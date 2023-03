EEUU – Solidaridad con los trabajadores de UPS: ¡Prepárense para la huelga por un contrato fuerte!

Publicado por Independent Socialist Group EEUU 11 de marzo 2023

por Evren Pallares Ó’Laoghaire y Nicholas Wurst

Worcester, MA

Teamsters Local 170 (a título personal) / SMART-TD Local 1473 (a título personal)

El Grupo Socialista Independiente se solidariza con los 350.000 trabajadores representados por la International Brotherhood of Teamsters (IBT) en las primeras etapas de una batalla contractual con United Parcel Services (UPS). UPS es una de las mayores empresas de logística del mundo, que gestiona alrededor del 50% de los paquetes que circulan por Estados Unidos.

Esta lucha por un nuevo contrato se produce en un momento de beneficios récord para la empresa, nunca vistos en su historia. UPS dispone de los fondos necesarios para adquirir Bomi Group, una empresa de logística sanitaria con sede en Italia, por una cifra estimada entre 500 y 1.000 millones de dólares. UPS, que ya era una empresa rentable antes de la pandemia, ha ganado miles de millones desde entonces. El beneficio operativo de UPS entre 2012 y 2022 aumentó un 96%, de 7.100 millones de dólares a 13.900 millones. UPS espera que aumente a 15.000 millones de dólares en 2026.

Lo que está en juego para los Teamsters de UPS

El contrato de 2018, que la anterior dirección de los Teamsters forzó después de que fuera rechazado por el 54% de los Teamsters de UPS, expira el 31 de julio. Se espera que las negociaciones sobre el acuerdo nacional comiencen en serio en abril. Muchos de los problemas laborales actuales que los trabajadores de UPS quieren que cambien tienen su origen en los contratos de concesión negociados por la anterior dirección burocrática de la IBT.

Esto incluye el contrato de 2018, que creó el vicioso sistema de dos niveles de conductores a tiempo completo. Casi todos los nuevos conductores de reparto a tiempo completo son contratados como «22.4 «s, llamados así por el artículo del contrato al que pertenecen, donde se les paga una progresión salarial inferior en comparación con otros conductores y pueden ser (y a menudo son) obligados a trabajar un 6º día de la semana. El contrato también permitía a UPS contratar a subcontratistas como «conductores de vehículos personales», o PVD, que utilizan su propio vehículo para entregar paquetes, eludiendo la antigüedad de los trabajadores de almacén que llevan años en la empresa y, en el pasado, habrían sido los primeros en la cola para ser contratados para puestos vacantes de conductor.

Los manipuladores de paquetes que hacen funcionar los enormes almacenes centrales, clasificando paquetes, cargando y descargando remolques y camiones, cobran aún menos y ya tienen un amplio sistema de dos niveles de trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial. Todos los Teamsters de UPS se enfrentan a horrendas cantidades de vigilancia y acoso por parte de la dirección por «bajo rendimiento» y por ejercer sus derechos sindicales. En los estados con derecho a trabajar, donde los trabajadores no se afilian automáticamente al sindicato al ser contratados, los trabajadores de UPS se enfrentan a intimidaciones y represalias por afiliarse al sindicato. La inflación y la crisis del coste de la vida superan los mediocres aumentos salariales.

En febrero, la IBT lanzó varias iniciativas para animar a los miembros de base a luchar por un convenio sólido en 2023. Entre ellas se incluye conseguir que los Teamsters firmen tarjetas de compromiso para apoyar visiblemente al sindicato en la consecución de un «contrato que nos merecemos», organizar reuniones de zoom en línea para educar y armar a los Teamsters de base con conocimientos para hacer cumplir el contrato, y presionar para que todos asistan a sus reuniones mensuales locales generales de miembros para discutir la batalla contractual.

Estas actividades están siendo dirigidas por la nueva dirección de los Teamsters, el Presidente General Sean O’Brien y el Secretario-Tesorero Fred Zuckerman, que ganaron las elecciones sindicales de 2021 en un claro rechazo a la anterior dirección. La nueva dirección es una alianza de algunos miembros descontentos de la antigua dirección y de la coalición del destacado grupo reformista, Teamsters for a Democratic Union (TDU), que se presentó como la lista «Teamsters Unidos».

