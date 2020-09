REFLEXIONES SOBRE UN NUEVO CHILE, por colectivo Iniciativa 18 de Octubre

En una sociedad asediada por el abuso, la explotación y la alienación, irrumpe como una hermosa tempestad, el 18 de Octubre. Millones de ciudadanos se levantan exigiendo el respeto de sus derechos como seres humanos y como ciudadanos, levantando además con mucha fuerza un conjunto de demandas que interpretan a la gran mayoría de los chilenos.

Asistimos a un momento histórico, que algunos definen como crisis civilizatoria que nos lo impone por un lado la naturaleza y el medio ambiente y por otro, un momento en que el Modelo Neoliberal se agotó y el Orden Mundial impuesto por la Globalización de la Transnacionales, se enfrenta peligrosamente a los intereses de nuevas potencias que reclaman el fin de la hegemonía unilateral de Occidente.

En Chile se levanta después de 30 años de sumisión la exigencia de cambios estructurales y del modelo neoliberal, con una nueva Constitución que consagre los derechos de las personas, cambios en el rol y organización del Estado, una distribución equitativa de las riquezas, aspirando refundar un futuro modelo de desarrollo con justicia y dignidad y ponga fin a la desigualdad reinante en todas las esferas de la vida.

La estatura de la Protesta Social estuvo muy por encima de una simple revuelta, lo que pareció un estallido social dejo de serlo cuando se prolongó meses y tomo las características de una verdadera Rebelión Social, sin llegar a tener rasgos insurreccionales. Lo que le faltó a este movimiento fueron tres cosas: La consolidación de una gran mayoría social y política con la formación de un gran Arco Social y político que democráticamente le de Dirección al Proceso, Una propuesta de Programa de Transición y un modelo de estado y sociedad que supere el modelo neoliberal. Y esos no son vacíos irrelevantes o de fácil superación. Es la tarea de hoy enfrentarlos y resolverlos.

Chile antes de la Pandemia, vivió una demostración evidente del agotamiento del modelo extremo Liberal que instalo la Dictadura y que la Concertación fue incapaz de alterar, la Población salió a las calles a pedir cambios radicales: Económicos: redistribución de ingresos y bajos salarios, empleo precario e inestable, endeudamiento agudo, concentración de riqueza; Sociales: Previsión y el negocio de las AFP, educación privada y discriminatoria, Salud privada, cara e insuficiente, vivienda escasa y cara; Políticos: Corrupción parlamentaria y municipal, Robo al Estado por militares y carabineros, Trato discriminatorio a la Pueblos originarios y a las demandas de las mujeres de poner fin al patriarcado y todo lo que ello conlleva y finalmente impuso la necesidad de una nueva Constitución. Es un hecho, No habrá mejor vida para los hombres y mujeres de Chile sin un cambio estructural, que sustituya el actual modelo político y económico. Sin una nueva Constitución Política, no habrá tranquilidad ni cohesión social.

La lucha social y política se trasladará entonces al espacio más de fondo, en que estará en disputa construir las bases constitucionales de un nuevo modelo de sociedad o mantener este Modelo Neoliberal diseñado por Guzmán y Pinochet y apoyado por la Derecha política con el Gran Empresariado. Quienes intenten reemplazar este escenario impidiéndolo o propugnando que el debate se reduzca a la discusión sobre la tipología de la Asamblea están condenados al fracaso, la mayoría ciudadana cree que parte del cambio radicará en la demostración de fuerzas del Plebiscito, luego en la elección de una mayoría de constituyentes progresistas y en los debates que se desarrollen públicamente y con una ciudadanía atenta y vigilante.

Pero el proceso constituyente se desarrollará con elecciones paralelas en todos los niveles, por lo tanto, este proceso no se cierra hasta después de las elecciones presidenciales. Y la propuesta definitiva de nueva constitución se cerrará cuando ya tengamos nuevas autoridades y esta estará directamente influida por la magnitud de la derrota electoral de la derecha en el apruebo, en las elecciones Municipales, de Gobernadores, de parlamento y presidencial. Si el apruebo supera el 70%, y la convención constitucional el 50% y sacamos más alcaldes que la derecha, más gobernadores diputado y senadores cercanos a los 2/3 y si ganamos la presidencial también, los constituyentes cerraran el proceso en un escenario óptimo para el cambio.

