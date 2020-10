Sin tapar la alegría, mundo de la cultura advierte que “hay que cuidar el carácter popular” de este triunfo en la nueva Constitución

EL MOSTRADOR

por Marco Fajardo 26 octubre, 2020

Imagen Crédito: Luis Bahamondes

Escritores, músicos, gestores culturales y artistas visuales manifestaron su satisfacción. Una experiencia singular vivió el editor Simón Ergas, editor en La Pollera Ediciones (Chile) y productor general de La Furia del Libro, quien fue vocal en Las Condes, en una mesa donde ganó el Rechazo. Entre los candidatos a la Convención Constituyente los consultados nombraron a escritoras como Sofia Esther Brito, Faride Zerán, Pía Barros, ecologistas como Sara Larraín, filósofos como Gastón Soublette, actores como Héctor Morales, Héctor Noguera, Paulina Urrutia, Paly García, Nona Fernández y Aline Kuppenheim. “Estoy disponible y me gustaría mucho representar al mundo de la cultura en la próxima asamblea constituyente. Sería un orgullo y los electores dirán si ese se concreta”, expresó el editor Pablo Dittborn. Algunos también advirtieron sobre la instrumentalización de la victoria, como Jorge Coulon, líder histórico de Inti Illimani. “Mientras nosotros celebramos ya hay quienes están viendo cómo quedarse con el botín. La gente pone el esfuerzo, se producen estas epifanías, y después hay una maquinita que va moliendo la carne que va produciendo una nueva continuidad que termina exasperando a la sociedad”, alertó.

El mundo de la cultura y la ciencia celebró este domingo la victoria del Apruebo y comenzó a expresar sus preferencias para las candidaturas de los constituyentes.

Escritores, músicos, gestores culturales y artistas visuales manifestaron su satisfacción, aunque algunos también advirtieron sobre la instrumentalización de la victoria, como Jorge Coulon, líder histórico de Inti Illimani.

“Mientras nosotros celebramos ya hay quienes están viendo cómo quedarse con el botín. La gente pone el esfuerzo, se producen estas epifanías, y después hay una maquinita que va moliendo la carne que va produciendo una nueva continuidad que termina exasperando a la sociedad”, alertó.

“Es muy importante cuidar este triunfo y el carácter popular que tiene. Se diga lo que se diga, aquí hay ganadores y derrotados. Creo que ha sido derrotada la política como se concibe en Chile”, remató, además de resaltar cómo el mapa del voto era “el mapa de la segregación”, en alusión a que las únicas comunas donde ganó el Rechazo fueron Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea con lo que quedó claro “a quien beneficiaba la Constitución” de la dictadura.

“Esto es sólo un primer paso, y lo que se viene es lo más difícil”, coincidió el historiador Sergio Grez, en alusión a la dificultad de elegir candidatos independientes. “El desenlace no es seguro que corresponda a los intereses de las grandes mayorías. Quedan muchas batallas si queremos cambios efectivos”.

Artistas

Entre los consultados primó la alegría por el resultado.

Octavio Gana, miembro del colectivo Delight Lab, dijo que era “súper potente lo que está pasando en Chile. Por fin podemos decir que se acabó la transición. Chile ahora está optando por una vía democrática de Constitución. Es demasiado simbólico que ocurra esto para el futuro del país y cada uno de los chilenos. Me siento orgulloso de tener una Constitución que nos represente”.

“Es un desafío enorme para quienes van a representar esas voces, debe ser la ciudadanía”, dijo Elisa Loncon, académica de la Universidad de Santiago, mientras que el escritor Juan Pablo Sutherland dijo que el resultado ratifica que “necesitamos cambios reales, estructurales. No queremos que los que nos han gobernado 30 años sigan manteniendo las desigualdades. Donde surgió el neoliberalismo, tiene que terminar”.

“Creo que es un día no sólo histórico, sino muy emocionante”, señaló la Premio Nacional de Periodismo, Faride Zerán.

Ella destacó “la cantidad de gente que fue a las urnas, cómo los jóvenes fueron a votar”. “El abrumador porcentaje de votos que obtuvo el Apruebo y la Convención Constituyente está corroborando la voluntad de cambio de un pueblo que no sólo la manifestó el 18 de octubre, sino mucho antes, una necesidad de cambiar este modelo y las bases sobre las cuales se ha construido el Chile de las últimas décadas, de un nuevo pacto social que efectivamente incorpore a las grandes mayorías que la elite debe escuchar”, y donde el Estado se haga cargo de temas como la salud, la educación y las pensiones, tal como demandaron las movilizaciones populares.

