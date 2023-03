EEUU – Día Internacional de la Mujer 2023: Las luchas post-Roe se profundizan

Publicado por Independent Socialist Group Marzo 6, 2023

Las mujeres de la clase trabajadora necesitan el derecho al aborto, permisos familiares remunerados y guarderías



por Claire Bayler

Worcester, MA

El 8 de marzo de 2023 se celebra el primer Día Internacional de la Mujer (DIM) desde la anulación de Roe contra Wade (1). El capitalismo está a la ofensiva contra las mujeres trabajadoras, negándonos el derecho a elegir si queremos tener familia, cuándo y cómo, y negándonos los medios para criar a esas familias.

En Estados Unidos no existe el derecho al aborto protegido a nivel federal, no hay asistencia sanitaria ni guarderías universales, no hay una atención ni una educación reproductivas integrales y científicamente fundamentadas, y se registra la tasa de mortalidad materna más alta del mundo desarrollado. Las mujeres trabajadoras carecen de baja maternal remunerada garantizada durante el tiempo suficiente para recuperarse y establecer un vínculo con su bebé, y sus parejas, especialmente los padres, a menudo carecen de baja remunerada o de medios para tomarse tiempo libre no remunerado para ayudar.

El derecho a elegir

Casi la mitad de los embarazos anuales, a escala nacional e internacional, no son deseados. En Estados Unidos, en 2022, el 28,5% de las mujeres con un recién nacido vivo no querían quedarse embarazadas o querían hacerlo más adelante. Los embarazos no deseados son aún mayores entre las mujeres negras, las de bajos ingresos, las que no tienen estudios secundarios y las solteras.

La mitad de los abortos en Estados Unidos se obtienen mediante un medicamento aprobado por la FDA, la mifepristona, ahora atacada por un solo juez federal. Los trabajadores ya están furiosos por el hecho de que nueve jueces no elegidos del Tribunal Supremo tengan el poder de fallar en contra de las opiniones del 60% de los estadounidenses que apoyan el acceso al aborto. Jueces nombrados antidemocráticamente están arrebatando a las mujeres sus derechos legales sin ninguna supervisión política real ni control de su poder.

La clase capitalista y sus políticos de ambos partidos políticos corporativos no están totalmente de acuerdo sobre cómo restringir los derechos reproductivos. Sin embargo, quienes pretenden socavar el acceso al aborto y a los métodos anticonceptivos pueden contar con una respuesta mínima y legalista por parte de quienes afirman estar a favor de los derechos reproductivos. Ambos partidos corporativos actúan en nombre del capitalismo en su intento de mantener un control sistemático sobre las mujeres, obligándolas a realizar un trabajo no remunerado para mantener a las familias -tareas que, por el contrario, deberían socializarse- y garantizar la existencia de la próxima generación de trabajadores.

El embarazo y el parto forzados sólo aumentan el peligro para las mujeres en un sistema sanitario sexista y con ánimo de lucro. Las necesidades médicas de las mujeres son en gran medida ignoradas por la investigación y los profesionales sanitarios, diagnosticadas erróneamente o no tratadas.

El sistema sanitario con ánimo de lucro excluye a más de 10 millones de mujeres sin seguro (11%) en 2021. Otro 18% dependía de seguros financiados con fondos públicos como Medicaid, un 2% más que en 2020 y un 3% más que en 2016. Las medidas de emergencia ante la pandemia aumentaron rápidamente el número de pacientes de Medicaid, pero Biden las revocará el 11 de mayo, lo que provocará que entre 5 y 14 millones de personas pierdan la cobertura.

Las embarazadas dependen de los programas públicos de seguro médico para la atención relacionada con el embarazo en el 68% de los partos no planificados, el doble que en los partos planificados. Las que cumplen los requisitos para recibir Medicaid durante el embarazo pueden no tener cobertura durante todo el embarazo. Muchas pierden la cobertura 60 días después del parto si superan el umbral para acogerse a las disposiciones sobre padres y adultos. La Enmienda Hyde impide el gasto federal, incluido Medicare, en la atención del aborto fuera de los casos de violación, incesto o amenaza para la vida.

Crisis del cuidado infantil

Una vez que nacen los niños, las familias trabajadoras se enfrentan a la tarea, a menudo imposible, de encontrar a alguien que cuide de sus hijos mientras ellos trabajan. La crisis del cuidado infantil ha alcanzado tal intensidad que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó un estudio en el que reconoce que el sistema de cuidado infantil se encuentra básicamente en un estado de «fracaso del mercado», con importantes consecuencias para la economía en general.