Una Mayoría Social y Política

El grueso de la Dirección Política de Chile cambiara. Los liderazgos que ignoraron las demandas y que se han apropiado por decenios de los espacios de poder ya no estarán. Los nuevos sectores emergentes como los nuevos liderazgos sociales, el FA que surgiera de la crítica a la política tradicional, y que no lograron encabezar este proceso de ruptura con el modelo neoliberal y nuevos Partidos que han surgido, más los liderazgos dentro de los Partidos opositores tradicionales que no se han desprestigiado y que se sumen oportunamente al cambio; de ellos, de todos ellos se configurara la nueva dirección política del periodo de cambios que viene.

Los liderazgos gremiales, sindicales, temáticos y de Redes sociales, están jugando un gran papel, pero, tienen una debilidad fundamental, representan cada uno de ellos intereses distintos entre sí, aunque no resulten contradictorios, no logran integración. Además están concebidos para defender y demandar soluciones a sus materias, presionando los espacios del poder Institucional: Gobiernos, Parlamentos, Municipios etc. Pero construir una propuesta política integral y/o influir de manera determinante en la composición de Parlamento, Gobierno y Municipios, no estaba en sus prerrogativas, pero están a la cabeza del proceso de cambios.

El Arco Político y Social que exprese a una mayoría social y electoral debe considerar a los Partidos opositores que estén por suscribir el cambio del Modelo Neoliberal, a los Nuevos Partidos Progresistas y por cierto debe incluir a todos los Movimientos Sociales activos, pero un reto fundamental será, ser capaces de ganar e incluir a los Sectores Medios y Pequeños empresarios que marcaran la diferencia para que socialmente se logre construir la Gran Mayoría Ciudadana que sea la fuerza del cambio, con expresión Nacional, Regional y Local.

Construir una Mayoría Social y Política, lleva como sello el concepto de la Unidad, que por encima de los intereses personalistas y de Grupo o Partido de curso a un Gran Arco Político y Social que reúna a esa Gran Mayoría y se haga cargo del triunfo Plebiscitario, de la Convención Constituyente y de los procesos electorales de recambio de las distintas autoridades. Se tratara de que la política sea una actividad de todos en el que la tecnocracia y los políticos profesionales se deban ganar su espacio como cualquier ciudadano, en el que las organizaciones de base de los Partidos se reconozcan en la acción con los miembros de las asambleas barriales y populares, con los comités de abastecimiento y distribución, con las ollas comunes, las Juntas de Vecinos, los Gremios, Sindicatos, las organizaciones feministas y las redes sociales y todas las formas de agrupamiento territorial y temáticos que se ha dado el pueblo de Chile. Resultará inexplicable mantener distintos Comités Nacionales por el Apruebo, solo la prevalencia de intereses de poder de pequeños grupos, partidos y personas puede explicarlo, No existen excusas para negar la Unidad.

El proceso posterior de elección de Constituyentes será más difícil ya que en ese escenario se dará la legitimidad del interés de Grupos o personas, pero la incapacidad de llegar a acuerdos incrementara la posibilidad de que sean elegidos constituyentes de derecha, la experiencia electoral plebiscitaria nos puede enseñar técnicas de unidad y negociación.

Un nuevo Modelo de Sociedad con una nueva Constitución

La vida social concreta, en dialogo con la Naturaleza y fundada en el respeto a sus valores, determina históricamente las características del Estado, entendiendo a este como un instrumento que está en permanente transición, no existe un concepto de Estado único, ni permanente. La vida social tiene una historia y un devenir que lo determinan. Además de los Valores se reconoce como antecedente fundamental del cambio, a un proceso sobre cuyo ritmo se expresara la voluntad soberana de los ciudadanos. La que se verá representado en las distintas dimensiones de la vida social y que se verá claramente reflejado en la Constitución Política del Estado.

