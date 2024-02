Sólo las direcciones sindicales conservadoras se interponen entre los trabajadores y una huelga general en Finlandia

2 de febrero de 2024 Edmund Schluessel, CIT en Finlandia

Imagen: Manifestación «Stop NYT» en Senaatintori, Helsinki, en apoyo a la huelga (Foto: Edgar)

La huelga está sacudiendo a Finlandia, con 300.000 trabajadores de casi todos los sindicatos principales tomando medidas entre el 31 de enero y el 2 de febrero. La causa de la huelga, la primera ola amplia explícitamente política desde 2015, es en primer lugar contra un plan del gobierno para limitar los aumentos salariales en todos los sectores en cualquier cantidad que gane el sector exportador en las negociaciones colectivas. La ira por los recortes en prácticamente todas las formas de apoyo a los trabajadores y los ataques a prácticamente todos los derechos laborales está proporcionando un impulso adicional y generalizado para que los trabajadores actúen.

Pero si bien las huelgas son amplias, los líderes sindicales de todos los sectores están frenando las acciones. Si bien las huelgas están algo coordinadas, son poco sistemáticas. Alrededor de 300.000 trabajadores es sólo una fracción de los millones de trabajadores sindicalizados en Finlandia. Ochenta y dos por ciento de los miembros del sindicato de docentes OAJ dijeron que estaban dispuestos a hacer huelga, pero los líderes de OAJ convocaron a huelga sólo a un sector, el de guarderías infantiles, durante menos de un día.



Los líderes sindicales han sido explícitos sobre lo que no intentan hacer. El líder de la confederación de sindicatos de cuello blanco STTK, Antti Palola, ha declarado: “Nuestro objetivo no es derrocar al gobierno ni ser una fuerza de oposición extraparlamentaria, sino protestar contra el programa del gobierno sobre leyes del mercado laboral y recortes a la seguridad social”. En concreto, los dirigentes sindicales han dejado claro que no están organizando una huelga general.

Los sindicatos están actuando debido a la presión desde abajo: los ataques del gobierno a los salarios y beneficios son enormemente impopulares entre la clase trabajadora, y los líderes de los sindicatos perderían toda credibilidad si no actuaran. Pero al mismo tiempo, la declaración de Palola es bastante reveladora: esos mismos líderes sindicales saben que si convocaran una huelga general, cualquier escalada a partir de ahí los exigiría derrocar al gobierno y formar una oposición extraparlamentaria. La cúpula del movimiento sindical está diciendo tanto a los trabajadores como a los capitalistas que esto es exactamente lo que no harán.

No se descarta una escalada hasta una huelga general, y sería bienvenida. Pero una huelga general debe plantear la cuestión de una alternativa ideológica a los ataques a los trabajadores ofrecidos tanto por los conservadores como por los socialdemócratas. Los trabajadores se preguntarán “¿por qué nuestros sindicatos no se oponen a todos los recortes?” y “¿por qué nuestros sindicatos no intentan derrocar a este gobierno plagado de racismo y que odia a los trabajadores?” y los dirigentes sindicales no tendrán respuesta.

Así, vemos evidencia de la total muerte cerebral ideológica de los partidos parlamentarios de oposición de Finlandia. Incluso el autoproclamado socialista Li Andersson, la autoproclamada comunista Veronika Honkasalo y el órgano de la Alianza de Izquierda Kansan Uutiset, aunque dicen que se oponen a los recortes, no pueden articular ningún plan competitivo más allá de “impuestos más altos”. Nadie dirá lo que millones de trabajadores en Finlandia dicen abiertamente: “el sistema capitalista exige que los trabajadores sufran y no se les negociará para alcanzar un estado de equidad”.

No es de extrañar que tanta gente se deje engañar haciéndoles ver al racista Partido Finlandés de extrema derecha como una alternativa, incluso cuando ese partido respalda con entusiasmo todo el plan del gobierno.

La clase trabajadora finlandesa necesita un partido socialista de masas para promover sus intereses. Los esfuerzos coordinados de los activistas de los sindicatos podrían expulsar a los actuales líderes burocráticos y cortar sus vínculos con el completamente neoliberal SDP. La dirección socialista de un partido así no tendría miedo de utilizar todas las herramientas a las que tiene acceso la clase trabajadora. Las urnas serían una de ellas, cuando fueran útiles, pero es a través de las huelgas, la desobediencia civil y, en última instancia, el funcionamiento de la sociedad sin necesidad de capitalistas o burócratas como la clase trabajadora expresa su verdadero potencial.

Y en esta semana de acción en toda Europa, recordamos que un liderazgo socialista mira a nivel internacional. Que se estén produciendo grandes huelgas y protestas al mismo tiempo en el Reino Unido, Francia y Alemania mientras Finlandia se declara en huelga es una coincidencia, no una coordinación. La Unión Europea y la OTAN ofrecen una identidad “europea” u “occidental” basada en el racismo y el nacionalismo religioso, al tiempo que dividen a los trabajadores de una nación contra otra, prohíben la camaradería y avivan el militarismo. Los socialistas levantamos nuestra bandera en solidaridad con los oprimidos en todas partes, ya sea en Finlandia o Gaza, contra las guerras de los ricos entre sí y contra todos los ataques a la clase trabajadora.

​

​