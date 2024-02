Ruta del fuego de incendio forestal en la Quinta Región coincide con trazado de proyecto del MOP de Piñera

Por El Ciudadano

Diversas organizaciones medioambientales de la región de Valparaíso, denunciaron que el trayecto del fuego de los incendios forestales que afectaron a la zona, coincide con el trazado del proyecto del Ministerio de Obras Públicas, “Ruta Periférica Valparaíso”, que fue anunciada durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Incluso, dicha coincidencia fue confirmada por el MOP en conversación con El Ciudadano.

A través de redes sociales y mediante un registro audiovisual por parte de diferentes fundaciones y organizaciones de defensa del medio ambiente, entre ellas: Forestal Nativo, Coordinadora Ambiental Viña del Mar, La Quebrada El Chagual, Parque Natural Kan Kan, Paso Hondo Nativo y Zona Norte de Quilpué, denuncian la existencia de un proyecto llamado “Ruta Periférica Valparaíso”, el que consiste en el desarrollo y ejecución de una semi circunvalación a Valparaíso, la cual permitirá unir el acceso al puerto de Valparaíso y Concón, entregando mejor conectividad y aumentando la oferta vial en la región.

Para estas agrupaciones de defensa del medioambiente y según consigna el video, la ruta de fuego del incendio ocurrido a inicios de febrero en la Región de Valparaíso, y que provocó la muerte de 131 personas, coincidiría con el trayecto asignada para el proyecto, dejando las condiciones propicias para construir sobre esta zona eco protegida. También señalan, que contiene varias semejanzas con el incendio que afectó a la zona en el año 2022.

El proyecto es uno de los tantos que se incluye en el Plan Quinquenal 2021-2025 de concesiones por más de US$ 15 mil millones que elaboró el Ministerio de Obras Públicas de Chile (MOP), y el que fue anunciado en el año 2021, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. El plan se sustenta en las altas tasas de crecimiento del parque automotriz y el flujo vehicular durante los últimos años en la zona, resultando ser necesario complementar, aumentar la capacidad y mejorar el nivel de servicio de la infraestructura vial existente.

Una de las primeras agrupaciones en mostrar su completo rechazo a la idea fue la Asamblea Pueblos Originarios Región Valparaíso, mediante un comunicado que data de noviembre de 2021, en el que detallaban que: “Las rutas a ampliarse y a construir están directamente emplazadas en áreas de alta biodiversidad, donde existen la mayor cantidad de especies nativas, flora y fauna en las comunas donde se emplazará este proyecto, poniendo en riesgo el buen vivir de los pueblos ancestrales que habitamos este territorio en armonía con la naturaleza y sus espíritus protectores”.

Añadiendo que la carretera que se busca construir va destruir los espacios territoriales sagrados donde está su medicina, y donde hacen ceremonias ancestrales, por lo que destruirían su naturaleza. Tampoco están de acuerdo con la consulta indígena que se quiere realizar, rechazando las consultas indígenas.

En diciembre de 2022, hubo un incendio que afectó gravemente a la Región de Valparaíso, quemando zonas urbanas y diversos sectores forestales, dejando como uno de los sectores más afectados el Santuario de la Naturaleza Palmar El Salto, en donde se quemaron palmas chilenas de más de 500 años de antigüedad.

Un especialista en flora y vegetación, y asesor forestal de la organización Paso Hondo Nativo -y quien solicitó resguardar su identidad para este reportaje-, afirmó que este plan contempla una especie de ampliación de la vía Las Palmas, que es más una ruta para ayudar al tránsito que bajaría por la Quebrada del Kan Kan, y que justo después de que se mostró que estaba este proyecto, se quemó.

-Otra de las rutas pasaba por Jardín Botánico que también se quemó y es importante destacar que geográficamente son lugares distintos, que no están alineados y en ambos lados habían rutas de este proyecto. La distancia lineal entre el Kan Kan y la zona incendiada del Jardín Botánico es de 6 kilómetros, eran simultáneos, no era para nada el mismo incendio-, comentó el experto.

Según explicaron las organizaciones de defensa del medioambiente, tras el incendio que afectó a la zona en diciembre del 2022, comenzaron a confeccionar mapas y a denunciar que estas quemas podrían estar relacionadas al proyecto de la Ruta Periférica Valparaíso -intencionalidad que aún no se ha establecido-.

Mapa ruta de fuego/ Ruta Periférica Valparaíso, Resistencia Nativa 2022

Debido a esto, se acercó a estas organizaciones, el Seremi de Obras Públicas de la Región de Valparaíso, Yanino Riquelme.

-Nos hace un llamado y nos pide que pidamos por Ley del Lobby una reunión. Entonces se concreta, en donde está él y Loreto Wahr, (directora Nacional de la Dirección de Arquitectura del MOP), nos reunimos vía telemática, con otras organizaciones y ahí nos dicen que no deberíamos hacer ese tipo de denuncia pública, que no es correcto, pero nosotros le decíamos que en la medida que no bajaran el proyecto, podíamos vincular ambas cosas porque ahí se verían interés involucrados de parte de ellos-, relata Gabriel Malhue, integrante de la Alianza por la Zona Norte de Quilpué*.

