Argentina – El Malón de la Paz espera respuestas

Por TRAMAS Y CONTRAHEGEMONÍA

El día jueves 3 de agosto el Malón de la Paz, luego de una permanencia pacífica, buscó el diálogo con la Corte Suprema de Justicia, quienes les discriminaron y respondieron que les llamarían. Más tarde, el Malón de la Paz se encontró en nuestra histórica Plaza de Mayo con Madres y Organismos de Derechos Humanos.

Continúa la permanencia esperando respuesta. Continúan los cortes de ruta en la Quebrada y el estado de movilización y asamblea de todo el pueblo jujeño que sigue siendo víctima de persecución, hostigamiento y contravencionales donde les multan por montos millonarios que ningún trabajador podría afrontar, entendiendo que, desde la reforma parcial de la constitución de Jujuy, ante no pagar las multas se pasa a la instancia de detención.

Foto crédito Marcos Brito

Intentados ser escuchadxs por jueces de la Corte Suprema de la Nación, pidieron una audiencia con el presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Horacio Rossatti, quien mediante sus vocalías primero decía recibir a 5 representantes de las 400 comunidades originarias, luego a dos, finalmente a uno, a quién sólo le tomaron el teléfono ya que no les podían atender diciendo que les llamarían para una audiencia.

En las asambleas lxs comuneros integrantes de pueblos originarios dijeron:

“Venimos doloridos de una provincia siendo multitud, el Gobierno provincial no abrió el diálogo, luego envió represiones y continúa persiguiendo“.

Expresaron que no volverán a Jujuy sin antes obtener respuestas. “¿Por qué violan nuestros derechos si acá estamos defendiendo las leyes? Pedimos la intervención de la provincia y la nulidad de la reforma. Queremos volver sin miedo a ser detenidos, de quienes estamos acá y por los hermanos de allá, que vienen recibiendo contravenciones por multas millonarias; nos sentimos discriminados, se nos niegan todas las puertas. Estamos a la intemperie, pero nosotros no nos movemos, si quieren vamos a morir aquí, haremos huelga de hambre, estamos aquí pudriéndonos en el sol, pudriéndonos de frio, que vengan los medios a ver cómo estamos. No vamos a volver hasta obtener respuestas“.

Foto crédito Marcos Brito

“Pueblo escucha sumate a la lucha“.

El abogado Barcesat recuerda la cláusula reparatoria de la reforma de la Constitución Nacional de 1994 nunca se cumplió que plantea el reconocimiento territorial a los pueblos originarios.

“Sr. Presidente de la Nación responda si alguno muere será responsable el presidente y la Corte Suprema de la Nación“.

También señalan que, “la no respuesta evidencia la connivencia con el Gobierno de Morales, ¿por qué no declaran la nulidad? Son jueces de Morales. Si hay que luchar, si hay que morir, si hay que derramar sangre lo haremos, necesitamos respuestas. Si hay que estar en esta puerta encadenados lo vamos a hacer, porque así somos las coyas, así somos los puneños, firmes“.

“Hoy se ha reproducido el mismo modelo que se reprodujo en Jujuy, cuando íbamos allá a buscar diálogo, a las instituciones que deberían impartir justicia, nos cerraron las puertas, esa justicia que el año pasado mando palos, que negaba el dialogo, hoy se ha vuelto a plantear acá. Una justicia que no responde al pueblo, sino que, al poder económico, que no quiere recibir nuestras demandas. Hay leyes y normativas, que hemos conquistado hace tiempo, y hoy se han violado (…) En algún momento van a tener que ceder a las demandas, nosotros estamos acá y nos vamos a quedar hermanos JALLLALA.”

“Necesitamos que el presidente de la Nación Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner nos escuchen y mande a intervenir la provincia de Jujuy, y que investiguen que nosotros no estamos mintiendo; no venimos a pedirles un plan, sino que intervengan la provincia, porque en Jujuy no tenemos justicia. Él (Morales) es un corrupto y vende patria, violó la ley nacional y la pisoteó, y así nos quiere pisotear a nosotros, con esta reforma que hizo, una reforma autoritaria, que ha hecho a costa de sangre, que hagan algo por la provincia, para eso se los ha elegido. Si no nos van a escuchar, para qué los vamos a votar ahora que vienen las elecciones. ¿Si ellos son la suma del poder, para qué nos necesitan?”

“Argentina se conformó sobre la sangre de todos nosotros, es desgarrador que esa discriminación continúe, vamos a defender a la Pachamama porque nuestros ancestros nos han legado. Sepan que en Jujuy estamos viviendo una dictadura“.

“Mantenemos la vigilia pacífica y nos declaramos en asamblea permanente, vamos a encontrarnos con las Madres de Plaza de Mayo, y todos los organismos de DDHH. Llamamos a la CGT a un paro nacional por la violación del Convenio 169 de la OIT que se está violando“.

“Y se ve que vienen por más, por lo tanto hay que seguir llamando a las comunidades, al pueblo, a las instituciones, a las organizaciones, aunar esfuerzos en esto, porque no va a ser fácil, lo dijimos en todo el camino, detrás de todo esto no están los gobiernos nomás, detrás de todo esto están las multinacionales, está el nuevo orden mundial, está el capitalismo extractivista que quiere quedarse con los territorios, con los recursos, con el agua de las comunidades indígenas, y obviamente que el gobierno de la provincia de Jujuy es un empleado de ellos, por lo tanto siempre va a salir a mentir, a deslegitimar esta lucha, a echarle la culpa a otros y a decir que nosotros estamos actuando porque alguien nos dice tal cosa, y eso sabemos que es una mentira porque nosotros acá, las comunidades hemos tomado decisiones en nuestras comunidades de manera autónoma y nos hemos encontrado en esta lucha, después de mucho tiempo que por ahí no hacíamos una fuerza conjunta. Recuerdo que en el año 2013, por ahí, fue la última movilización que se hizo en conjunto, cuando fuimos a casa de gobierno de Jujuy por el tema de las tierras, ya había pasado el Segundo Malón del 2006, las marchas en Purmamarca de 2010, 2012 y el 2013, y bueno, y quedó como ahí. Veníamos de mucho tiempo también de estar sin hacer mucha movilización, sin juntarnos y eso también creo que en este momento está marcando un proceso”.

“Ahora estamos acá, y no tenemos dónde ir al baño, tenemos que caminar más de diez cuadras para ir, nosotros no queremos ensuciar la plaza, somos respetuosos, respetamos la naturaleza, nos discriminan de todas las formas, somos seres humanos igual que todos, solo tenemos el color de piel distinto. Somos respetuosos y nos tratan como criminales“.

Foto crédito Marcos Brito

Los pueblos originarios exigen que la Corte Suprema de la Nación se expida, q ue la reforma es inconstitucional, mañana les visita Derechos Humanos de la Nación con la presencia de Horacio Pietragalla.

Mientras esperan respuestas de los funcionarios de nuestra nación que expresen respuestas, como la intervención de la provincia ante la violación de derechos humanos, y finalmente, una ley que reconozca la Propiedad Comunitaria de los Pueblos Originarios, y cuando dicen territorio se refieren a lo que está por arriba y por abajo de ella.

Imagen destacada: Guillermo Cieza