Las madres y las familias se enfrentan a un dilema: deben poder permitirse y asegurarse el cuidado de los niños para poder trabajar, pero muchos empleos no pagan lo suficiente para cubrir el cuidado de los niños y, sin embargo, las familias no pueden permitirse vivir sin que las madres trabajen. Este círculo vicioso mantiene a los padres y a las familias en la pobreza y la vulnerabilidad, además de ahorrar a los patronos el coste del cuidado infantil financiado por el empleador o por los impuestos.

Tanya W., miembro del Grupo Socialista Independiente (ISG) y madre primeriza, describe,

«Cuando tuve un hijo era consciente de que las guarderías eran caras, pero no tenía ni idea de cuánto. Tampoco tenía ni idea de la escasez de guarderías disponibles. Estamos en unas 20 listas de espera de guarderías desde hace casi un año y aún no tenemos plaza, así que dependemos de mi madre y de canguros por horas (lo cual es casi el doble de caro que la guardería).»

En todo el país, las familias pagan entre el 8% y el 19,3% de la renta familiar media por hijo en concepto de cuidado remunerado. Casi el 30% de las familias estadounidenses con hijos en edad preescolar tienen dos o más en ese grupo de edad, lo que duplica o triplica el precio. La pandemia agravó los graves problemas preexistentes en el cuidado infantil: servicios inasequibles por un lado y escasez de personal por otro.

Las condiciones de los trabajadores del cuidado infantil, los salarios de miseria y la falta casi total de prestaciones han provocado que el sector, golpeado por los cierres provocados por la pandemia, haya perdido el 8,4% de su mano de obra anterior a la pandemia y decenas de miles de instalaciones. Mientras que la mayoría de los demás sectores de la economía se han recuperado hasta alcanzar los niveles de empleo anteriores a la pandemia, la atención a la infancia seguía estando un 10% por debajo en junio de 2022.

El cuidado infantil empleaba a 949.000 trabajadores en 2021, con un salario medio nacional de 14,01 $/hora. A las mujeres negras e hispanas se les paga aún menos, a 11,27 y 12,59 dólares por hora, respectivamente. Casi un tercio de los trabajadores del sector de la atención infantil sufría inseguridad alimentaria en 2021. El sector espera necesitar cubrir 170.100 puestos de trabajo cada año durante la próxima década. Minnesota, Montana y Iowa intentaron hacer frente a la crisis de personal modificando la normativa para aumentar la proporción entre niños y adultos o permitir a los jóvenes de 16 años cuidar de hasta 15 niños mayores de 5 años sin la supervisión de un adulto. Se trata de una de las diversas medidas adoptadas por los capitalistas y sus políticos para recuperar el trabajo infantil.

El sistema de guarderías privadas con ánimo de lucro depende de familias sobrecargadas y trabajadores mal pagados, lo que provoca una importante rotación y falta de oferta. Mientras que el gasto público en EE.UU. es de 12.800 dólares por niño en edad de primaria, sólo es de 2.800 dólares para los niños de 3-4 años y de apenas 500 dólares para los tres primeros años de vida, cuando se necesitan los cuidados más intensivos.

Tanya expone el dilema al que se enfrenta su familia,

«Entre la falta de guarderías, la inestabilidad e imprevisibilidad de los cuidados y los gastos, muchas mujeres que de otro modo querrían trabajar se ven expulsadas de la población activa. Por ejemplo, en mi trabajo anterior ganaba 60.000 dólares al año y mi sueldo neto (después de impuestos y primas de seguros) era de 3.500 dólares al mes, pero el cuidado de los niños costaba 1.500 dólares al mes. Hay que tener en cuenta que sólo pago a una niñera 20 horas a la semana y que mi madre se encarga del resto, lo que sigue siendo el 43% de mi sueldo. Y tengo un trabajo súper flexible, así que puedo hacer frente a si mi hijo se enferma, o mi niñera se cae. Pero literalmente no tengo ni idea de cómo podrías trabajar si tuvieras que pagar a una niñera más de 40 horas a la semana (porque no pudieras conseguir una plaza en la guardería) y no tuvieras muchas bajas por enfermedad/PTO. Sería imposible. Y hay tanta gente luchando por conseguirlo con sueldos aún más bajos».