“Me emociona este triunfo. Tenía que ser holgado y con mucha participación porque necesitamos recuperar confianzas y legitimidad para construir con creatividad y esperanzas lo que viene: una nueva Constitución que nos ampare con una democracia ininterrumpida, progresiva, donde prevalezca la ética de la fraternidad por sobre el egoísmo del lucro”, expresó por su parte el escritor y académico Jorge Montealegre.

“La marcha más grande la historia tiene un fruto, que no nos podemos farrear. Gracias a los que cantaron, a Lastesis, a quienes hicieron un carnaval y también a quienes ofrendaron sus ojos para triunfar contra los abusos y la desigualdad. Las huellas de todos ellos y ellas deben estar en la nueva constitución de la patria, que se construya con generosidad para todas y todos”, dijo.

De manera similar se expresó su colega Claudia Apablaza.

“Estoy completamente emocionada. Muchos y muchas sólo hemos vivido bajo la Constitución de Pinochet y esto hoy ha cambiado. Son 40 años de injusticias, dolor, atentados en contra de los derechos humanos y hoy se cierra parte de ese capítulo. No me esperaba un triunfo tan robusto, siempre pensé que el apruebo iba a ganar un 60 por sobre un 40, pero creo que estamos todos sorprendidos y agradecidos por estos tremendos resultados. Tengo confianza en lo que se viene”.

Por su lado, el dramaturgo Andrés Kalawski rescató “la belleza de un pueblo movilizado que empezó hace un año”, y recordó las “marchas multitudinarias” que dieron paso al plebiscito.

La ilustradora Marcela Trujillo celebró porque “nunca pensé que la Constitución de Pinochet se iba a desarmar de una manera tan cívica y organizada, que se impuso de una manera tan brutal, violenta, injusta, indigna. Estoy super contenta, fue una salida muy respetuosa, muy emocionante para tantas generaciones que han vivido” con la Carta Magna de la dictadura.

“Es el triunfo de la calle”, dijo Mario Rojas, presidente de la Unión Nacional de Artistas (UNA), en referencia al acuerdo de la paz del 15 de noviembre de 2019, en la esperanza de pasar de un Estado subsidiario a uno solidario, con más equidad. “Es una gran oportunidad”.

El cineasta Ignacio Agüero destacó la contundencia del resultado y habló de una “paliza” a “la derecha, al gobierno”. “Este triunfo le pertenece al pueblo de Chile que ha dicho basta al abuso de años de las empresas, las transnacionales y la derecha”.

“Hoy comienza la transición a la democracia. Desde mañana tenemos que empezar a pensar en serio a nuestro país y cómo lo queremos. Esto no es fácil, porque estamos muy mal educados por décadas de gobiernos neoliberales, incluidos los de la Concertación”, expresó.

“Es una de las cosas más hermosas que me ha tocado en la vida, pero no por una cosa política institucional, sino por cómo la gente tuvo la necesidad de articular una opinión en grupo sobre lo que queremos para todos y todas. Es algo bello, porque plantea nuevos horizontes respecto a otras cosas como la relación con naturaleza, los animales, aunque queda mucho por hacer. Es un bello comienzo”, dijo su colega Roberto Collio, que también destacó la recuperación de la esperanza para algo que muchos creían imposible.

“¡Hermoso momento histórico el que vivimos hoy aquí en Chile!”, señaló por su parte la actriz Chamila Rodríguez.

“Gracias a las y los estudiantes… ¡valiente y lúcida juventud! ¡Justicia por la impunidad pasada y presente! ¡Por la generación castrada de nuestras madres y padres! ¡Por nuestros amados hijos! ¡Por nuestros muertos!”. Ella pidió “reconstruir un Chile más igualitario, amoroso, justo, y solidario”, a “no bajar la guardia” y a estar atentos “a la cocinería que se viene”. “¡¡No más abusos! ¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!

Celebración del Apruebo. Crédito: Luis Bahamondes

Gestores culturales

También hubo felicidad entre los gestores culturales.

“El proceso que comienza hoy, estoy segura, nos dirigirá hacia un mejor lugar. Pero mi esperanza y empeño será porque en la Nueva Constitución esté integrada la cultura, en todas sus dimensiones. Si se logra habremos conseguido una Carta Magna potente, con el ser humano en su centro”, expresó Bárbara Negrón, directora del Observatorio de Políticas Culturales (OPC).

Ella también recordó que “esto se lo debemos a todos los que se movilizaron, sobre todo a los jóvenes, pero pienso también en los artistas que con imágenes, canciones, palabras o movimientos, le han aportado fuerza y sentido”.

