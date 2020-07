SOBRE EL RETIRO DEL 10% DE LOS AHORROS DE LOS TRABAJADORES EN LAS AFP

En las últimas semanas, se ha puesto en el tapete la exigencia del pueblo trabajador, de retirar desde las AFP el 10% de los ahorros previsionales de los trabajadores, para combatir la urgencia de cesantía y carestía de vida derivada de la pandemia del COVID19.

Para este efecto, es necesario precisar el análisis tanto desde la relevancia económica para los trabajadores, como desde los montos en juego respecto del total acumulado de los fondos de pensiones. El siguiente cuadro aclara la realidad del tema:

Cuadro: Saldo promedio por edad; monto de 10% de retiro, e impacto sobre total de fondos de pensiones

Edad Total Trabajadores Saldo Promedio Cta. Individual Monto de Retiro por 10% Monto Total Retiro Fondos de Pensiones Hasta 45 años 7.096.731 $ 5.763.000 $ 576.000 US$ 5.430 millones 50 años 226.806 $ 17.906.000 $ 1.790.000 US$ 541 millones 60 años 135.390 $ 30.016.000 $ 3.001.600 US$ 541 millones 65 años 32.088 $ 45.846.000 $ 4.584.600 US$ 196 millones Total 10.950.692 $ 11.403.000 $1.403.000 US$ 20.477 millones

Fuente: Estadística Superintendencia de Pensiones[1]

El cuadro nos revela que, para más de siete millones de trabajadores, menores de 45 años (en torno al 70% de la masa afiliada al sistema), el saldo promedio de ahorro previsional se sitúa en el orden de los 5,7 millones de pesos, lo que determina que el retiro promedio al que puede optar este grupo de trabajadores es de $ 576 mil pesos. Monto que para esta significativa masa laboral, cuyos salarios están suspendidos, en cesantía directa, o con salarios pactados del 50%, se torna del todo necesario.

Luego, el monto aumenta a $ 1.790.000.- hacia los 50 años, y en torno a los 3 a 4,5 millones de pesos en tramos etarios de 60 y 65 años respectivamente, lo cual significará un alivio mayor en estos rangos etarios. También podríamos mirarlo desde una perspectiva de reparto, y decir que según el total de trabajadores y monto promedio de saldo (última fila), cada trabajador podría recibir, de una vez, la suma de $ 1.403.000 pesos.

Mas según también observamos, el impacto del eventual retiro del 10%, es muy significativo en el total de fondos de pensiones. Donde el ejercicio del retiro del 10% sobre el total de fondos actualmente acumulados, para los trabajadores, asciende a US$ 20.477 millones de dólares.

La suma representa el equivalente de diez veces todo el gasto público en pensiones solidarias del Estado en un año (en torno a US$ 2.200 millones). Dicho de otro modo, significan diez años de gasto estatal en pensiones solidarias, en un solo pago.

Por ello, la industria de AFP señala que el retiro de este 10% o lo que es igual, 20,5 billones de dólares desde el mercado financiero, no les resulta posible, lo que nos lleva a la pregunta determinante en este asunto: ¿Quién es el dueño de los fondos de pensiones, los trabajadores, o las empresas a quienes se les transfirió esos dineros?

Para responder, debemos decir que los fondos de pensiones se entregan por las AFP en préstamos a empresas, que se obligan a devolverlos a determinada tasa de interés (la rentabilidad para el trabajador). Esto tan simple, que debiera funcionar como todo préstamo, por ejemplo, de un trabajador que pide un préstamo a un banco, no funciona así, según veremos.

La diferencia está en que si ud. no paga un préstamo a un banco, por cesantía COVID o cualquiera razón, el banco le embarga la casa, el auto, o lo que tenga, para cobrarse. En cambio, si una empresa que recibió un préstamo con fondos “de propiedad de los trabajadores”, pierde esa plata y no paga la devolución y el interés a que se obligó, el trabajador no puede hacer nada, simplemente el trabajador pierde su plata, como ocurre en todo lo que va del año y en tantas “crisis” financieras. Tampoco las AFP rinden cuenta de porqué invirtió en una empresa que pierde y no devuelve la plata de los trabajadores, mientras, sigue cobrando como si nada, sus comisiones y ganando sus utilidades.

Esto demuestra en los hechos, que los trabajadores no son dueños de los fondos de pensiones, pues si lo fueran, podrían embargar bienes de las empresas que dejan de pagar los préstamos que reciben de estos fondos, más su rentabilidad, o al menos, tener garantías por si ocurrieren esas pérdidas. Y también hacer efectiva la responsabilidad de las AFP por la mala administración. Pero sabemos, nada de ello ocurre en la realidad.

La razón es muy simple, la propiedad de los trabajadores sobre los fondos de pensiones es sólo nominal. Lo real es que quienes son dueños de ellos, son los empresarios que los usan para sus negocios. Por ello si esos empresarios pierden la plata por malos negocios, no pasa nada. En cambio, si ud. trabajador, pierde su empleo e ingresos por COVID19 o por cualquier causa, y no paga su préstamo, pues tenga seguro que el banco lo mismo le va a embargar su casa y sus bienes.

Entonces, en la práctica, si se autoriza el retiro del 10%, será como las siete lucas del confort, o las cajas de ayuda por pandemia. Nunca van a llegar. Porque los empresarios ya se apropiaron de la plata de los trabajadores.

Ello porque los empresarios toman para sí todo lo que puedan usar como plusvalía a su favor. La vieja plusvalía marxista, la cuna y sentido de la lucha de clases. No la inventamos nosotros, sólo fuimos capaces de estudiarla, entenderla, y luchar para destruirla. La burguesía y los empresarios, sus gobiernos e instituciones, sólo inventan cada vez más plusvalía a su favor. ¿Para qué? Pues para que un puñado de grupos económicos, tras un ejército y policía serviles, mantengan sus privilegios bajo el sistema capitalista.

Mismo al que dirigió toda su fuerza el pueblo trabajador desde octubre, lucha tan sólo suspendida, por efecto de esta condición extrema de salud. Pero que sin duda será nuevamente asumida en tanto esta pandemia sea superada. Es cuestión de tiempo, de poco tiempo.

[1] https://www.spensiones.cl/apps/loadEstadisticas/genEstadAfiliadosCotizantes.php?id=inf_estadistica/aficot/trimestral/2020/03/04A.html&p=T&menu=sci&menuN1=afil&menuN2=sdomovcci&orden=10&ext=.html

Me gusta esto: Me gusta Cargando...