Las mujeres representan cerca de dos tercios de los trabajadores que cobran el salario mínimo federal o justo por encima, y casi el 70% de los trabajadores que reciben propinas, para quienes el salario mínimo federal es de sólo 2,13 $/hora. Las tasas de pobreza para las familias de parejas casadas y madres solteras han aumentado desde 2019. El 46,2% de las madres solteras con hijos menores de seis años (aquellos para quienes la escuela pública no proporciona una parte del cuidado infantil) viven en la pobreza, y el 38,1% de las madres solteras con hijos en edad escolar continúan viviendo en la pobreza.

La enseñanza y la enfermería emplean al mayor número de mujeres y madres trabajadoras. El 54,3% de las enfermeras tituladas son madres. Las maestras de primaria y secundaria, las auxiliares docentes, las maestras de preescolar/jardín de infancia, las auxiliares de enfermería y las cuidadoras de niños emplean igualmente a más del 50% de madres. Los horarios sincronizados, flexibles o a tiempo parcial atraen abrumadoramente a las mujeres que necesitan compaginar de algún modo el cuidado de sus hijos con el trabajo.

Tanya dice,

«Incluso cuando los padres que trabajan tienen guardería, los niños enferman todo el tiempo (y parece que más ahora, de Covid, gripe, VSR, etc.), y hay medias jornadas y vacaciones, por lo que es realmente difícil trabajar a jornada completa. La carga de compaginar todo esto (dejar y recoger a los niños, programar guarderías de urgencia y de refuerzo) recae desproporcionadamente en las mujeres.»

Fuerza sindical

Solo el 4,8% de los trabajadores de cuidado infantil están sindicalizados, en comparación con la sindicalización históricamente fuerte entre los educadores de escuelas públicas (70%). En 2015, el 41% de todos los miembros del sindicato del sector público eran mujeres. Dos de los tres mayores sindicatos del país representan a los trabajadores del sector público. La Asociación Nacional de Educación (NEA) representa a más de 3 millones de empleados de escuelas públicas y la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, Municipales y de Condados (AFSCME) representa a casi 1,5 millones de trabajadores del gobierno.

Los educadores y los enfermeros tienen uno de los índices de sindicación más altos de toda la economía. Estos sindicatos se encuentran entre los más activos y combativos del momento. Numerosos sindicatos de educadores públicos de todo el país realizaron huelgas ilegales en 2022-2023. Los trabajadores del sector público carecen del derecho protegido federalmente a la huelga o incluso a sindicarse (lea más sobre los sindicatos de profesores y las huelgas en la página 4-5). Se trata de un ataque a los derechos y medios de vida de todos los trabajadores, pero afecta de manera desproporcionada a la capacidad de las trabajadoras para luchar por mejores condiciones y defender sus puestos de trabajo.

Al mismo tiempo, incluso los empleos «asistenciales» sindicados están en crisis, con un rápido deterioro de las condiciones laborales y sin salarios dignos. El apoyo público (programas, financiación, etc.) y las regulaciones para las escuelas, la sanidad, el cuidado de discapacitados y ancianos, y más, son sistemáticamente atacados. El capitalismo pretende privatizar y sacar provecho de las necesidades humanas fundamentales que no deberían ser racionadas, retenidas o destruidas por las «fuerzas del mercado».

Necesitamos guarderías públicas universales

Los políticos capitalistas y los medios de comunicación de todo el mundo se lamentan de la caída de las tasas de natalidad porque temen una escasez de trabajadores. Los últimos estudios de los CDC (2021) muestran que las tasas de natalidad aumentan ligeramente a 11,0 por cada 1.000 personas en los EE.UU. desde el mínimo histórico en 2020. Una encuesta entre jóvenes adultos en la que se les preguntaba por qué no tenían hijos mostró que «no pueden permitirse el cuidado de los niños» (31%) y la imposibilidad de acceder a una vivienda (24%) entre los cinco motivos principales.

Aunque las preocupaciones económicas influyen claramente en la decisión de tener hijos, las personas más ricas tienen menos hijos que los trabajadores con ingresos bajos, precisamente porque disponen de los medios económicos y médicos para tomar decisiones reproductivas. La combinación de prohibiciones del aborto, guarderías inaccesibles y recortes constantes en los servicios públicos coloca a las mujeres en una posición extremadamente precaria y explotable. En la actualidad, las familias trabajadoras debaten seriamente sobre la atención infantil universal, aunque todavía no exista un movimiento de masas organizado que luche por ella.