Aspectos clave del nuevo contrato

Los Teamsters de UPS quieren ver una amplia variedad de cambios en el nuevo contrato. En los almacenes, los Teamsters quieren obligar a UPS a respetar la antigüedad de los trabajadores y eliminar o reducir drásticamente la subcontratación a través de los PVD. El bajo salario de entre 14 y 15 dólares la hora para los manipuladores de paquetes a tiempo parcial no consigue retener a los trabajadores, ya que muchos prefieren ir a Amazon, donde cambian las prestaciones sanitarias por salarios más altos.

Aunque en algunos centros UPS ha aumentado los salarios a tiempo parcial a entre 18 y 25 dólares, estos aumentos no son permanentes y fluctúan constantemente. La dirección de UPS los ha recortado aleatoriamente o los ha eliminado por completo, provocando que los trabajadores a tiempo parcial abandonen la empresa debido al recorte de su salario. Está claro que es necesario crear muchos más puestos de trabajo a tiempo completo y facilitar que los trabajadores a tiempo parcial pasen a trabajar a tiempo completo.

En cuanto a los conductores, los Teamsters de UPS están planteando reivindicaciones populares para eliminar el segundo nivel de conductores combinados «22.4» (trabajo mixto de conducción y centro de distribución), llevando a todos los conductores al sistema de un solo nivel anterior a 2018, lo que cerraría la brecha de la progresión salarial de dos niveles y las protecciones en el lugar de trabajo. Los conductores de los Teamsters quieren mantener los camiones libres de cámaras de vigilancia que facilitan a la dirección microgestionar, acosar, estresar y despedir a los Teamsters de UPS de toda la vida para traer a trabajadores peor pagados.

Los conductores de reparto necesitan desesperadamente que se instalen unidades de aire acondicionado en los vehículos, ya que numerosos camioneros han muerto trágicamente de insolación bajo la presión de cumplir las normas de productividad de la dirección. En julio de 2022 se produjo el trágico fallecimiento del hermano Esteban Chávez Jr. con sólo 24 años debido a un golpe de calor. Su muerte puso de manifiesto la urgente necesidad de combatir el intenso calor al que se enfrentan los repartidores en verano, que no hará sino empeorar a medida que se intensifique el cambio climático. El convenio nacional y los complementos regionales deben garantizar aumentos salariales y mejoras de las prestaciones en todos los ámbitos.

En respuesta a la campaña del sindicato Teamster, UPS ha pasado a la ofensiva. La empresa está despidiendo a muchos de los conductores de reparto que trabajan bajo la controvertida cláusula «22.4», obligándoles a volver a trabajar en los almacenes con menos horas o diciéndoles que no vayan a trabajar en absoluto, violando así el contrato actual. En algunos centros de distribución UPS está diciendo a los manipuladores de paquetes con menos antigüedad que no vayan a trabajar en determinados días porque no hay suficiente volumen para que trabajen. Esta táctica viola el contrato vigente que establece que cada trabajador a tiempo parcial tiene derecho a 3,5 horas de trabajo al día.

A principios de 2023, UPS empezó a pedir a sus clientes que buscaran empresas de transporte alternativas como FedEx o Amazon para el tercer y cuarto trimestre económico en caso de que hubiera una huelga, lo que provocaría un «bajo volumen» deliberado. Algunos Teamsters de UPS han atribuido el bajo volumen a las ineptas políticas económicas del gobierno, sin ver que UPS ha fabricado este problema para atacar las horas, el salario y los puestos de trabajo de los trabajadores en un intento de debilitar la posición de la IBT en el período previo a la lucha por el contrato.

Batalla clave para el movimiento obrero y motivo de la huelga

Los Teamsters de UPS son la mayor fuerza de trabajo sindicalizada del sector privado en EEUU, y están entrando en esta batalla contractual en un momento clave. La clase capitalista estadounidense se enfrenta a una crisis económica mientras la clase trabajadora estadounidense soporta la recesión en curso, el aumento del coste de la vida, la alta inflación y los bajos salarios. Ha habido un creciente apoyo a los sindicatos y un mayor interés en la sindicalización como una forma para que los trabajadores luchen, representado mejor por los nuevos sindicatos que están surgiendo en Starbucks y Amazon, así como los esfuerzos sindicales en otras empresas como Tesla. Los capitalistas necesitan cortar esta ola antes de que escape a su control y desencadene un movimiento obrero mayor y más unificado.

