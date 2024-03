Situación de la guerra híbrida contra Rusia

por Rómulo Pardo Silva

La élite occidental continúa su guerra por la dominación que pasa por un mal momento.

Los objetivos de la planificación continúan sin lograrse.

Pese a las sanciones económicas, financieras, comerciales, diplomáticas, deportivas, Rusia crece, Putin marcha a la

reelección, hay calma en el país.

Unas 20.000 personas de más de 180 países llegaron al territorio federal Sirius, en las inmediaciones de la ciudad rusa

de Sochi para participar en el Festival Mundial de la Juventud, el mayor encuentro juvenil del planeta. Sputnik

En Ucrania el desarrollo de la guerra militar es negativo.

Los militares rusos se tomaron la localidad fortificada de Avdiivka y avanzan en el este, los ucranianos sufren fuertes bajas,

los jóvenes evitan el servicio militar, faltan municiones, no hay un flujo de fondos necesarios desde la OTAN.

General Syrsky: La incompetencia de varios comandantes locales es la culpa del reciente mal desempeño de Kiev en

el campo de batalla, especialmente en Donbass, donde las tropas del país se han retirado recientemente, algunos de

los oficiales han perdido el control de la situación en el campo de batalla. RT

Ya hay militares estadounidenses, franceses, británicos, en el terreno de batalla. Al menos a distancia alemanes.

RT publicó un audio en el que supuestamente el máximo responsable de la Fuerza Aérea alemana conversa con

oficiales la posibilidad de suministrar misiles Taurus a Ucrania y las opciones para destruir con ellos el puente de

Crimea o depósitos de armamento rusos. DW

Lavrov: «El bando de la guerra en Europa sigue siendo muy fuerte». «Alemania está cambiando». RT

Esta mala posición abre paso a la idea de enviar soldados de la OTAN a Ucrania.

Lo dijo Macron y no ha sido acogida.



Entrar en la lucha militar directa sería cambiar la estrategia de solo soldados ucranianos en el frente.

La línea roja fundamental en esta guerra es que Rusia ve su derrota como la destrucción de su país, de su soberanía, de su

cultura, y ante eso afirma que no tiene otra opción que la guerra y sus armas nucleares.