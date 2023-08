Teamsters de UPS: ¡Voto No al Intento de Acuerdo!

Grupo Socialista Independiente, Estados Unidos

3 de agosto

El martes 25 de julio, la dirección del sindicato Teamsters anunció un intento de acuerdo (TA) con UPS, desconvocando la potencial huelga de 350.000 trabajadores que estaba prevista para comenzar el 1 de agosto. Los trabajadores tienen hasta el 22 de agosto para votar a favor o en contra de la TA.

Los miembros del Grupo Socialista Independiente (ISG), incluidos los miembros de Teamster en UPS, han lanzado comités de solidaridad laboral-comunitario en Worcester y Boston MA, Portland ME y Providence RI para apoyar activamente las negociaciones del contrato y una posible huelga. Organizamos a los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados en destacadas, mesas informativas y reuniones públicas antes de que se anunciara la TA.

El Grupo Socialista Independiente insta a los transportistas de base a votar no. El sindicato debe volver a prepararse para una huelga y luchar por un mejor contrato. Si bien el intento de acuerdo (TA) es una mejora en comparación con los contratos de distribución de UPS que se remontan a décadas, tiene problemas que deben resolverse:

Todos los Teamsters de UPS necesitan condiciones de trabajo seguras. El aire acondicionado solo será para los conductores de automóviles de paquete regular (RPCD) y se instalará en los camiones nuevos, lo que retrasa la implementación. Se necesitan más medidas de enfriamiento para salvar vidas y deben cubrir a todos los trabajadores.

Los salarios de todos los Teamsters de UPS no aumentan lo suficiente. El contrato propuesto de 5 años es demasiado largo para esperar los aumentos limitados. La inflación sigue aumentando el costo de vida, y UPS obtuvo ganancias récord de $11.3 mil millones en 2022, gracias al trabajo de UPS Teamsters.

Los aumentos salariales de los trabajadores a tiempo parcial (PT) no son suficientes. Cuatro décadas de contratos de concesión han reducido el salario inicial a tiempo parcial a $15,50/hora. Antes de 1982, los salarios a tiempo parcial equivalían a $38/hora en moneda actual. Todos los trabajadores a tiempo parcial deben ganar al menos $ 25 por hora para comenzar a recuperar el terreno perdido.

Aceptar un sistema de dos niveles para los trabajadores a tiempo parcial perjudica tanto a los trabajadores a tiempo parcial actuales como a los futuros y debilita al sindicato. Tomará hasta el final del contrato de 5 años para que los nuevos trabajadores de PT alcancen $23/hr y los trabajadores actuales de PT $25.75/hr (o más dependiendo de la antigüedad). El 63 % de los Teamsters de UPS son trabajadores a tiempo parcial. Es bueno que el TA termine con la posición de segundo nivel «22.4» para los conductores de tiempo completo, pero cualquier sistema de niveles debería ser rechazado.

Los trabajadores deben rechazar el salario de cuatro años y la progresión de beneficios para los nuevos trabajadores a tiempo completo. Pago a tiempo completo por trabajo a tiempo completo.

Los trabajadores necesitan protección de horario. En el intento de acuerdo (TA) solo los RPCD, básicamente el nivel superior de los conductores de entrega, estarían exentos de ser obligados a trabajar el sexto día de la semana. Los conductores aún pueden verse obligados a trabajar más de 8 horas por día. Hacer que las horas extra sean voluntarias para todos los trabajadores. Horas mínimas garantizadas para PTs igual a la mitad de las horas de tiempo completo (4h/día o 20h/semana).

El TA agrega solo 7,500 puestos de trabajo de tiempo completo más de alrededor de 350,000 puestos de UPS Teamster. Decenas de miles de trabajadores a tiempo parcial quieren cambiarse a tiempo completo, ¡y UPS tiene el dinero para permitírselo! Se ganaron 10.000 nuevos puestos de trabajo a tiempo completo en la huelga de 1997, cuando el sindicato tenía 160.000 miembros menos en UPS.

Los conductores de vehículos personales (PVD), un trabajo de temporada subcontratado no sindicalizado, no se eliminan por completo, sino que se reorganizan como conductores de apoyo de temporada (SSD). Los SSD serán puestos sindicales que se ofrecerán primero a los trabajadores actuales de UPS, pero UPS necesita más puestos de RPCD de tiempo completo durante todo el año y debe ser responsable de proporcionar y mantener los vehículos.

Solo el 25% de los trabajadores podían ser forzados al horario de martes a sábado en el contrato anterior. Ese límite del 25% ahora ha sido eliminado. Los antiguos conductores de 22.4 se verán obligados a trabajar en el horario de martes a sábado, ya que los RPCD previamente existentes tendrán prioridad para las ofertas de lunes a viernes, independientemente de la antigüedad.

Los pagos de pensiones no son suficientes para mantenerse al día con la inflación.

Las cámaras orientadas hacia el conductor están permitidas en los camiones, y el lenguaje contradictorio en el intento de acuerdo (TA) no brinda una protección sólida contra su uso contra los conductores.

UPS Teamsters puede ganar mucho más. No hay excusa para un sistema salarial escalonado para los trabajadores a tiempo parcial. UPS tiene el dinero para instalar CA inmediatamente en todos los camiones. Hay que impedir que escatimen en la pensión. UPS llamó a este acuerdo un «ganar-ganar». Creen que tienen una ganga.

Los Teamsters de UPS demostraron fortaleza con el 97% del voto de autorización de huelga, piquetes de práctica y mítines. UPS teme una huelga. Solo la amenaza de huelga presionó a la corporación a incrementar su oferta económica. El apoyo público a los sindicatos está en el nivel más alto en más de 50 años. Muchos trabajadores se solidarizarían con una huelga. Los miembros del sindicato tienen la última palabra. Un voto negativo en el intento de acuerdo (TA) será el primer paso para ganar un contrato más sólido.