Su miedo se puso de manifiesto cuando Biden y los demócratas aprobaron rápidamente una ley para aplastar la posible huelga de los ferrocarriles de carga el invierno pasado, forzando la aprobación de un contrato que los miembros de los sindicatos más importantes de los ferrocarriles de carga ya habían rechazado. Los capitalistas se han negado rotundamente a negociar con los nuevos sindicatos de Starbucks y Amazon con el fin de acabar con el impulso de las campañas sindicales. Más de un año después de la campaña de Starbucks, Starbucks Workers United (SBWU) no ha conseguido un contrato en ninguna de las 292 tiendas que se han sindicado. Tras la victoria electoral eléctrica inicial, Amazon Labor Union (ALU) se ha enfrentado a la derrota y se ha retirado de las campañas de organización en varios establecimientos de Amazon. Al igual que SBWU, ALU aún no ha conseguido un primer contrato en la ubicación sindicalizada de Staten Island.

La dirección de los Teamsters estará sometida a una enorme presión por parte del gobierno federal, los capitalistas e incluso elementos conservadores del movimiento obrero, para que no haga huelga y haga concesiones a UPS. Es posible que incluso haya ataques legales contra una posible huelga. Las bases de los Teamsters de UPS, así como el movimiento obrero en general y el movimiento socialista, incluida la ISG, deben mantener la presión para conseguir un buen contrato por todos los medios necesarios. El Presidente General Sean O’Brien debe mantenerse fiel a su palabra y no ceder como hizo Hoffa Jr en 2018. Una victoria o una derrota en UPS marcará la pauta para el movimiento obrero en EE.UU. en el próximo periodo, dando confianza a los trabajadores o a las empresas para pasar a la ofensiva y romper potencialmente el estancamiento.

Algunos Teamsters se preguntan sinceramente: «¿Por qué debemos ir a la huelga? ¿Por qué arriesgar puestos de trabajo y medios de vida con una acción tan grave?». Algunos comparan las huelgas con «el botón nuclear» para los sindicatos y los trabajadores. En realidad, las huelgas son la herramienta más básica que tenemos para golpear a los jefes en la línea de fondo, cuando está claro que no escucharán nada aparte del dinero. Todo lo positivo que los sindicatos pueden hacer por sus miembros está respaldado, en última instancia, por la amenaza implícita de que los trabajadores retengan su mano de obra. Cuando la dirección intuye que un sindicato no está dispuesto a llegar tan lejos, le permite pasar a la ofensiva contra las concesiones ganadas en el pasado.

La necesidad de ir a la huelga queda ilustrada por los recientes contratos entre UPS y los Teamsters: concesión tras concesión del sindicato que perjudica directamente el nivel de vida de los Teamsters, tanto nuevos como antiguos, sin ningún cambio a la vista. UPS exige con insistencia aún más flexibilidad de horarios y puestos. Recientes filtraciones de las negociaciones del suplemento regional apuntan a que UPS no va a dar marcha atrás. Si los Teamsters de UPS quieren de verdad el fin de la progresión salarial de dos niveles para los conductores a tiempo completo, salarios más altos para los trabajadores a tiempo parcial, más puestos de trabajo a tiempo completo, el fin de la vigilancia masiva y la instalación de unidades de aire acondicionado en los camiones de reparto, tenemos que estar preparados para la huelga. Todos los contratos anteriores desde los años 90, cuando se produjo la última huelga, han sido una victoria para UPS. Es hora de que gane UPS Teamsters.