Los Valores

En contradicción con los valores asociados al Neoliberalismo, centrados en la propiedad privada, el individualismo, la libertad individual, la competencia, el dinero, el consumo, los bienes, la democracia controlada, el crecimiento económico para algunos, la corrupción legal, rescatamos los siguientes valores de la vida en Sociedad; La libertad, La igualdad de derechos y oportunidades, La solidaridad, La democracia, La participación, La Cultura y Educación, La honestidad anticorrupción, La austeridad material, la colaboración, el Medio Ambiente y La tolerancia. Lo permanente es el desarrollo y felicidad del individuo en sociedad, de la naturaleza material y de sus seres vivos, que es lo que además nos permite sobrevivir como especie.

Estructura Social y Económica. Todos somos testigos que el modelo ultraliberal (como se ha dado en Chile), lleva inevitablemente a resultados propios del Neoliberalismo: El Estado Subsidiario, que no es otra cosa que restarle roles, para que los cumplan los dueños del poder económico. Así Los Grupos Económicos y el Gran Empresariado copan completamente el Mercado, expulsan dramáticamente a la competencia de la pequeña empresa, con la ventaja de la escala de negocios, pero también por el control sobre la estructura política y estatal, desarrolla y aplica todas las tecnologías que reducen costos y con estos procesos reducen su capacidad para dar empleo, pero además nos expone a las fluctuaciones del Mercado y el agotamiento de nuestra riquezas básicas sin dejar siquiera una huella de futuro.

La composición Social.- La actual estructura de la propiedad ha permitido la creación de una alta concentración de la riqueza en manos de algunas decenas de familias y de Corporaciones Transnacionales, dando como resultado que el 1% de la población accede a ultra altos ingresos y sean propietarios de 14 mil empresas productivas y de servicios que controlan la economía. Ese 1% incluye a los grupos económicos locales y a las Corporaciones Transnacionales, más la camada de gerentes administradores y un importante segmento de profesionales, que gestionan los negocios y que cuentan con altos ingresos y un alto estándar de vida, condenando al resto de los trabajadores a ingresos insuficientes y al auto empleo, generando un Sector Medio con ingresos precarios y empleo inestable y un segmento popular en condiciones de vida miserable mientras el sistema creado solo les da la posibilidad del endeudamiento, para poder enfrentar vivir en uno los tres países latinoamericanos (junto a México y Colombia) que se encuentran en los últimos lugares en indicadores de bienestar, tales como ingresos y desigualdad social.

La cuestión determinante en nuestros análisis es entonces evaluar hacia quienes va dirigida la acción política que desmonte a los actuales sistemas fracasados. Con quienes construiremos una economía y sociedad más justa y para eso es que debemos atender la composición y estructura de clases y conocer también cual es la identidad de clase en los distintos segmentos. Como también debemos reconocer que esta alta identidad con la condición de Clase Media está asociada a ciertos valores, a una cierta cultura en las que el individualismo y el consumismo tienen sus raíces con los que se deberá trabajar y que nos impondrá ciertos límites a nuestros sueños teóricos. No estamos en el diseño de una Dictadura Proletaria, se plantea entonces construir una mayoría social y un programa de transición de cambios anti Neoliberales, que después de 40 años de su ejercicio ha generado desigualdad, incertidumbre y miseria, Esta mayoría social la componen Los trabajadores del campo y la ciudad; de la Gran y Mediana empresa, los Trabajadores por Cuenta Propia, el Pequeño y Micro empresariado y sus trabajadores, los trabajadores y empleados del Estado y de los hogares, hacia esos sectores debe dirigirse la gestión política que, de curso a la construcción de una mayoría social, pero que obviamente debe convocarlos también cultural y programáticamente.

