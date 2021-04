Sáhara Occidental: El Frente Polisario denuncia un nuevo fracaso e inacción del Consejo de Seguridad de la ONU para una solución pacífica. La guerra seguirá escalando.

LA INACCIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD SOCAVA LAS PERSPECTIVAS DE LA SOLUCIÓN PACÍFICA Y DEJA LA PUERTA ABIERTA A LA ESCALADA DE LA GUERRA EN CURSO.



El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha celebrado hoy consultas a puerta cerrada sobre la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO) que han ofrecido otra oportunidad para que el Consejo demuestre su compromiso efectivo con la solución pacífica, justa y duradera a la descolonización del Sahara Occidental y traduzca ese compromiso en medidas concretas. No obstante, el Consejo de Seguridad ha optado por la inacción y no ha dado ningún resultado sustantivo.



Dada la gravedad de la situación actual, es lamentable que el Consejo de Seguridad haya perdido otra oportunidad de dejar las cosas claras y responsabilizar plenamente al estado ocupante marroquí de las graves consecuencias de su violación documentada del alto el fuego de 1991 y del Acuerdo Militar nº 1 llevada a cabo el 13 de noviembre de 2020, así como de su nuevo acto de agresión contra el Territorio Liberado Saharaui.



El Consejo de Seguridad tampoco ha abordado el alarmante deterioro de la situación en el Sahara Occidental ocupado donde las autoridades de ocupación marroquíes persisten en sus intentos de imponer por la fuerza un hecho consumado en el Territorio, al tiempo que intensifican sus prácticas represivas y de represalia contra los civiles saharauis ante los propios ojos de la MINURSO.



El hecho de que el Consejo de Seguridad no haya tomado medidas concretas para hacer frente a las graves consecuencias de la violación por parte de Marruecos del alto el fuego de 1991 y de su nueva agresión contra el Territorio Liberado Saharaui, así como sus acciones ilegales en el Sahara Occidental ocupado, no solo socava las perspectivas de relanzar el proceso de paz, sino que también deja la puerta abierta a la escalada de la guerra en curso.



El Frente POLISARIO sigue comprometido a cooperar con los esfuerzos de la Unión Africana y de las Naciones Unidas con miras a lograr una solución pacífica, justa y duradera a la descolonización del Sahara Occidental basada en el ejercicio libre y democrático por parte del pueblo saharaui de su derecho inalienable y no negociable a la autodeterminación y a la independencia.



A este respecto, el Frente POLISARIO subraya que el nombramiento de un nuevo Enviado Personal del Secretario General de la ONU para el Sahara Occidental no es un fin en sí mismo. Es solo un medio para facilitar un proceso de paz vigoroso y con límite de tiempo que conduzca al ejercicio libre y democrático por parte del pueblo saharaui de su derecho inalienable a la autodeterminación y a la independencia. Con este fin, el Frente POLISARIO enfatiza además que la imparcialidad, la independencia, la competencia y la integridad son requisitos indispensables para que cualquier futuro Enviado Personal pueda restablecer la confianza en el proceso de paz y tener éxito en su misión.



Ante el continuo acto de agresión marroquí y la inacción de las Naciones Unidas, el pueblo saharaui no tiene más opción que ejercer su legítimo derecho a la legítima defensa y continuar su lucha de liberación para defender su soberanía y para hacer realidad sus aspiraciones nacionales a la libertad e independencia.



– Sidi Omar, Representante del Frente Polisario en Naciones Unidas.







Origen: 🔴 Comunicado oficial del Frente Polisario.