Loreto Bravo, directora de Balmaceda Arte Joven (BAJ) destacó que el triunfo de la Convención Constituyente “es una gran noticia porque el mundo de la cultura, mayoritariamente, tiene una vocación de trabajo ciudadano, de trabajo territorial, de participación activa, y una Convención Constituyente es eso, es la oportunidad de reflexionar sobre el país que queremos con una importante base ciudadana. Existe un fortalecimiento de las organizaciones culturales, de los gremios, que están dispuestos a ser participe del diálogo y colaborar para que la elección de los constituyentes represente a todos los sectores”.

“Este resultado es realmente un salto para una visión de país más integrado, más dialogante, más unido, para poder construir un destino común. Existe menos tensión cuando las diferencias se pueden dialogar y no quedan cercenadas, sesgadas, por una Constitución llena de trabas”, expresó.

“Queremos que las artes y las culturas estén integradas en la Nueva Constitución como un derecho fundamental, ampliando la visión y compromiso que el Estado debe tener para garantizar su desarrollo y acceso democrático y participativo de las personas a la cultura”, afirmó por su parte Carmen Romero, directora ejecutiva Fundación Teatro a Mil (FITAM).

“Los niños y niñas podrán crecer en un país más justo y digno, donde las artes serán fundamentales en su formación desde la primera infancia. No habrá educación pública sin artes, ciencias, filosofía. La cultura y las artes serán pilares en la construcción de este nuevo Chile, facilitando la cohesión social, la empatía y reconocimiento a las diversidades, que permita avanzar hacia un Estado Plurinacional. Desde el fin del mundo estamos haciendo historia”, celebró.

Científicos

En el mundo de la ciencia también hubo celebración.

Jorge Babul, ex presidente del Consejo de Sociedades Científicas, dijo que “parece que nadie tenía dudas de que este iba a ser el resultado”.

Sin embargo, advirtió que “para que tenga algún efecto en nuestras vidas debe haber un compromiso de participación a todo nivel. Por una parte, cada uno hacer su trabajo lo mejor posible. Y por otro lado una mayor comunicación en la comunidad donde vivimos, también en conjunto con los congresistas que elijamos, exigirles un plan de trabajo y que todas aquellas actividades que sean fundamentales para el país estén incluidas en él. Mayor participación es el éxito en lograr la vida que nosotros queremos para este nuevo Chile”.

“Estoy muy contenta con el proceso y la participación de la ciudadanía. Voto desde los 18 años, y desde el 2012, cuando se promulgó la ley de inscripción automática y voto voluntario, no había visto tanta gente en los locales de votación”, afirmó por su parte Natalia Muñoz, representante de la agrupación Ciencia con Contrato. “El resultado me pone infinitamente feliz y me emociona mucho”.

“Creo que todo sobre el Apruebo está dicho, sin embargo, me quiero detener en que ahora es el momento en que tenemos una tremenda oportunidad para que el Estado ponga la educación, la cultura y la ciencia como pilares fundamentales para que avancemos hacia un nuevo modelo de desarrollo que nos permita ser un mejor país”.

Para el matemático Claudio Gutiérrez, el resultado del plebiscito “es la alegría real que necesitaba este pueblo. No esa falsa alegría que nos ofrecieron quienes a cambio de la democracia negociaron a escondidas la permanencia de la constitución de Pinochet”.

Gutiérrez, conocido por increpar al ministro de Ciencia Andrés Couve en el marco del estallido, dijo que “los partidarios de la Constitución tramposa y quienes ayudaron a maquillarla y a adoptar sus lineamientos han sido completamente derrotados. El resultado del plebiscito sepultó la Constitución de la dictadura y a quienes adoptaron sus políticas”.

“Tenemos que agradecerle esta hazaña a los jóvenes, a los estudiantes. Agradecerles a quienes se levantaron el 18 de octubre. Nunca olvidemos que sin eso, sin ellos, nada de esto hubiese sido posible. Son los héroes de la democracia”, destacó.

“Hoy se abre una posibilidad de mirar el futuro entre todas. y todos De creernos realmente la democracia y la república, que significa valorar a cada persona de la misma manera, de considerarla tan digna como cualquiera. En ese sentido este es el triunfo de los obreros que construyeron la torre el Paulmann, no de Paulmann; de los mineros que sacan el litio en el desierto, no de su dueño Ponce Lerou; de las temporeras que cosechan, lavan, procesan la vid que produce el vino, no de los que transan viñas en la bolsa; de quienes sacan a diario la basura de las calles, no del empresario que los explota; de quienes embolsan y transportan mercaderías arriesgando sus vidas; de quienes exponen su vida a diario por nosotros en los consultorios, no de los dueños de isapres; es el triunfo de quienes hacen la ciencia, no de quienes dirigen los proyectos. Esas eran las caras, las personas, que celebraban, las que ganaron hoy. Es bueno entender eso. Y una palabra lo resume de nuevo: dignidad”, dijo.