Un Estado Protagónico

La Economía debe estar al servicio de los ciudadanos, los empresarios dirigen sus empresas y el país lo conduce la democracia, las características concretas de esta democracia deben ser tales que no sea determinada por los intereses empresariales, sino que al revés, la Democracia determina el futuro empresarial, necesitamos un Estado capaz de planificar a través de Planes de Desarrollo.

En general son los trabajadores con toda su diversidad la fuerza del cambio, la clase media, los pequeños y microempresarios, sin duda deben ser parte de la alianza para el cambio, pero por su naturaleza necesitan de seguridad, la que debe ser garantizada por un Estado con capacidad de regulación y un programa integral para las diversas áreas de la economía: Social, Privada, Mixta, cooperativas, auto gestionadas.

La propiedad privada de los medios de vida y de gran parte de los medios de producción estará garantizada en la transición, La creación de un área estratégica de propiedad social y de copropiedad con privados, debe ser parte relevante de la superación del modelo en Chile e intocada hasta ahora por los políticos y sus partidos.

Corresponde al Estado regular a la economía y promover y orientar el desarrollo económico con un Plan de Desarrollo Nacional que cumpla ese objetivo, velando por el crecimiento equilibrado de las diversas Regiones, considerando las ventajas competitivas de Chile y la protección de los trabajadores, de la Naturaleza y del Medio Ambiente. La Micro y Pequeña Empresas deberán ser sujetos del apoyo del Estado, garantizando a estas últimas el Mercado y Crédito. Expresado en un Gran Plan de Fomento de la Micro y Pequeña Empresa y Trabajadores por Cuenta Propia y nuevas entidades económicas auto gestionadas.

El Estado debe garantizar un Sistema de Previsión Público, un Sistema de Público de Salud, eficiente, financiado y capaz de prescindir de la contratación masiva de servicios privados y con alta valoración de la atención primaria de salud.

El Estado deberá destinar una fracción de los ingresos impositivos a la investigación científica y tecnológica

El Estado debe terminar con las formas abiertas o veladas de privatización del Agua, las que pasaran a ser administradas por el Estado Nacional, Regional y Comunalmente.

Se desconcentrará el control y propiedad de las Comunicaciones, creando una red Regional de comunicaciones de Radio y TV descentralizada y financiada con la publicidad estatal y con participación de Colegios Profesionales, Sindicatos y Gremios.

Se incrementará el diferencial en la Escala tributaria. Se aplicará la reducción del IVA en los productos culturales, farmacéuticos y alimenticios de primera necesidad.

Se eliminará el crédito abierto o velado de empresas comerciales no bancarias, creando una figura de crédito familiar a través del Banco Estado, para regular el endeudamiento.

Se eliminaran progresivamente los subsidios a empresas de educación media y superior, centrándose el esfuerzo estatal en la Educación Pública, Básica, Media y Universitaria.

Se estudiara la constitución y autonomía del Banco Central, reconociendo el valor del control de le Inflación, se debe garantizar la independencia del Servicio de Impuestos Internos y se le reasignará su rol histórico a CORFO y SERCOTEC.

Se debe reducir los sueldos de todas las autoridades públicas ejecutivas, administrativas y legislativas. Se trata de desmotivar a todo aquel individuo que su norte es tener un alto estándar de vida al entrar al servicio público por encima de servir a la Sociedad.

Se promoverá la revocabilidad de los cargos de elección popular. Y estos procedimientos incluidos los límites a la reeligibilidad deben instalarse también en las organizaciones político partidista, Gremios, Sindicatos y otras organizaciones del tejido social y delegar y reconocer espacios de poder real a las organizaciones de la Sociedad Civil.

Otros elementos del Programa

Proceso ininterrumpido de solución al “problema con el Pueblo Mapuche”, partiendo con la Desmilitarización del territorio mapuche, la Libertad a todos los presos políticos mapuche, Garantizar 15% de cupos sobre el total de asambleístas para pueblos originarios en la Convención Constitucional y que se proceda al reconocimiento del Pueblo Mapuche y sus derechos al territorio y la autodeterminación.