En consecuencia de esta situación, por parte de las agrupaciones medioambientalistas, solicitaron al Ministerio de Obras Públicas que no hicieran efectivo este proyecto debido a la intervención que se hará de santuarios naturales, bosques nativos, zonas de aves, reptiles y territorios naturales ancestrales.

Sin embargo, de parte del MOP se opusieron a bajar el proyecto, pero aseguraron que se estudiarían modificaciones para reducir el impacto en el medioambiente. Con esto, se logró que se bajara una vía de acceso que se planeaba y que pasaría por el Parque Natural Kan Kan, parte del Santuario de la Naturaleza Palmar El Salto.

En agosto del año pasado, el seremi de Obras Públicas de la Región de Valparaíso, Yanino Riquelme, junto a la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, confirmaron que el proyecto de la Ruta Troncal Norte tampoco se llevaría a cabo debido al daño que provocaría a la naturaleza.

«(Estos espacios) muestran la importancia de no avanzar en proyectos que generen un impacto negativo para la biodiversidad de la zona Norte de nuestra comuna, y las vialidades proyectadas por Premval son una propuesta que no toma en cuenta las realidades y visiones de quienes habitan este territorio que ve amenazado su ecosistema, espacio natural que tiene un rol muy importante en el contexto de cambio climático que enfrentamos”, sostuvo Melipillán, posterior al encuentro con Riquelme.

No obstante, las organizaciones denuncian que “hay una complicidad con el proceso de modificaciones que está haciendo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (Premval), hay rutas que prácticamente cumplen la misma función y que son proyectos bastante complementarios. Rutas que se bajan de la Ruta Periférica Valparaíso, que van a ser asumidas por las que va a grabar (establecer) el Minvu en el Premval y que finalmente terminarán siendo ejecutadas por el mismo MOP”.

Pese a esto, el plan aún seguía adelante activamente. Es más, según información entregada por Gabriel Malhue, por parte del MOP se contactaron una semana antes del incendio con el administrador de Fundo El Rebaño de la comuna, para informales que ellos planeaban hacer una perforación de cerca de 150 metros en el cerro El Molle, a fin de construir una vía subterránea que permitiría atravesarlo.

Lo anterior fue confirmado por el MOP, quienes señalaron que: “Tomando en consideración las condicionantes ambientales y territoriales, se está estudiando las condiciones que den factibilidad a soluciones subterráneas en la pasada por Quilpué, incluyendo el cerro El Molle”.

¿Qué dice el MOP?

El Ciudadano contactó al Ministerio de Obras Públicas respecto a la Ruta Periférica Valparaíso, y las situaciones que denuncian distintas organizaciones de defensa de territorios naturales, quienes explicaron que en primer lugar, actualmente se están desarrollado los estudios necesarios para determinar la factibilidad de licitar el proyecto por el sistema de concesiones de obras públicas. En específico, señalaron que se está desarrollando la fase 3 de un total de 5, en la cual se seleccionan las alternativas preliminares para el desarrollo de ingeniería básica, que permitirán el futuro desarrollo de los estudios a nivel de anteproyecto. Su llamado a licitación se proyecta para el año 2025, con un presupuesto preliminar de 815 millones de dólares y se estima que los estudios de impacto ambiental se realizarán una vez que esta obra haya sido adjudicada.

Respecto a la denuncia que se deja ver en el video que compartieron en conjunto en sus redes sociales las organizaciones Forestal Nativo, Coordinadora Ambiental Viña del Mar, La Quebrada El Chagual, Parque Natural Kan Kan, Paso Hondo Nativo y Zona Norte de Quilpué, el MOP confirmó que “la magnitud sin precedentes de los recientes incendios involucra tanto áreas atravesadas por el proyecto, como fuera de su entorno”.

En temas más técnicos, como resultado de los estudios de prefactibilidad, apuntaron a que los principales resultados han sido proponer alternativas para la vía considerada en el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso que conecta la Ruta 68, a la altura del Enlace Las Cenizas, y con Concón en las inmediaciones del Puente Colmo de la Ruta 64. Lo anterior, configurando una nueva semi-circunvalación alternativa por el oriente a la Ruta 60-CH, Ruta 64 y Ruta F-30-E, con una longitud aproximada de 34 kilómetros cuyo trazado se emplaza en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar y Concón.

«También se está estudiando otros mejoramientos de rutas y además se ha descartado otros posibles trazados adicionales como por ejemplo el nuevo acceso a Viña del Mar (descartado por afectaciones al Parque Kan Kan) y Nueva ruta Troncal Norte (descartado para minimizar afectaciones en zonas propuestas como Santuario de la Naturaleza en Quilpué)», mencionaron desde el MOP.

Finalmente, dijeron que a medida que avance el proyecto en todas las fases por las que tiene que pasar para que se haga efectivo, se contemplan actividades de participación ciudadana e institucional temprana, las que involucran servicios públicos, Municipalidades y la comunidad. Añadiendo que en las fases iniciales, hubo reuniones con la comunidad que incluyeron a integrantes de organizaciones ambientales, lo cual se mantendrá en las siguientes fases, aunque en la fase 3 a la fecha sólo se han realizado actividades de participación institucional.

*Este nombre fue cambiado a solicitud de la fuente para proteger su identidad por temor a represalias.

**Nota de redacción: Esta es una investigación que nace desde una denuncia, por lo que la responsabilidad de estos incendios, sigue en materia de investigación por parte de los organismos correspondientes.