Bajo la presión de los movimientos masivos de protesta de los años 60-70, de unos sindicatos más fuertes y del aumento del nivel de vida mundial, el Congreso aprobó la Ley de Atención Integral a la Infancia de 1971 para establecer un sistema universal de atención a la infancia. El Presidente Nixon vetó la ley y fracasó una votación para anularla, a pesar de que los demócratas controlaban el Congreso. Una vez que decayó la presión de los movimientos de masas, incluido el movimiento feminista, no quedó ninguna campaña seria a favor de la atención infantil pública universal.

Durante el mismo periodo, el sindicato Amalgamated Clothing and Textile Workers Union abrió en 1967 la primera guardería gestionada por un sindicato. El sindicato, que representaba principalmente a trabajadoras, crecería hasta convertirse en el mayor proveedor privado de guarderías del país.

El programa, aunque vital para satisfacer las necesidades inmediatas de las trabajadoras, pretendía impulsar la demanda de una solución pública nacional. Las guarderías sindicales acabaron cerrando o cambiando de propietario cuando las empresas pasaron a la ofensiva contra los sindicatos, pero este ejemplo demuestra que el movimiento obrero puede y debe ocuparse de la cuestión de la atención infantil y reproductiva.

Los demócratas no ofrecen cambios fundamentales

Múltiples rondas de mayorías y presidentes demócratas se han negado a codificar el derecho al aborto, a pesar de afirmar que lo defienden. Biden intentó conseguir apoyo para los demócratas durante las elecciones de mitad de mandato de 2022 utilizando el derecho al aborto, a pesar de oponerse a la financiación federal del aborto cuando estaba en el Congreso. No ha habido ninguna mención o acción sobre el derecho al aborto desde las elecciones de mitad de mandato. La atención infantil universal se eliminó de la Ley de Reducción de la Inflación: dádivas corporativas disfrazadas. Clinton destripó la asistencia social y criminalizó a los pobres, mientras canalizaba más dinero hacia el encarcelamiento masivo.

La asistencia social pasó de apoyar a las madres solteras en casa a exigirles que encontraran trabajo. Los políticos demonizaron a las mujeres negras pobres calificándolas de «reinas de la asistencia social», una retórica racista utilizada para justificar los drásticos recortes en el gasto en asistencia social durante los años 70 y 80. La «reforma de la asistencia social» de Clinton en 1996 criminalizó a los pobres y destinó más dinero al encarcelamiento masivo. La ley de «reforma de la asistencia social» de Clinton de 1996 continuó con los mismos argumentos de la «cultura de la pobreza», haciendo de los estereotipos sobre las mujeres pobres y las mujeres de color la base de la «reforma».

La «reforma» de la asistencia social estableció requisitos laborales más estrictos y un límite de tiempo para las familias en el programa, que, cuando se alcanzaban, obligaban a los trabajadores a entrar aún más en el mercado laboral sin tener apenas en cuenta cómo podrían garantizar que sus hijos recibieran los cuidados adecuados o si el empleo remunerado les reportaría un salario adecuado. Los programas se evaluaron en función de cuánto reducían el número de participantes. Disuadían a los solicitantes con procedimientos complicados y degradantes. Tratar a todos los solicitantes como delincuentes en potencia permitía a la asistencia social y a las fuerzas del orden vigilar de cerca y castigar la crianza de los hijos de las madres pobres, especialmente de las negras.

La lucha socialista para acabar con la opresión

Los socialistas siempre han luchado por un enfoque comunitario del trabajo no remunerado en el hogar, que en el capitalismo realizan mayoritariamente las mujeres. Cuando los capitalistas dejen de controlar la economía, no habrá ningún beneficio en generar o reforzar las ideas sexistas utilizadas para explotar a las mujeres con fines de lucro y como fuente de trabajo privado en lugar de trabajo socializado. Todo el mundo podrá redefinirse a sí mismo y sus relaciones -incluyendo el sexo y la identidad de género- sin temor a repercusiones económicas o sociales.

La anulación de Roe y el reciente aumento del trabajo infantil son demostraciones de que bajo el capitalismo no se conquistan derechos ni conquistas de forma permanente. Necesitamos reconstruir un movimiento de masas de mujeres, basado en el poder de la clase obrera y los trabajadores, capaz de luchar por reivindicaciones inmediatas ligadas a la idea de un cambio social fundamental. Ese movimiento de masas necesita un partido obrero independiente que ayude a organizar campañas y acciones, y que luche en la arena electoral. La clase capitalista utiliza al Partido Demócrata como una herramienta eficaz para controlar el deseo de cambio progresista de los trabajadores. Si queremos conseguir serias mejoras legales y materiales para las mujeres, es crucial que los movimientos de masas, los votantes, los activistas, las organizaciones de mujeres y el movimiento obrero rompan con el Partido Demócrata.