La derogación inmediata de las Leyes (recientemente aprobadas o en trámite) que buscan criminalizar la movilización social y liberación de presos de la protesta social

Diseño de un Plan Estratégico de frente a calamidades nacionales, particularmente Pandemias que obliguen al Estado a asumir la protección de la Salud y de la economía de las familias y las pequeñas empresas.

Revocar toda legislación que permita a las FFAA involucrase directa o indirectamente en la represión de la población.

Relevar a nivel constituyente la defensa de los derechos humanos, legislar contra el negacionismo y la apología de la violencia, el patriarcado, el racismo y la defensa de la Dictadura. Preservar la memoria histórica, y las garantías de no repetición sobre las violaciones a los DD.HH.

Se deberá considerar una reforma a las FF. AA. y la Policía que termine en su interior con la doctrina de contrainsurgencia, del enemigo interno y la corrupción, por otra poner en el centro en el respeto a los Derechos Humanos

Definir e implementar una legislación que castigue radicalmente con cárcel e indemnizaciones a funcionarios públicos que cometan actos de Corrupción y a Empresas que cometen delitos como colusión y otros que afectan a los intereses de ciudadanos.

Auditorias y revisión de legislación que regula a instituciones fundamentales hoy cuestionadas por diversos delitos cometidos: SII, Carabineros, FFAA, SENAME, Superintendencias de previsión, de Bancos etc…

Tarea estratégica será la lucha contra el Narcotráfico poniendo el acento en la recuperación de primerizos y en la represión radical de quienes se vean involucrados de manera continua y en la persecución financiera de los grupos poderosos.

Asumir la defensa integral de los derechos de la mujer y su protección frente a la violencia patriarcal y reponer una profunda Reforma Laboral.

Iniciar una profunda Reforma Educacional cuyo eje radique en el Sistema Público de Educación y en la generación de valores ciudadanos como el conocimiento, la solidaridad, la colaboración, el ejercicio de la ciudadanía, etc…

Validar de manera permanente la construcción del poder popular social y territorial que de hecho se ha impuesto en los territorios y sus distintas expresiones.

Promover desde el Estado un programa de Promoción Popular, fortalecimiento del Gremialismo, la sindicalización y de organizaciones autónoma de la Sociedad Civil.

Regular el conjunto de las actividades del Estado, la economía y la vida social, que anteponga la protección de la Naturaleza, el Medio Ambiente y la vida animal y libre de plaguicidas y transgénicos.

Iniciar el proceso de recuperación de las Riquezas básicas, Cobre, Litio etc.

Epilogo

Debemos ir por un Nuevo Chile que promueva una profunda transformación de la condición humana, capaz de construir una nueva sociedad, que deje de lado las necesidades impuestas por el mercado y que se enmarque en nuevas relaciones entre los seres humanos y entre estos y la naturaleza.

El proyecto que proponemos se genera desde varias vertientes. La más importante es el ejemplo y la consecuencia, la coherencia entre el decir y el hacer. El proyecto se construye con seres humanos de carne y hueso. Por lo tanto, es importante escuchar, aprender del otro, sumar y ser sumado. Se construye con ideas y las ideas se construyen inmersas en una práctica concreta con estudio y dedicación. Se construye con disciplina, compañerismo, con amor y lealtad, venciendo el autoritarismo, el personalismo, el caudillismo, el clientelismo, la prepotencia, la hipocresía y el sectarismo.

La gran tarea de hoy es construir las bases de la más amplia unidad, para avanzar en nuestro proyecto, queremos un Chile económicamente exitoso pero digno, justo y solidario.

El proyecto popular ciudadano es un proyecto de vida, es un proyecto de humanidad.

Agosto 2020

INICIATIVA 18 DE OCTUBRE

Pd. Para opiniones, sugerencias y solicitar el documento extenso, por favor comunicarse con el correo: iniciativaoctubre18@gmail.com

Nota enviada por Sergio Medina Viveros: https://sergiomedinaviveros.blogspot.com