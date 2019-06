Sindicato Starbucks: Declaración Pública sobre cierre de Negociación Colectiva

1 de junio de 2019

Ayer, viernes 31 de mayo, en las dependencias del Centro de Conciliación y Mediación de la Dirección Regional del Trabajo Oriente, se firmó un nuevo contrato colectivo entre nuestro Sindicato y Starbucks. En lo concreto, valoramos haber arribado a los siguientes beneficios:

1. Un reajuste de $22.500 bruto en el sueldo base que mejorará en un 12% promedio las remuneraciones de nuestros afiliados/as que en su mayoría reciben proporcionalmente el mínimo. A pesar de ello, tenemos plena conciencia de que hay mucho más que trabajar para conseguir un sueldo justo para todas y todos. Fue nuestra intención extender este beneficio a tod@s l@s trabajador@s de la compañía, pero no hubo acuerdo con Starbucks.

2. Una nueva política de propinas que incorpore recaudación por medios electrónicos, en un plazo máximo de implementación de 6 meses. Será parte de nuestra gestión enfocar los esfuerzos en que esta nueva modalidad que afectará positivamente las remuneraciones de todos quienes trabajan en tiendas, sea puesta en marcha a la brevedad posible.

3. Beneficios organizacionales que nos permitan reunirnos con nuestros afiliados, visitar las tiendas y mejorar nuestros beneficios sociales, aspecto fundamental con el que compensamos en algo la baja cobertura de negociación colectiva típica de empresas de nuestro rubro.

4. Mejoras y re publicación de beneficios internos que no se estaban aplicando apropiadamente, entre ellos: breaks, apelación de desempeño, breaks off, etc.

A pesar de que hubo un sin número de temas que la empresa no tuvo la voluntad de abordar, entendemos este proceso como una victoria, pues nos permite mejorar la experiencia y la calidad de vida de quienes hacemos funcionar Starbucks. La nueva política universal de propinas no hubiésemos sido posible sin la enorme fuerza que logramos organizar y el contundente rechazo de nuestras bases a la última oferta, la que logramos mejorar en más de un 220%.

Hemos hecho historia otra vez, al conseguir que una multinacional como Starbucks, otorgue beneficios únicos a sus trabajadores de Chile, como hiciéramos antes con la asignación de movilización y colación. Seguimos siendo el único Sindicato de Starbucks con Contrato Colectivo vigente y esperamos que para el 2022, cuando volvamos a negociar, logremos convocar a la inmensa mayoría de nuestros compañeros y compañeras. Solo juntos somos fuertes.

SINDICATO STARBUCKS CHILE