El Día Internacional de la Mujer (originalmente Día Internacional de la Mujer Trabajadora) fue fundado por los socialistas como día de lucha y protesta, uniendo a trabajadoras de todos los géneros en todo el mundo. La huelga de las mujeres rusas por «pan y paz» en el Día Internacional de la Mujer de 1917 desencadenó la Revolución Rusa, que acabó derrocando al brutal régimen zarista y al Gobierno Provisional capitalista, y estableció el primer Estado obrero democrático y la primera economía planificada del mundo. Cada año recordamos el papel central que desempeñan las mujeres en la lucha por acabar con la explotación y la opresión capitalistas y en la lucha por un mundo socialista.

El Grupo Socialista Independiente llama a:

Organizar protestas masivas para defender nuestros derechos democráticos. Exigimos la codificación del derecho al aborto, los derechos trans y LGBTQ+ y la igualdad matrimonial.

Defender los sindicatos bajo ataque, incluyendo las industrias dominadas por mujeres como enfermeras, maestras y trabajadoras de servicios. Que el movimiento obrero lance una campaña de organización sindical masiva entre las industrias no sindicadas e infrosindicalizadas.

Aumentar el salario mínimo federal a 25 $/hora, vinculado al coste de la vida sin exenciones ni pérdida de prestaciones, como paso hacia un salario digno para todos. Ampliar todas las protecciones y derechos de los trabajadores a tiempo completo a los trabajadores a tiempo parcial. Derechos de trabajo a distancia para todos los trabajadores en los empleos aplicables.

Garantizar unos ingresos mínimos de 1000 dólares semanales a los desempleados, discapacitados, ancianos, estudiantes, padres que se quedan en casa y otras personas que no pueden trabajar. Cerrar las lagunas salariales de los trabajadores mayores, discapacitados, indocumentados y «temporales».

Financiación completa y dotación de personal para los servicios públicos, incluidas las escuelas. Exigir una educación sexual científicamente informada, basada en el consentimiento e inclusiva. Acabar con la privatización de la educación. Defender los sindicatos del sector público y el derecho a la huelga. Condonar todas las deudas a los estudiantes.

Permiso familiar federal remunerado para todos. Un permiso maternal y paternal mínimo de 6 meses sin pérdida de salario ni prestaciones y con puestos de trabajo garantizados.

Un programa de empleo masivo:

Construir y gestionar guarderías universales financiadas por el gobierno, de propiedad pública y de gestión democrática en todo el país, en comunidades urbanas y rurales. No desregular para llenar el vacío de personal: financiar públicamente programas de formación que conduzcan a puestos de trabajo con buenos salarios y prestaciones y derechos sindicales.

Implantar una atención pública de alta calidad antes y después de la escuela para todos como parte de la atención infantil universal, que incluya programas artísticos, académicos y deportivos.

Programas de formación financiados con fondos públicos para todos los educadores y especialidades de apoyo.

Construir y gestionar centros sanitarios urbanos y rurales para facilitar el acceso a la atención. Dotación completa de personal para garantizar una atención prenatal y posnatal accesible, atención pediátrica, salud mental y servicios especializados.

Asistencia sanitaria universal con atención reproductiva integral que incluya el aborto y el control de la natalidad.

Inversión masiva en investigación en salud pública para cerrar las brechas de género, raza y otros prejuicios. Toda la investigación y los productos deben ser de propiedad pública, no patentados privadamente con fines lucrativos.

Un Nuevo Pacto Verde Socialista para construir las infraestructuras y servicios necesarios para que la gente viva y forme familias, incluyendo vivienda pública, educación, transporte, sanidad y para luchar contra la crisis climática.

Por un movimiento de masas de mujeres trabajadoras, como parte del movimiento obrero más amplio y de un partido de trabajadores independiente, que asuma la lucha para acabar con la opresión y construir una sociedad democrática y socialista.

Nota:

(1) La anulación por la Corte Suprema Federal del fallo Roe contra Wade de 1973 que garantizaba el derecho constitucional de la mujer al aborto, ha abierto paso a la prohibición del derecho al aborto en diferentes estados.