Un editor vocal de mesa

Una experiencia singular vivió el editor Simón Ergas, editor en La Pollera Ediciones (Chile) y productor general de La Furia del Libro, quien fue vocal en Las Condes, en una mesa donde ganó el Rechazo.

“Fue muy impresionante porque se vivió una votación bajo una ‘tensa calma’, y la gente circulaba delante mío como si no pasara nada, como si no fuera una votación distinta a las típicas de alcaldes, diputados, presidente, esperando que nada cambie, y por eso su votación reflejo esa animadversión”, comentó.

“Fue un reflejo de lo que está pasando en el país que hasta que no salí a Las Condes no supe lo que había pasado, la paliza, digamos, y la posibilidad de cambio que estamos proponiendo”.

Candidaturas

En cuanto a las candidaturas, hubo distintas expresiones. Muñoz, de Ciencia con Contrato, por ejemplo, espera “una gran participación de independientes, mujeres y pueblos originarios”, mientras el dramaturgo Ramón Griffero quiere “que no vengan de la clase política ya desgastada, sino que surjan nuevas voces”.

La escritora Lina Meruane, en cambio, señaló como su candidata a Sofia Esther Brito, “joven poeta feminista, editora de Por una Constitución Feminista, y entrenada en derecho”. También mencionó a la periodista Faride Zerán y y la escritora Pía Barros, mientras Octavio Gana de Delight Lab apuntó a Sara Larraín y Gastón Soublette.

La editora Marisol Vera apuesta por Diamela Eltit, Paulo Slachevsky, Nona Fernández y Teresa Valdés, en tanto que la escritora Andrea Jeftanovic nombró a Carmen Romero de FITAM, a la escritora Nona Fernández, a la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, a la sicóloga y activista contra el abuso Vinka Jackson, a las víctimas de trauma ocular Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, entre otros líderes sociales y ambientales.

Por su parte, la directora ejecutiva Fundación Teatro a Mil (FITAM) dijo que constituyentes “que le harían muy bien a este proceso son personas como Héctor Morales, Héctor Noguera, Paulina Urrutia, Paly García, Nona Fernández, Aline Kuppenheim”, todos actores y actrices. El veterano fotógrafo Alvaro Hoppe tiene candidatos de distintas vertientes: su colega Leonora Vicuña, el poeta Jorge Montealegre, el actor Alfredo Castro y el sacerdote Felipe Berríos, mientras Collio destacó a académica e investigadora Alicia Vega.

Alex Chellew, presidente de la Asociación de Pintores y Escultores de Chile (APECH), por su lado, apoyó la candidatura del abogado Fernando Atria, mientras Agüero apoya la candidatura de la dirigente gremial del sector audiovisual, Tehani Steiger, de gran papel en los cabildos ciudadanos tras el 18 de octubre de 2019.

Uno que ya se manifestó interesado es el editor Pablo Dittborn.

“Estoy disponible y me gustaría mucho representar al mundo de la cultura en la próxima asamblea constituyente. Sería un orgullo y los electores dirán si ese se concreta”, expresó.

Otros fueron más cautos, como el artista visual Arturo Duclos. “Es obvio que los partidos políticas van a tratar de poner a sus peones allí y aplacar este resultado y producir ciertos equilibrios. Ojalá no sea así y podamos tener un grupo de constituyentes limpio”.

El matemático Gutiérrez señaló que es un tema “complejo”. “Estamos acostumbrados estos últimos tiempos a pensar en individuos más que en ideas, programas o comunidades. Me preocupa eso a la hora de elegir constituyentes”.

“La idea misma que un candidato se auto-candidatee ya es un mal presagio de los tiempos pasados: la política como empresa individual. Nos queda gran labor en reformar nuestro sistema electoral. Ojalá pudiera hacerse algo con el de la elección de constituyentes, que para peor, se rige por el sistema que elige a quienes la ciudadanía rechazó de manera categórica en este plebiscito del 25 de octubre. Con más fuerza incluso que los cambios, la ciudadanía se pronunció arrolladoramente para que, entre quienes escribieran la nueva constitución, NO estuviera la clase dirigente tradicional. Gran tarea el cómo lograrlo”, expresó.

El rapero Lalo Meneses también criticó que muchos políticos intentan “subirse al carro de la victoria” del Apruebo. }

“La gente no quiere a los políticos, a los que están”, señaló, y les pidió “un gesto” y renunciar a sus cargos, sobre todo a los más jóvenes.

“Ojo con las expectativas, más que eufóricos, hay que estar atentos. Sólo cuando la gente se une se pueden generar cambios y hacer muchas cosas, con poder concreto en las juntas de vecinos, las organizaciones territoriales, los sindicatos, en cada población, en cada barrio”, concluyó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...