Cómo pueden ayudar otros trabajadores

Los Teamsters no deberían tener que enfrentarse solos a una de las empresas más poderosas del mundo. La solidaridad será clave para derrotar a la empresa y a sus aliados en el gobierno estadounidense. Por ejemplo, UPS envía muchos paquetes a largas distancias a través de Estados Unidos en contenedores y remolques en trenes de carga intermodales. Si se llega a una huelga, los trabajadores de los ferrocarriles de carga deben negarse a cargar, descargar o manipular estos contenedores, remolques o trenes que los transportan, sobre todo teniendo en cuenta que dos de los principales sindicatos ferroviarios están afiliados a los Teamsters. Ningún centro de trabajo sindical debería recibir o enviar nada a través de UPS, y nadie debería recibir o enviar paquetes personales a través de UPS. Estas son formas concretas en que cada trabajador puede ayudar a ganar una huelga, y podría crear una enorme presión sobre UPS para acordar un buen contrato rápidamente.

El Grupo Socialista Independiente hará todo lo posible para apoyar a los trabajadores de UPS en la lucha por un buen contrato. Hacemos un llamamiento a otras organizaciones, especialmente a otros sindicatos, para que hagan lo mismo. Nuestros miembros que trabajan en UPS y otros miembros del ISG en la IBT están involucrados en varias iniciativas organizativas para ayudar a preparar al sindicato para una posible huelga. Estamos haciendo campaña entre los compañeros Teamsters para presionar a favor de una huelga para ganar nuestras demandas para compensar décadas de concesiones a la corporación. Nuestros miembros de los Teamsters también desempeñaron un papel activo en la presión para conseguir reivindicaciones contractuales, como la inclusión del 19 de junio como día festivo pagado en las negociaciones del suplemento regional del noreste. Nuestros miembros hicieron campaña para que los compañeros de UPS firmaran tarjetas de compromiso de unidad contractual y para que los nuevos miembros de UPS acudieran a las reuniones generales de sus sindicatos locales para hablar del contrato y de cómo ganar a UPS. Todos los camioneros de UPS que quieran un buen contrato deberían buscar formas de participar de esta manera en su sindicato local.

En el Grupo Socialista Independiente proponemos que se pongan en marcha comités de solidaridad de sindicatos locales de Teamsters, otros sindicatos y organizaciones comunitarias para coordinar el apoyo. Deben organizarse reuniones públicas, mítines, manifestaciones y piquetes informativos para dar a conocer a la clase trabajadora en general los detalles de la lucha en UPS. Hay que organizar colectas para el fondo de huelga. La información debe difundirse mediante panfletos y redes sociales. Otros sindicatos y organizaciones comunitarias deben empezar a planificar movilizaciones de miembros y simpatizantes para unirse a los piquetes si se convoca una huelga. Unos piquetes fuertes pueden bloquear a los esquiroles, y hay que emprender acciones para hacer campaña en la comunidad contra la contratación de esquiroles. Conseguir un amplio apoyo y participación de la comunidad es fundamental para ganar una huelga. Organizar a simpatizantes y simpatizantes, especialmente aquellos directamente afectados por las condiciones laborales de los Teamsters de UPS, como sus familias, amigos y vecindarios, puede actuar como un poderoso auxiliar y puede desempeñar un papel fundamental para ganar una huelga.

Para luchar contra la posible intervención del gobierno en la lucha por el contrato de UPS, los sindicatos y otras organizaciones tienen que lanzar campañas independientes con trabajadores que se presenten a las elecciones, y empezar a organizar un partido obrero independiente que pueda hacer campaña contra las leyes antisindicales. Estas campañas pueden culminar en representantes de los trabajadores que luchen en cualquier nivel de gobierno, independientemente de los partidos corporativos, por los intereses de los trabajadores y el trabajo. Las recientes administraciones de ambos partidos han demostrado que los trabajadores no pueden confiar en la palabra de republicanos o demócratas que dicen estar a favor de los trabajadores pero se dan la vuelta y nos apuñalan por la espalda.

La clase trabajadora es la fuerza más poderosa capaz de transformar la sociedad a mejor. Sin nuestro trabajo, nada puede funcionar. Por eso, para conseguir el mejor contrato para los Teamsters y todos los sindicatos, la clase trabajadora debe actuar con independencia de los partidos corporativos, el gobierno federal y la patronal, y ejercer nuestro poder para conseguir reivindicaciones clave. En lugar de recurrir a los demócratas o a la NLRB, debemos darnos cuenta de nuestra propia fuerza potencial como trabajadores y hacer que la lucha por el contrato de UPS sea una victoria para nuestros miembros y un camino hacia un movimiento obrero mucho más fuerte.

