, se suman a todo esto, las permanentes amenazas de una nueva salida de las FFAA de sus cuarteles y la agudización de una crisis económica.

Seguir leyendo Tesis de la Asamblea Popular de Temuco→

Me gusta: Me gusta Cargando...