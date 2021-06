Resumen Latinoamericano – Diario de Urgencia – 1 de junio de 2021

馃嚚馃嚧 *Colombia. Nuevas movilizaciones en todo el pa铆s // En el Putumayo la polic铆a atac贸 a balazos una marcha y asesin贸 a joven campesino*https://bit.ly/3yVdnqM

馃嚨馃嚜 *Per煤. V铆ctimas de esterilizaciones forzadas reciben respaldo de Pedro Castillo*https://bit.ly/3wNWAUR

馃嚘馃嚪 *Argentina. 127 femicidios y travesticidios seg煤n informe del Observatorio Luc铆a P茅rez*https://bit.ly/3uHdmUd

馃嚨馃嚫 *Palestina. Causa impacto el art铆culo del The New York Times sobre lxs ni帽xs palestinxs asesinados por las bombas israel铆es*https://bit.ly/3fE032L

馃嚚馃嚧 *Colombia. D铆a 33 de paro nacional. Noche de represi贸n en Bogot谩 deja al menos 11 heridos /En Putumayo ocupan pozo petrol铆feros y los ataca el Esmad*https://bit.ly/3fWzZyM

馃嚚馃嚧 *Colombia. Campesinado bloque贸 la v铆a al Zulia ante represi贸n contra protestas*https://bit.ly/3i8dU2P

馃嚚馃嚧 *Colombia. A pesar de la arremetida policial para desalojar bloqueos, Cali sigue en resistencia*https://bit.ly/3c8ejOY

馃嚚馃嚧 *Colombia. Cali: Domingo de vida en Puerto Madera*https://bit.ly/3ySKuf2

馃嚚馃嚧 *Colombia. En Cali los puntos de resistencia se mantienen*https://bit.ly/3g3fXlU

馃嚚馃嚧 *Colombia. Mueren nueve personas en nueva masacre en Huila*https://bit.ly/3fCmUeQ

馃嚚馃嚧 *Colombia. Cada vez es m谩s frecuente la presencia de civiles armados apoyados por las fuerzas policiales*https://bit.ly/3fGo35j

馃嚚馃嚧 *Colombia. El Comit茅 del Paro denuncia que la militarizaci贸n y violencia del Gobierno bloque贸 la negociaci贸n del domingo*https://bit.ly/3c50ikT

馃嚚馃嚧 *Colombia. Paramilitares agreden violentamente a chicas trans*https://bit.ly/3vIg7G5

馃嚚馃嚧 *Colombia. Mujeres que luchan: las madres que defienden la vida en la primera l铆nea*https://bit.ly/2R8yvsE

馃嚚馃嚧 *Colombia. En las calles lxs j贸venes se juegan la vida y su futuro*https://bit.ly/2TzerAE

馃嚚馃嚧 *Colombia. Andr茅s L贸pez de Galarza al piso, acto de identidad y de justicia*https://bit.ly/3g0rCCb

馃嚚馃嚧 *Colombia. Noche de represi贸n en Bogot谩 deja al menos 11 heridxs*https://bit.ly/2TBDNOt

馃嚚馃嚧 *Colombia. Denuncian el asesinato de un comunero ind铆gena en Cali*https://bit.ly/3c87k8M

馃嚨馃嚜 *Per煤. El camino constituyente y la constituci贸n de 1993*https://bit.ly/3i8unUM

馃嚨馃嚜 *Per煤. Observadores internacionales denuncian que JNE impide registro para monitorear proceso electoral*https://bit.ly/2SJRSZJ

馃嚨馃嚜 *Per煤. Pedro Castillo a Keiko Fujimori en el 煤ltimo debate: 芦Usted es la jefa de una red criminal禄*https://bit.ly/2TzgZyI

馃嚨馃嚜 *Per煤. Empate t茅cnico y feroz campa帽a en redes sociales, a pocos d铆as de la segunda vuelta*https://bit.ly/3g3xyKA

馃嚘馃嚪 *Argentina. Memoria: El Cordobazo seg煤n Rodolfo Walsh*https://bit.ly/2RS2YvF

馃嚘馃嚪 *Argentina. Resumen gremial. 鈥淓l Sistema Sanitario ya colaps贸, tambi茅n sus trabajadores鈥/ Municipales presentan amparo para que Larreta priorice al personal no docente y auxiliar en la vacunaci贸n y les garantice el transporte/ Desventuras de un pa铆s punk 鈥*https://bit.ly/2TtnJ0V

馃嚘馃嚪 *Argentina. Muri贸 una maestra en las altas monta帽as de Iruya*https://bit.ly/3wLdYto

馃嚘馃嚪 *Argentina. A 52 a帽os del Cordobazo: entrevista al referente de la OLP-Resistir y Luchar, Roberto Perd铆a*https://bit.ly/3uI8SN0

馃嚘馃嚪 *Argentina. Un juez sobresey贸 a una mujer que mat贸 a su esposo, por estar inmersa en contexto de extrema violencia*https://bit.ly/3pbcmqs

馃嚘馃嚪 *Argentina. Ni帽as, no esposas*https://bit.ly/3pg4PXd

馃嚘馃嚪 *Argentina. Censura y hostigamiento fascista del sionismo en Rosario*https://bit.ly/3gfEaWD

馃嚘馃嚪 *Argentina. Asamblea propone construir Jornada nacional de movilizaci贸n 隆Fuera el FMI!*https://bit.ly/2SJAzrx

馃嚨馃嚫 *Palestina. Anonymous irrumpe en la televisi贸n de 芦Israel禄 para enviar un mensaje en apoyo al pueblo de Al Quds*https://bit.ly/3c534GP

馃嚨馃嚫 *Palestina. Entrevista con Naif Hawatmeh, Secretario General del Frente Democr谩tico para la Liberaci贸n de Palestina (FDLP): 芦Patriotismo unificado y estrategia nacional integral nos acercar谩n a la victoria禄*https://bit.ly/3fEM7Wc

*Naci贸n Mapuche. Mayo verde. Un mes hist贸rico para el mundo y tr谩gico para la industria petrolera*https://bit.ly/3vI2wyq

*Naci贸n Mapuche. Fuerte enfrentamiento entre manifestantes y carabineros en Arauco*https://bit.ly/3pa2e0V

馃嚙馃嚪 *Brasil. La Polic铆a Militar reprime acto pac铆fico contra Bolsonaro en Recife*https://bit.ly/2SPhZOA

馃嚙馃嚪 *Brasil. La prensa internacional destaca las masivas protestas contra Bolsonaro*https://bit.ly/3i5cYft

馃嚙馃嚪 *Brasil. Informe denuncia que se registran los mayores n煤meros de asesinatos y conflictos por la tierra desde 1985*https://bit.ly/3wLfJ9Y

馃嚙馃嚧 *Bolivia. Piden citar a 脕帽ez y exministros por caso Murillo*https://bit.ly/3vI2SoK

馃嚮馃嚜 *Venezuela. Elecciones dictatoriales (Otra vez)*https://bit.ly/2Rb4Izz

馃嚮馃嚜 *Venezuela. El PSUV aceita sus motores hacia las megaelecciones*https://bit.ly/34HXhCZ

馃嚦馃嚠 *Nicaragua. Una Revoluci贸n que vale la pena defender*https://bit.ly/3uJFw0F

馃嚚馃嚭 *Cuba. Crece repudio mundial a bloqueo de Estados Unidos*https://bit.ly/3p8OnIg

馃嚭馃嚫 *Estados Unidos. Biden continua la l铆nea guerrista de Trump contra Cuba*https://bit.ly/3wKAhiQ

馃嚥馃嚘 *Marruecos. El Rey que rabi贸*https://bit.ly/34xokRE

